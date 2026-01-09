COLOMBIA. Petro incontrerà Trump alla Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato mercoledì che avrebbe ospitato il presidente colombiano Gustavo Petro alla Casa Bianca nei prossimi giorni per risolvere il clima “prebellico” tra le due nazioni. L’iniziativa è stata concordata dopo una telefonata tra i due leader durata oltre un’ora.

Scrivendo su Truth Social, Trump ha osservato che Petro ha chiamato per “spiegare la situazione della droga” e altre recenti controversie. Ho apprezzato la sua chiamata e il suo tono, e non vedo l’ora di incontrarlo presto”, ha scritto, aggiungendo che il Segretario di Stato Marco Rubio e il Ministro degli Esteri colombiano Rosa Villavicencio stavano finalizzando gli accordi, riporta MercoPress.

Il disgelo diplomatico arriva pochi giorni dopo un periodo di estrema instabilità. Dopo la cattura militare statunitense di Nicolás Maduro a Caracas sabato scorso, Trump aveva insinuato che la Colombia fosse “molto malata” e aveva accennato a un potenziale intervento militare nel Paese.

In risposta, Petro ha mobilitato migliaia di sostenitori in Plaza de Bolívar a Bogotà mercoledì, inizialmente con l’intenzione di protestare contro “l’aggressione” degli Stati Uniti. Tuttavia, dopo la chiamata, il tono di Petro è passato da polemico a diplomatico, dichiarando alla folla che Trump era stato “ingannato” dai rivali politici che avevano dipinto il presidente colombiano come un narcotrafficante.

Petro ha inoltre proposto un partenariato per l’energia pulita da 500 miliardi di dollari per l’America Latina, spostando la discussione dalle colture illecite agli investimenti verdi.

Nonostante il riavvicinamento con Washington, Petro ha ammesso di mantenere contatti diretti con Caracas. Ha confermato una conversazione avvenuta due giorni prima con la presidente ad interim Delcy Rodríguez.

Pertanto, ha suggerito un dialogo a tre che coinvolga Colombia, Venezuela e Stati Uniti per stabilizzare la regione e prevenire un’esplosione di violenza interna in Venezuela.

“La pace in Venezuela è pace in Colombia”, ha detto Petro alla folla esultante, sottolineando che la stabilità regionale richiede di affrontare l’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), che opera oltre il confine condiviso.

Lucia Giannini



