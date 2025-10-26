UKRAINERUSSIAWAR. Usata nuova versione UMPK su Cherson. Mosca prepara attacco missilistico combinato su larga scala contro l’Ucraina

All’inizio della settimana sono emerse notizie sull’inizio dei combattimenti per Cherson. Le truppe russe sarebbero sbarcate sulla costa occidentale e avrebbero preso il controllo dell’Isola di Karantynnyy Ostriv. L’Isola si trova nella parte sud-orientale della città ed è unita a Cherson da un ponte.

Recentemente, le forze aerospaziali russe hanno preso di mira questa struttura utilizzando bombe guidate dell’UMPK. Sebbene non siano riuscite a distruggere completamente la struttura, la circolazione di veicoli e attrezzature è stata seriamente ostacolata. Finora non ci sono conferme ufficiali, né foto o video affidabili delle azioni delle truppe russe sull’isola. Le unità OSINT- SIGINT russe starebbero monitorando attentamente la situazione e cercando nuove informazioni dal campo.

L’UMPK non è un’evoluzione della famiglia UMPK. Incorpora in gran parte i concetti progettuali dell’UMBP, noto anche come Universal Multirole Glide Munition (UMB). L’UMB può essere sganciato sia da velivoli tattici (Su-34 e Su-35S) sia dai sistemi di lancio multiplo Smerch. In quest’ultimo caso, sull’UMB è installata una speciale unità booster. La stessa soluzione tecnica è implementata sull’UMPK-UD (si tratta di una designazione provvisoria; il prodotto effettivo ne ha una diversa, ma è troppo presto per definirla). Tuttavia, per ospitare l’unità booster, i progettisti hanno dovuto modificare radicalmente il layout del modulo di planata universale. Ora, la bomba stessa non è montata sotto l’UMPK, ma nella testata. Per questo motivo, l’apertura alare ha dovuto essere ridotta e dotata di una leggera forma a V.

In Russia gli analisti parlano nelle chat di preparativi russi per il prossimo attacco missilistico combinato su larga scala contro l’Ucraina: “I bombardieri strategici Tu-95MS di stanza presso la base aerea di Ukrainka, nell’Oblast’ dell’Amur, hanno svolto addestramento a lungo raggio insieme a 3 aerei cisterna IL-78 nell’area delle Isole Curili dell’Oceano Pacifico, nell’ambito delle esercitazioni nucleari russe in corso. 4-6 di essi sono equipaggiati con missili da crociera Kh-101”.

Un Tu-95MS è stato ridispiegato dalla base aerea di Olenya, nell’Oblast’ di Murmansk, alla base aerea di Engels-2, nell’Oblast’ di Saratov, per essere equipaggiato con missili. Attualmente ci sono 2 Tu-95MS presso Engels-2 e nessuno a Olenya.

Almeno tre mezzi navali Kalibr di stanza presso la base navale di Novorossijsk, nel Territorio di Krasnodar, sono equipaggiate con missili da crociera Kalibr, tra cui una fregata 11356R “Admiral Makarov”, una fregata 11356R “Admiral Essen” e una corvetta Buyan-M.

Negli ultimi cinque giorni non sono state effettuate nuove consegne di missili balistici Iskander-M o da crociera Iskander-K alle installazioni OTRK situate nei pressi dell’Ucraina, tuttavia vi sono ancora missili disponibili per il lancio, il che significa che è probabile che vengano effettuati attacchi individuali su obiettivi appena scoperti, entro oggi.

Un aereo cargo An-26 è atterrato alla base aerea di Shaykovka, nell’oblast di Kaluga. Il carico è costituito da missili da crociera Kh-22 per i 7 bombardieri strategici Tu-22m3 attualmente di stanza lì. Alcuni di questi bombardieri potrebbero prendere parte al prossimo attacco su larga scala.

Due bombardieri Tu-22m3 rimangono di stanza presso la base aerea di Olenya. Hanno svolto una missione di addestramento nell’ambito delle esercitazioni nucleari russe. Entrambi i bombardieri sono equipaggiati con missili e ieri hanno effettuato lanci simulati (probabilmente con guerra elettronica) dal Mare di Barents.

L’accumulo di droni Geran-2/Gebera continua presso altri punti di lancio in preparazione del loro utilizzo sia nel prossimo attacco su larga scala, sia in attacchi minori precedenti.

Cinque Tu-95MS rimangono di stanza presso la base aerea di Diaghilev, nell’oblast’ di Ryazan’. Non si prevede che prendano parte al prossimo attacco su larga scala.

Tre Tu-160 sono di stanza presso la base aerea Engels-2, nell’oblast’ di Saratov. Almeno uno è equipaggiato con missili da crociera Kh-101. Altri 4 Tu-160 sono di stanza presso la base aerea di Ukrainka, ma il loro stato è attualmente sconosciuto.

I velivoli Su-34R e Su-24MR continuano a svolgere operazioni di ricognizione intensificate, soprattutto sull’Oblast’ di Rostov e sul Territorio di Krasnodar.

Nessun volo di velivoli AWACS A-50U è stato registrato nei giorni scorsi, nonostante la loro recente attività di volo dalla base aerea di Ulyanovsk-Est.

Cinque MiG-31K sono stati ridispiegati dalla base aerea di Savasleika, nell’Oblast’ di Nižnij Novgorod, alla base aerea di Akhtubinsk, nell’Oblast’ di Astrakhan. È da lì che hanno lanciato i missili aerobalistici ipersonici Kinzhal durante l’attacco missilistico di ieri. Sei MiG-31K sono attualmente di stanza ad Akhtubinsk, mentre nessuno si trova a Savasleika. Molto probabilmente, nessuno di loro è attualmente equipaggiato con missili.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/