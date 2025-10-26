ISRAELHAMASWAR. Socotra: gli Emirati accelerano lo sviluppo della base anti Houthi con Israele

Il fragile equilibrio trovato tra Israele e Hamas rischia ogni giorno di frantumarsi. A minare dall’alto l’accordo le dichiarazioni dei soliti ministri Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir che solo il 21 ottobre, per esempio affermava “Dobbiamo aprire le porte dell’inferno su Gaza!”. Ben-Gvir, Ministro della Sicurezza Nazionale, ha dichiarato in un’intervista televisiva che ora che i prigionieri israeliani sono tornati, è tempo di riprendere la guerra e “aprire le porte dell’inferno” su Gaza!

Le sue dichiarazioni giungono nel contesto di recenti scambi di prigionieri facilitati da mediatori, mentre i media internazionali riportano i continui sforzi diplomatici degli Stati Uniti e degli attori regionali per stabilizzare il cessate il fuoco e promuovere la ricostruzione di Gaza.

Le dichiarazioni di Ben-Gvir riflettono una fazione all’interno della leadership israeliana che vede ancora la completa distruzione di Hamas e una riforma politica di Gaza come obiettivo finale. Da questa prospettiva, l’attuale tregua potrebbe essere vista non come una pace duratura, ma come una pausa tattica per ricostruire la capacità militare e prepararsi alla prossima fase del conflitto.

E questo potrebbe riattivare un altro fronte quello degli Houthi. Gli attacchi yemeniti hanno paralizzato il porto israeliano di Eilat. I continui attacchi militari yemeniti nel Mar Rosso hanno quasi bloccato le operazioni nello strategico porto israeliano di Eilat. Secondo il quotidiano israeliano Calcalist, minacce e attacchi contro le rotte marittime del Mar Rosso verso il Canale di Suez hanno gravemente compromesso il commercio marittimo.

Da novembre 2023, le navi commerciali hanno evitato Eilat, causando un calo dell’80% delle entrate portuali e mettendo a repentaglio centinaia di posti di lavoro. In risposta, i funzionari di Eilat hanno chiesto aiuto agli Stati Uniti e all’Egitto, sollecitando garanzie per una navigazione sicura nell’ambito degli accordi internazionali. La chiusura del porto ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza economica nel sud di Israele.

Inizialmente inquadrata come una rappresaglia per gli attacchi israeliani a Gaza, la campagna navale dello Yemen si è evoluta in un potente strumento di destabilizzazione economica. La paralisi di Eilat segnala un cambiamento nelle dinamiche di potere del Mar Rosso. Essendo un hub chiave per le importazioni asiatiche nella Palestina occupata, la sua interruzione mette a dura prova le catene di approvvigionamento e potrebbe avere un impatto sui prezzi e sull’accesso alle risorse. La richiesta di aiuto del porto mette anche in dubbio l’efficacia delle coalizioni marittime internazionali.

Nel frattempo si registra un’accelerazione delle relazioni tra Emirati Arabi Uniti e Israele. In modo particolare sullo sviluppo di una base militare congiunta con Israele a Socotra, in Yemen. Questo progetto fa parte di un’alleanza più ampia stabilita tra Israele e diverse nazioni arabe, in particolare del Golfo, sotto l’egida americana.

Di fronte alla città costiera di Hodeidah, nello Yemen, è stata costruita una nuova e misteriosa pista di atterraggio. Nonostante gli sforzi per mantenere il coinvolgimento di Israele discreto, l’obiettivo finale del progetto è quello di integrare i servizi militari e di sicurezza di Israele e dei paesi arabi partecipanti sotto l’egida dell’American Central Command.

Questa intenzione è stata evidenziata per la prima volta durante un incontro “segreto” a Manama il 22 giugno, a cui hanno partecipato il Capo di Stato Maggiore israeliano Herzi Halevy, il leader dell’American Central Command Michael Corella e leader militari di Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Giordania. Hanno discusso dell'”esperienza positiva” della cooperazione tra questi eserciti nel contrastare l’attacco missilistico e dei droni iraniani contro Israele nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2024.

Socotra riveste un’importanza strategica nella strategia di difesa e sicurezza interna degli Stati Uniti, con la strategia navale statunitense in Asia occidentale che dà priorità all’arcipelago nella sua pianificazione navale militare.

Diversi studi affermano che il controllo di Socotra e delle regioni marittime circostanti consente il controllo del Mar Arabico, del Golfo di Aden, del Mar Rosso meridionale, dell’Oceano Indiano settentrionale, della Penisola Arabica meridionale, dell’Africa sudorientale e del Corno d’Africa.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

