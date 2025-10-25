ISRAELHAMASWAR. Gaza distrutta ancora alla fame, gli aiuti non arrivano. Libano: Hezbollah si prepara alla guerra

In una lunga intervista con la rivista Time, Trump descrive come ha ottenuto un accordo tra Israele e Hamas quando ha chiamato Netanyahu il 4 ottobre e gli ha detto: “Bibi, non puoi combattere il mondo. Puoi combattere battaglie isolate, ma il mondo intero è contro di te”. Il numero della rivista è dedicato al “Trump World”.

Il senatore Ted Cruz ritiene che i 3 miliardi di dollari che gli Stati Uniti stanziano annualmente a Israele valgano la pena perché in cambio, l’America ottiene l’accesso alle capacità del Mossad.

Il Portavoce del Comando Centrale USA: “Entro due settimane, il quartier generale di Gaza sarà pienamente operativo: tutti i paesi aderiranno; abbiamo la capacità di monitorare tutto ciò che accade a Gaza”. Il Segretario di Stato Marco Rubio: “La forza di sicurezza internazionale a Gaza deve essere composta da paesi con cui “Israele” si sente a suo agio”. “Abbiamo molti motivi per essere ottimisti. Volevo capire il lavoro e le esigenze. C’è molto personale militare qui, anche da paesi partner, e anche gli israeliani che ci ospitano sono una parte importante. La presenza di soldati stranieri nella regione continuerà a crescere, così come il coordinamento degli aiuti umanitari. Ci si aspettano molti progressi positivi.”

Secondo Politico: “Alti funzionari statunitensi si sono detti insoddisfatti della risposta di Israele alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas di domenica, che ha causato circa 40 morti a Gaza, e hanno dichiarato Israele fuori controllo”. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance sul voto sulla sovranità della Cisgiordania alla Knesset israeliana: “È stata una trovata politica davvero stupida, e personalmente la considero un insulto. La Cisgiordania non verrà annessa da Israele.” Il primo ministro Benjamin Netanyahu risponde a Trump riguardo all’annessione della Cisgiordania “Siamo un paese indipendente”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che visiterà la Striscia di Gaza.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato al Vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, durante un incontro il 23 pomeriggio, che Israele è “impegnato per la restituzione di tutti gli ostaggi morti, il disarmo di Hamas e un futuro migliore per la regione”. Anche il Ministro degli Affari Strategici Ron Dermer e alti comandanti delle IDF hanno partecipato all’incontro presso il quartier generale militare di Kirya a Tel Aviv, incentrato principalmente sulla Striscia di Gaza. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir in un villaggio palestinese nella Cisgiordania occupata ha girato ius video in cui dice: “Ogni casa qui appartiene a noi. Siamo i proprietari di questa casa. Ricordate, la vostra casa diventerà mia”.

Dal 23 ottobre gli aerei AWACS E-3B della NATO sono attivi lungo il Mediterraneo orientale, raccogliendo informazioni su Libano e Palestina, e forse sulle basi russe nei porti di Tartus e Latakia. La Bundeswehr ha firmato un contratto da 2 miliardi di dollari con l’azienda israeliana Rafael per la fornitura di missili anticarro Spike. I tedeschi “acquistarono” i missili originariamente ordinati dalla Spagna, che annullò il contratto perché contrario alla politica di Israele su Gaza.

Il quotidiano libanese Al-Diyar ha citato una fonte di sicurezza che ha confermato che il movimento di resistenza di Hezbollah è “più fortificato oggi di quanto non fosse prima dell’aggressione israeliana del 2024”, per molte ragioni. “Le falle che Israele ha sfruttato sono state chiuse, e Israele non riconosce i nuovi leader, e non è in grado di danneggiarli”.

Secondo le IDF l’esercitazione condotta dalla 91a Brigata “Brigata Galilea” nell’arco di 5 giorni in collaborazione con l’Aeronautica Militare israeliana, la Marina, le squadre di Protezione Civile, i consigli regionali, l’Autorità dei Vigili del Fuoco e del Soccorso, Magen David Adom e la Polizia “israeliana” è terminata. Era destinata a migliorare la prontezza operativa per le operazioni sia difensive che offensive lungo il Confine libanese via mare, aria e terra.

Secondo Haaretz: “La maggioranza della popolazione di Gaza sostiene l’esecuzione di bande armate da parte di Hamas”. Il quotidiano Haaretz, attraverso interviste con la popolazione di Gaza, riporta: “I residenti di Gaza credono che la giustizia ha finalmente catturato i gruppi armati che hanno terrorizzato i civili durante la guerra”. Majid (uno degli abitanti di Gaza) afferma: “Durante i due anni di guerra, questi individui hanno rubato aiuti e saccheggiato le nostre vite. Hanno collaborato con le IDF, ucciso alcuni dei nostri uomini migliori e sono stati responsabili della nostra fame. La migliore azione possibile è stata la loro esecuzione pubblica, come lezione”.

Farouk, 25 anni, esprimendo rabbia per il ruolo di questi gruppi nel diffondere la fame, afferma: “Sostengo la loro esecuzione. Hanno rubato aiuti, attaccato i rifugiati e spaventato la gente”. Aggiunge: “Gaza è in una fase pericolosa. O il pieno controllo o il caos totale. Non si possono liberare i complici di Israele e chiedere loro di promettere di non ripetere le loro azioni”

Ed ora gli scenari militari aggiornati alle 15:30 del 24 ottobre. Registrato ingresso di equipaggiamento per le IDF nella Siria meridionale. In Libano le forze israeliane continuano a sferrare attacchi nella zona di Arab Salim, nel Libano meridionale. Uccise due persone in attacchi mirati. A Toul, un’auto è stata colpita vicino a un edificio. Ci sono 2 morti. Bombe assordanti sono state sganciate anche su diversi villaggi nel Libano meridionale. Le IDF stanno espandendo la propria base di Houla in territorio libanese con una configurazione a doppia lente alimentata a energia solare per telecamere elettro-ottiche (EO) e a infrarossi (IR), consentendo la sorveglianza diurna e notturna. Secondo quanto riferito, la costruzione è stata effettuata quattro giorni fa.

Continua il saccheggio e la distruzione di derrate alimentari in Cisgiordania. Coloni rubano olive a una famiglia palestinese nella zona di Tel Rumeida, a ovest del quartiere vecchio di Hebron.

Circa 100 corpi sono stati trovati in fosse comuni dopo il ritiro dell’esercito israeliano dal quartiere di Al-Zaytoun, Gaza Nord. Bombardamenti di artiglieria sionista a est di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Imbarcazioni dell’esercito israeliano hanno aperto il fuoco nel mare della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Circa 50 camion carichi di aiuti hanno raggiunto la parte settentrionale di Gaza, molti meno dei 600 camion al giorno concordati nell’accordo di cessate il fuoco. Il quotidiano ebraico “Maariv”: il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha chiesto all’esercito israeliano, durante una riunione di gabinetto, di sparare a ogni bambino palestinese che si avvicini alla linea gialla nella Striscia di Gaza.

Secondo Gaza Center for Human Rights: “Gaza è sepolta sotto 70 milioni di tonnellate di macerie e quasi 20.000 bombe inesplose. Ogni angolo nasconde una bomba a orologeria chiediamo l’invio di squadre di ingegneri internazionali dotate delle attrezzature e delle competenze necessarie per rimuovere questi resti e mettere in sicurezza le aree abitate”. “La crisi alimentare a Gaza rimane “catastrofica” due settimane dopo il cessate il fuoco” per l’Agenzia sanitaria delle Nazioni Unite. Gli aiuti alimentari a Gaza rimangono ben al di sotto dell’obiettivo giornaliero di 2.000 tonnellate. Solo due valichi sono aperti e Israele sta bloccando le spedizioni verso un territorio colpito dalla carestia. Inoltre spesso i coloni in piccoli gruppi bloccano la strada davanti ai camion degli aiuti umanitari diretti a Gaza al valico di Kerem Abu Salem. Tonnellate di aiuti umanitari tanto necessari sui camion che non riescono a entrare a Gaza.

Calcolate le percentuali di distruzione nella Striscia di Gaza dovuta ad azioni militari israeliane: Beit Hanoun – 99%; Beit Lahiya – 89%; Umm al-Nasr – 100%; Jabaliya – 76,5%; Jahraj – 100%

Al-Maaraka – 100%; Al-Zahra – 98%; Naziret – 8%; Al-Bureij – 29%; Al-Muayzi – 16%; Al-Masdar – 33%; Wadi al-Salka – 68%; Al-Qarara – 79%; Khan Yunus – 60%; Bani Sahiha – 49%; Absan al-Zaira – 69%; Rafah-95%.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

