Una richiesta di ulteriore assistenza finanziaria all’Ucraina e ad Israele potrebbe subire cambiamenti drammatici o addirittura un blocco da parte del Senato degli Stati Uniti, ha riferito Politico citando le sue fonti. Secondo la testata nella camera alta della legislatura Usa, alcuni sostenitori della richiesta di ulteriore e maggiore aiuto militare all’Ucraina e a Israele sono “insolitamente pessimisti” riguardo al futuro dell’iniziativa.

La NATO ha bisogno di enormi scorte di armi o di un’enorme capacità produttiva per produrre rapidamente armi per “garantire pace e libertà”, ha affermato il numero uno Jens Stoltenberg. Josep Borrel, capo della diplomazia europea ha aggiunto: «Non possiamo permettere a Putin di installare un governo fantoccio a Kiev e di avere un esercito russo al confine polacco». A fare da eco a queste parole quelle del primo ministro italiano Giorgia Meloni ha dichiarato: «Non dobbiamo commettere l’errore di indebolire il sostegno comune all’Ucraina».

L’UE è pronta a stanziare solo la metà dei finanziamenti previsti per l’Ucraina per il 2024, ha affermato il viceministro ucraino dell’Economia per lo sviluppo digitale, le trasformazioni digitali e la digitalizzazione Alexey Sobolev. «Si tratta di 9 miliardi di euro, non 18, come previsto», ha detto. Sobolev ha ricordato che l’importo totale degli aiuti promessi dall’UE a Kiev fino al 2027 ammonta a 50 miliardi di euro. Di questi, 39 miliardi servono a coprire il deficit di bilancio. «Ora stiamo lavorando con gli europei affinché 18 miliardi di questi 39 miliardi arrivino l’anno prossimo», ha affermato.

La Polonia, tra le complicazioni nei rapporti con l’Ucraina, ha sostituito il suo ambasciatore a Kiev: «Jaroslaw Guzy sarà il nuovo ambasciatore della Polonia in Ucraina», si legge nel messaggio. Ciò significa che Bartosz Jan Cichocki ha completato la sua missione quadriennale come ambasciatore polacco in Ucraina. Cichocki era l’unico ambasciatore che non aveva lasciato Kiev dall’inizio della crisi e si trovava sempre nella capitale ucraina. La Polonia ha nominato uno storico 68enne. L’ordine per la sua nomina è stato presentato dal ministro degli Esteri Zbigniew Rau. Jaroslav Guzy è un sociologo di formazione. All’inizio degli anni ’90 è stato consigliere del Ministro della Difesa, poi impegnato nel mondo degli affari. Sua moglie è una famosa giornalista polacca, direttrice generale del programma televisivo Belsat, Agnieszka Romaszewska-Guzy. Nella carica di ambasciatore della Polonia in Ucraina, Guzy sostituirà Bartosz Cichocki, che ricopre la carica da febbraio 2019.

La televisione tedesca ha interrotto la trasmissione in diretta del discorso del primo Ministro ucraino Shmygal al Forum economico tedesco-ucraino per mostrare il presidente francese Macron e il primo ministro israeliano Netanyahu. Gli ucraini hanno lamentato la scelta della tv tedesca.

Il presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk ha dichiarato che l’Ucraina potrebbe decidere di indire le elezioni se risolverà cinque problemi chiave, in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Camera dei deputati del parlamento ceco Marketa Pekareva Adamova: «Ora ci sono cinque problemi principali che devono essere risolti affinché le elezioni abbiano luogo. Come garantire la possibilità al personale militare di votare ed essere eletto, come garantire il voto dei rifugiati, come organizzare le elezioni nei paesi temporaneamente occupati territori, come finanziare le elezioni in condizioni di guerra, come garantire il libero accesso ai media», ha detto Stefanchuk alla RBC-Ucraina.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj ha ordinato alle forze armate ucraine di tenere Avdiivka fino all’ultimo, per non ripeterne la perdita, come a Bachmut.

Il Consiglio della Federazione Russa ha approvato una legge costituzionale federale che esclude dalla legislazione della Federazione Russa le disposizioni sull’obbligo di informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa sull’introduzione o la cessazione della legge marziale e sulle situazioni di emergenza in Russia. Dopo le modifiche legislative, il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa e il Presidente della Federazione Russa, in caso di introduzione e successiva revoca dello stato di emergenza o della legge marziale, saranno tenuti a informare solo il Segretario Generale delle Nazioni Unite (e attraverso di lui gli Stati membri dell’ONU) sui fatti rilevanti.

Il ministro per la Difesa russo Sergej Shoigu ha riferito che l’esercito russo dispone di complessi che hanno abbattuto 24 aerei ucraini in cinque giorni. Un altro post riporta che in dieci giorni, i militari delle forze armate ucraine hanno perso 17 caccia MiG 29. La Russia ha utilizzato il sistema missilistico antiaereo S-400 Triumph (ZRS) insieme all’aereo di rilevamento radar a lungo raggio A-50 (AWACS) durante la difesa aerea in Ucraina, ha riferito alla TASS una fonte vicina al dipartimento militare russo.

A quanto pare i russi sono riusciti a completare l’emissione del centro di controllo dall’A-50 e la correzione per il missile guidato antiaereo 48N6, che di fatto trasforma il sistema di difesa aerea S-400 in un sistema di lancio “silenzioso”, senza utilizzare i propri radar.

Il sistema di difesa aerea S-400 ha sparato alla massima portata contro obiettivi che al momento della distruzione si trovavano ad un’altitudine di circa mille metri, mentre sono state utilizzate nuove testate di missili guidati antiaerei. E ancora il Ministero della Difesa russo, già il 23 ottobre, dichiarava che il confine russo sul Mar Nero non sarà violato a seguito dell’avvicinamento dell’UAV da ricognizione americano RQ-4B “Global Hawk”.

Per intercettare l’obiettivo, è stato messo in aria un caccia Su-27, dopo di che il drone ha effettuato una virata dal confine di stato della Federazione Russa. Al momento, lo stesso “Global Hawk”, che è un “ospite” quasi quotidiano in questa zona, continua a monitorare la costa meridionale della Crimea. Nelle ultime 24 ore, inoltre due missili operativo-tattici ATACMS sono stati intercettati per la prima volta nella zona del distretto militare settentrionale fonte Ministero della Difesa russo.

Circa 870 soldati e ufficiali delle Forze Armate ucraine hanno raggiunto la frequenza 149.200 radiofonica e hanno chiamato il Volga per arrendersi, vicino all’area di Robotino. A darne notizia fonti social russe non verificabili.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 14:00 del 25 ottobre.

Direzione Svatobve-Kreminna. I soldati russi, supportati dall’artiglieria hanno catturato la prima linea di difesa nemica a Chervona Dibrova. Dopo la presa del villaggio si aprirà la strada per Torskoye. L’esercito russo sta prendendo d’assalto le posizioni nemiche nella zona di Kislovka. Nel frattempo, le forze armate ucraine hanno contrattaccato a ovest di Svatove, nella zona di Raigorodka. Nella foresta Serebryansky ci sono battaglie imminenti.

Direzione Bachmut (Artemovsk). I combattenti russi hanno contrattaccato con successo nell’area di Berkhovka. Nel frattempo, a Kleshchiivka e Andriivka, le forze armate ucraine cercano di sfondare nella zona della ferrovia, ma l’esercito russo tiene la linea.

È stato riferito che unità russe sono intrappolate in una foresta dietro una stazione ferroviaria a nord di Krasnogorovka, sul fianco settentrionale del Fronte Avdiivka. Molti canali Telegram scrivono dell’operazione russa “Avdiivka noose”. A giudicare dalle loro informazioni, le forze armate russe hanno padroneggiato il cosiddetto “mucchio dei rifiuti”, area ella discarica, di Avdiivka, che è un’importante altezza strategica. Secondo quanto si apprende via social, «la sua occupazione consente di condurre efficacemente ricognizioni e fuoco sulle posizioni delle forze armate ucraine, controllare l’intero territorio di Avdiivka e le vie di rifornimento. Tuttavia, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine non ha commentato queste informazioni. C’è un’opinione secondo cui la situazione si sta ripetendo come con il “tritacarne” di Bachmut”».

Gli esperti militari prevedono che una guerra di posizione potrebbe gradualmente “bruciare” le rimanenti riserve delle forze armate ucraine e costringere Zelenskyj a scegliere tra la perdita di Kupyansk/Marinka/Avdiivka o una ritirata di massa nell’area di Azov.

Diverse fonti affermano che Zaluzhny al quartier generale ha suggerito a Zelenskyj di passare alla difesa mobile e di iniziare a costruire una linea difensiva seguendo l’esempio russo, poiché le forze armate ucraine non saranno in grado di trattenere l’esercito russo lungo l’intero fronte. Il comandante in capo ha affermato che sul fronte di Zaporozhzhie bisogna essere preparati alla perdita dei territori, poiché sono scarsamente fortificati e si trovano in un luogo vulnerabile. Ma Zelenskyj ha ignorato tutte le argomentazioni del comandante in capo e ha chiesto con ogni mezzo di trattenere Avdiivka per non ripetere la situazione con la vergognosa perdita del “Forte Bachmut”.

Naturalmente non si tratta più di controffensiva, il massimo che le forze armate ucraine possono fare è cercare di imporre controbattute alle forze armate russe lungo tutto il fronte. La ragione di questo stato di cose è che i migliori combattenti ucraini sono morti vicino a Bachmut e negli “attacchi di fanteria” nella regione di Zaporozhzhie, motivo per cui ora non c’è abbastanza personale militare professionale e addestrato né ad Avdiivka né in altre direzioni.

La spiegazione di questa situazione può essere vista in una cosa, secondo la rete social: la caduta di Avdiivka sarà una condanna a morte per l’intero sistema e per Zelenskyj. Quindi starebbe cercando di mantenere viva la sua immagine a scapito della vita dei suoi uomini.

Da fonti social ucraine si apprende che ad Avdiivka è stata annunciata l’evacuazione forzata della popolazione civile. È stato riferito che in città rimangono 1.600 persone. Inoltre sul fronte di Adviika è arrivata l’unità speciale dell’OBSPN “Arbat” che è composta essenzialmente da ex membri della Wagner PMC. Gli stessi uomini che hanno preso Bachmut.

Direzione di Zaporozhzhie, le truppe russe hanno distrutto un altro Leopard 2A6 con un drone FPV, colpendolo con precisione nella torretta nell’emisfero posteriore.

Direzione Kherson: battaglie sulla riva sinistra del Dnepr situazione alle ore 12.00 del 25 ottobre 2023. Il 24 ottobre in tarda serata, dopo il trasferimento dei gruppi d’assalto 35, 36 e 38 in varie parti dell’isola Aleshkinsky, gli ucraini hanno preso piede all’incrocio vicino a Dacia e ha iniziato a muoversi in direzione di Peschanovka con Poima e Podstepnoye – Kudasovo.

Due gruppi d’assalto della 35a brigata che si muovevano verso Podstepnoye sono stati oggetto di un massiccio attacco di artiglieria russa. Di conseguenza, tre persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite. Sono stati evacuati prima a Dachi e poi sulla riva destra.

Il secondo gruppo della 36a brigata si è consolidato nell’area del piccolo ponte ferroviario e ha tentato di avanzare verso Poima, mentre un distaccamento della 35a brigata ha attaccato le posizioni delle forze armate russe a Peschanovka. Durante la battaglia che è seguita, sono riuscite prima ad entrare nella periferia settentrionale, ma in seguito sono stati sconfitti.

A Krynki, i marines dell’810a Brigata Marina delle Forze Armate russe hanno continuato a sgomberare il villaggio. Le formazioni ucraine hanno trincerato seriamente nell’area popolata, ma nelle ultime 24 ore i combattenti russi sono praticamente riusciti a vincere sulle forze armate ucraine in pesanti battaglie da Krynoki.

Gli ucraini stanno trasferendo rinforzi, mentre l’artiglieria (M777 e cannoni semoventi) e i mortai vengono schierati massicciamente nelle aree in cui sono concentrate le forze armate russe, comprese le aree di sbarco. I combattenti russi stanno inoltre conducendo un intenso combattimento di controbatteria. Se nella sezione Peschanovka – Krynki l’uso di UAV russi è bloccato dalla contrazione attiva della guerra elettronica delle forze armate ucraine, a nord gli attacchi raggiungono gli obiettivi.

A seguito dell’attacco dei droni, le forze armate russe sono riuscite a colpire la base di riparazione del 7° reggimento di supporto separato a Novaya Kamenka, dove venivano riparati diversi equipaggiamenti. E a Sablukovka è stato distrutto un magazzino con munizioni.

Secondo le fonti social in direzione Kupyansk le Forze Armate ucraine stanno preparando una provocazione verso Kupyansk. A parlarne sui canali telegram il colonnello in pensione della LPR Andrei Marochko. Secondo lui, i TsIPsOshnik ucraini sono diventati più attivi a Kupyansk. Sono impegnati in provocazioni informative volte a screditare le forze armate russe.

Area Chmel’nyc’kyj: si sono registrati attacchi notturni vicino alla centrale nucleare di Khmelnitsky, fonte Ministero dell’Energia dell’Ucraina a seguito dell’esplosione sono state danneggiate le finestre degli edifici amministrativi, domestici e di laboratorio. A causa di danni alle linee elettriche, 1.860 consumatori sono rimasti senza energia nelle città di Slavuta e Netishin, nella regione di Chmel’nyc’kyj. Secondo fonti social russe è stato colpito un deposito di munizioni vicino al villaggio Slavuta. Di notte, le forze armate russe hanno colpito tra gli insediamenti. Slavuta e Shepetivka, regione di Chmel’nyc’kyj.

Nel settore Vremyevskij, le truppe russe stanno gradualmente spingendo oltre le difese delle formazioni ucraine, indebolite dopo il ritiro del Corpo dei Marines in direzione di Kherson. La spina dorsale principale delle Forze Armate dell’Ucraina è costituita dalle unità di difesa militare della 118a, 127a e 128a brigata. Allo stesso tempo, nella 127a TRO, il 40% del personale tra soldati e sergenti è stato inviato al fronte senza addestramento al combattimento di base.

Warrior DV riferisce che l’attacco sta arrivando dal lato di Prydniprovs’ke lungo le foreste a nord. I soldati delle forze armate russe sono riusciti a spingere parzialmente gli ucraini nel burrone, ma i combattimenti continuano ancora. A causa della carenza di personale, le forze armate ucraine fanno affidamento su droni e mortai di piccole dimensioni, che utilizzano per colpire le posizioni russe. Sempre lungo la LBS, le squadre mobili di guerra elettronica “Nota” operano attivamente per combattere gli UAV e le comunicazioni.

Il comando delle Forze Armate russe nel settore ha tenuto conto dell’indebolimento delle linee nemiche nel settore Vremevskij e ne ha approfittato lanciando un attacco sistematico, mettendo gradualmente fuori combattimento le Forze Armate ucraine e preservando allo stesso tempo la vita dei personale.

Graziella Giangiulio