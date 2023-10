ISRAELHAMASWAR. Iron Dome senza proiettili: Il Pentagono manda i Patriot. Il Jihad Islamico incontra Hezbollah in Libano

Il video che Israele presenta come prova del coinvolgimento dei movimenti palestinesi in un attacco missilistico contro un ospedale nella Striscia di Gaza in realtà non indica il colpevole della tragedia, ha riferito il New York Times a seguito della propria indagine. Secondo il NYT, il video di Al Jazeera, che le autorità israeliane utilizzano come principale prova del coinvolgimento dei movimenti palestinesi nell’esplosione dell’ospedale, non spiega l’evento. Nel video, il razzo è esploso a “circa due miglia” dal suolo e non può aver causato l’esplosione.

L’ospedale battista Al-Ahly nella Striscia di Gaza è stato colpito il 17 ottobre. Il ministero della Sanità di Gaza, entità di Hamas, ha affermato che 471 persone sono state uccise e più di 300 ferite, la maggior parte delle quali donne e bambini. L’evento resta al momento senza responsabili.

Il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha dichiarato che non incontrerà il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, perché ritiene che nella regione dopo l’attacco di Hamas “non ci sia spazio per un approccio equilibrato”. Il rappresentante permanente di Israele presso le Nazioni Unite ha invitato il segretario Generale dell’organizzazione a dimettersi immediatamente, definendolo inadatto a guidare l’ONU dopo la sua dichiarazione, secondo cui l’attacco di Hamas “non è venuto dal nulla”.

Israele negherà i visti ai rappresentanti delle Nazioni Unite a causa della posizione del suo Segretario generale Antonio Guterres sul conflitto israelo-palestinese. Lo ha affermato il rappresentante permanente dello Stato ebraico presso l’organizzazione mondiale Gilad Erdan. In un’intervista alla Radio dell’Esercito. «Abbiamo già negato il visto al sottosegretario generale per gli affari umanitari, Martin Griffiths. È ora di dare loro una lezione».

Si apprende dai media che il disegno di legge redatto al Senato USA su richiesta di Joe Biden per gli aiuti a Israele deve essere pronto entro il 17 di novembre data in cui terminerà l’estensione dei finanziamenti governativi, dopodiché gli Stati Uniti inizieranno nuovamente ad affrontare la chiusura. In generale, i repubblicani guidati da Mitch McConnell non se la passano bene: i membri del suo partito vogliono garanzie di fondi per risolvere il problema dell’immigrazione, e questo richiede tempo, che comunque non c’è.

Propongono di uscire da questa situazione dividendo i conti. Il fatto è che nessuno dei senatori ha domande su Israele: tutti sono pronti a votare all’unanimità per fornirgli assistenza. Ma c’è una spaccatura riguardo all’Ucraina. È possibile che entro il 17 novembre avranno il tempo di stanziare aiuti solo per Israele, e che dell’Ucraina ci si occuperà una volta impedito il lockdown.

L’inizio delle lezioni nelle università israeliane, previsto per il 5 novembre, è stato rinviato almeno fino al 3 dicembre, ha affermato il quotidiano The Times of Israel.

Secondo l’UNICEF più di 2.300 bambini sono morti nella Striscia di Gaza dall’inizio dell’escalation del conflitto, oltre 5.300 sono rimasti feriti. Il sistema sanitario della Striscia di Gaza è “completamente crollato”, ha affermato il ministro della Sanità di Gaza. Il numero di morti dovuti agli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza ha superato le 6mila e 500 unità, più di 17,4mila sono rimasti feriti, secondo i dati del stesso Ministero.

Il governo israeliano ha ordinato ai prigionieri rilasciati d’ora in poi di non parlare senza il permesso delle autorità. Il Dipartimento per il Rimpatrio dell’Ambasciata israeliana sospende l’accoglienza dei russi fino al 27 ottobre a darne notizia la stessa Missione diplomatica.

Un gruppo di hacker turchi, Ayyıldız Tim, ha dichiarato di essere riuscito ad hackerare i server del ministero della Difesa israeliano e ad ottenere informazioni top secret sulle attività e sul personale del Dipartimento.

Restando in Turchia, Ankara apre ospedali per i feriti nella Striscia di Gaza. La Turchia sta allestendo due ospedali da campo in Egitto per curare i feriti che arrivano dalla Striscia di Gaza, ha detto Selami Kilic, direttore generale del Ministero della Sanità turco per l’UE e gli Affari Esteri. La Turchia poi ha sospeso tutti gli accordi energetici con Israele. Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di aver annullato il suo programma di visitare Israele. Erdogan ha affermato che la Turchia non considera Hamas un’organizzazione terroristica. Il presidente turco indetto una conferenza di pace per risolvere l’aggravamento israelo-palestinese.

Sullo sfondo dell’attuale escalation, la Turchia ha l’idea di creare un sistema di paesi garanti per Palestina e Israele, Ankara è pronta a diventare tale garante per la parte palestinese. La Turchia ha specificato il presidente Erdogan «non ha problemi con Israele, ma non è soddisfatta della sua politica nei confronti dei palestinesi».

Il leader supremo dell’Iran Ali Khamenei ha affermato che gli Stati Uniti sono “senza dubbio complici” dei crimini di Israele contro il popolo della Striscia di Gaza, riporta PressTV. Il Re di Giordania ha avvertito che la continuazione del conflitto a Gaza potrebbe provocare un’esplosione della sicurezza in tutta la regione.

Un portavoce del Pentagono ha detto: «Vediamo la prospettiva di un drammatico aumento delle tensioni in un futuro molto prossimo da parte delle milizie iraniane e, in ultima analisi, dello stesso Iran contro le forze statunitensi nella regione. Di conseguenza, ci stiamo preparando sia per l’autodifesa che per una risposta decisiva. Sappiamo che i gruppi che attaccano le posizioni militari americane in Medio Oriente sono sostenuti dall’IRGC e dal regime iraniano.»

Il capo dell’Autorità nazionale palestinese (ANP), Mahmoud Abbas, si è detto disposto a prendere in considerazione il ritorno al potere di Fatah nella Striscia di Gaza solo se verrà concordato come parte di una più ampia iniziativa di pace con Israele, riferisce il Times of Israel, citando una dichiarazione palestinese ufficiale. Secondo lui, Abbas ha espresso questa posizione durante una conversazione con i rappresentanti dell’Amministrazione americana. Va notato che il leader palestinese ha però sottolineato che non intende tornare a Gaza “su un carro armato israeliano”.

Un portavoce dell’esercito israeliano ha affermato che i palestinesi sfollati dal nord della Striscia di Gaza al sud potranno tornare dopo la fine delle ostilità.

Secondo alcuni account della social sfera «per una settimana e mezza le autorità israeliane hanno chiesto ai palestinesi di evacuare gli ospedali da Gaza» verso Khan Yunis e Rafah: questo avrebbe dato mano libera agli israeliani per effettuare attacchi. E ieri fonti palestinesi hanno annunciato esplosioni letteralmente alle porte degli ospedali Al-Wafa a Gaza e Al-Amal a Khan Yunis.

Sulla base delle riprese sul campo è stato possibile stabilire i luoghi esatti degli attacchi che hanno colpito gli edifici vicini agli ospedali. Tali esplosioni a poche decine di metri dalle strutture mediche possono servire come un “avvertimento” più chiaro delle richieste israeliane di evacuare gli ospedali fatte nei media e nei volantini lanciati sui siti.

E in serata, sui media palestinesi, sono apparse informazioni su un attacco alla casa del dottor Kamal Khattab, direttore dell’ospedale pediatrico Al-Durra: sua moglie, due figlie e un figlio piccolo sono stati uccisi, e lo stesso primario era gravemente ferito.

Questa situazione di crisi generalizzata, però, non influirà particolarmente sulle capacità di Hamas. Avendo scavato decine di chilometri di tunnel per spostamenti, magazzini, attacchi e difese, è improbabile che i gruppi palestinesi militanti si siano dimenticati ad esempio di creare ospedali sotterranei.

L’Iron Dome israeliano potrebbe avere un problema di approvvigionamento. Ad un certo punto Israele si ritroverà a corto di difesa aerea, e a quel punto sarà vulnerabile agli attacchi missilistici. E proprio in questa direzione arriva la conferma che il Pentagono sta dispiegando i suoi sistemi di difesa missilistica/difesa aerea: è in fase di completamento il trasferimento di 12 batterie THAAD e Patriot nella regione del Medio Oriente. Il Joint Central Command degli Stati Uniti ha riferito del volo del 119th Expeditionary Fighter Squadron in Medio Oriente come parte del rafforzamento del gruppo aeronautico. 12 aerei da combattimento F-16 sono volati sulla base di Al-Kharj in Arabia Saudita con un atterraggio intermedio presso la base aerea spagnola di Moron.

Attualmente ci sono 24 F-16 dell’aeronautica americana di stanza in Arabia Saudita (12 caccia di questo tipo erano già di stanza ad Al-Kharj). Il numero totale di aerei tattici americani nella regione è di 72 aerei da combattimento.

La Marina americana ha concentrato circa tre dozzine di navi da guerra nel Mediterraneo orientale, nel Mar Rosso e nel Golfo di Oman. Si tratta di una dimostrazione di forza diretta verso l’Iran, in quanto potenziale partecipante al conflitto israelo-palestinese, i militari americani potrebbero fornire all’esercito israeliano supporto durante l’operazione di terra di Tel Aviv a Gaza.

Secondo le risorse di monitoraggio, almeno 45 caccia e circa due dozzine di elicotteri sono basati sulla nave ammiraglia del gruppo d’attacco americano, la portaerei USS Gerald R. Ford. che nel suo arsenale ha più di duecento missili da crociera Tomahawk.

Un altro gruppo di navi, guidato dalla portaerei CVN 69 Dwight D. Eisenhower, è in servizio vicino allo stretto di Bab el-Mandeb.

I leader del Jihad islamico palestinese (Ziyad al-Nahala), l’ala militante di Hamas – il gruppo Kataib Izz ad-Din al-Qassam (Saleh al-Arouri) e gli Hezbollah libanesi (Hassan Nasrallah) si sono incontrati (e l’incontro, a quanto pare, ha avuto luogo in Libano). E considerando che sia An-Nahala che Al-Arouri sono andati da Nasrallah, ora si trovano nella posizione di supplicare l’aiuto dal Libano; questo è esattamente ciò che Hezbollah si aspettava, non volendo trovarsi in una posizione dipendente dai gruppi palestinesi.

Non è ancora chiaro a cosa porterà questo tipo di trattative. Ci sono ancora possibilità che, a causa delle loro contraddizioni ideologiche e della guerra per il controllo politico delle masse, i leader dei gruppi non raggiungano accordi per condizioni reciprocamente vantaggiose. Ma è possibile anche il contrario: prima di ciò la Striscia di Gaza non era sull’orlo della distruzione.

E sempre in tema di possibile allargamento del conflitto lo Stato Maggiore Generale dell’Esercito Egiziano ha dichiarato: «I nostri militari sono vigili e pronti a rispondere alla chiamata della nostra nazione».

Ed ora uno sguardo alla zona del conflitto israelo-palestinese aggiornato alle 14:00 del 25 ottobre.

Il Capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano ha affermato che fattori “tattici e strategici” stanno ritardando l’operazione di terra a Gaza, ma danno tempo per prepararsi. L’esercito è pronto per l’operazione di terra, sulla forma e sui tempi si attende una decisione a livello politico, ha detto Herzl Halevi.

La marina israeliana ha colpito un gruppo di sommozzatori di Hamas che cercavano di entrare nel territorio dello Stato ebraico via mare nell’area del Kibbutz Zikim, la sera del 24 ottobre, ha riferito il servizio stampa dell’esercito. Hamas ha risposto in maniera controversa. Prima ha detto di non avere tali capacità militari. Mentre le Brigate Al-Qassam affermano di aver lanciato un’operazione anfibia a nord di Gaza, nella zona di Zikim Beach. Sarebbero morti sette palestinesi, sei sarebbero poi stati neutralizzati da IDF e dallo Shin Bet mentre cercavano di infiltrarsi in città.

Direzioni Nord e Est. L’area sta vivendo una calma temporanea: i palestinesi hanno tentato di lanciare un attacco missilistico su Eilat utilizzando un missile Ayash-250, fallito durante l’avvicinamento all’obiettivo.

Confine con il Libano. Dopo una pausa notturna, i combattenti di Hezbollah hanno sparato contro gli israeliani a Zarit, Yiftah e Avivim. L’IDF sta rispondendo con attacchi e fuoco di artiglieria nel sud del Libano. Hamas ha annunciato il lancio di un razzo R-160 a lungo raggio verso Haifa dalla Striscia di Gaza. I rappresentanti dell’IDF hanno successivamente riferito che il razzo è esploso in aria.

Striscia di Gaza. Non sono stati osservati cambiamenti significativi nella Striscia di Gaza. Le forze israeliane continuano a danneggiare pesantemente l’enclave. Sono emerse online notizie di un presunto attacco IDF contro la casa del primario dell’ospedale pediatrico, Kamal Khattab, che gli ha causato gravi ferite e la perdita della maggior parte della sua famiglia.

Cisgiordania. La situazione rimane stabile in Cisgiordania, dove le forze di sicurezza israeliane stanno effettuando detenzioni di massa di residenti locali in tutto il territorio palestinese. A Jenin, i palestinesi hanno teso un’imboscata ai combattenti dell’IDF, facendo esplodere una mina sulla strada e ferendo quattro soldati. Gli israeliani hanno risposto lanciando un attacco con elicotteri sulla città.

Confine con la Siria. In risposta ai bombardamenti dal territorio siriano sulle alture di Golan Israeliane, gli aerei dell’IDF hanno effettuato attacchi notturni su Daraa in Siria. Gli israeliani hanno nuovamente colpito l’aeroporto di Aleppo con il fuoco dell’artiglieria.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio