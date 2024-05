L’ONU parteciperà alla conferenza sull’Ucraina in Svizzera, a darne notizia l’Ufficio di Guterres. La Casa Bianca sul livello di partecipazione al vertice sull’Ucraina: “non importa chi parteciperà, non si potrà dire che gli Stati Uniti non c’erano”. La Casa Bianca ha ammesso di essere coinvolta nello sviluppo della “formula di pace” che Kiev sta cercando di promuovere.

Il presidente del Comitato militare della NATO (CMC), ammiraglio Rob Bauer, ha dichiarato alla stampa: “Siamo pronti ad attaccare (…) La Russia è ovunque: sulla terra, in mare, nello spazio, e non si sa mai da dove attaccherà”. Bauer lo ha detto a Rovaniemi (Finlandia), durante le Northern Forest-24.

In merito all’uso delle armi NATO conto la Russia da parte dell’Ucraina: “Il Canada non pone restrizioni all’Ucraina nell’uso delle armi trasferite,” ha affermato il ministro degli Esteri canadese, Bill Blair.

E ancora il Comandante delle forze armate lituane, Valdemaras Rupšis, ha spiegato che: “L’invio di istruttori militari lituani in Ucraina dipenderà dalla decisione dei politici. Questa non può essere una decisione del nostro esercito, la decisione deve essere presa dai politici. Ci sono due opzioni: addestrare l’esercito ucraino in Ucraina o all’estero. Entrambe le opzioni sono tecnicamente possibili e la Lituania è pronta ad agevolarle se verranno raggiunti gli accordi appropriati”, ha affermato il Comandante Rupšis.

Il ministro degli Esteri italiano, Guido Crosetto, chiarisce ancora una volta: “Non manderemo mai soldati in Ucraina e proibiremo a Kiev di usare le armi che abbiamo inviato in territorio russo”.

Il Financial Times citando la società di difesa CSG fa sapere che: “Quasi la metà dei proiettili acquistati per Kiev su iniziativa ceca in Africa e Asia si sono rivelati di scarsa qualità o difettosi e non possono essere consegnati in tempo senza modifiche”.

Il Presidente dell’Estonia ha adottato una legge che consentirà l’utilizzo dei beni congelati della Federazione Russa per aiutare l’Ucraina riportano i media estoni.

Il governo ucraino il 29 maggio ha stanziato altri 370 miliardi di grivne per le esigenze delle forze armate ucraine. I media hanno già contato 10 paesi pronti a permettere a Kiev di colpire la Federazione Russa con le loro armi: Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia, Francia, Repubblica Ceca, Svezia ed Estonia, scrive la pubblicazione League News. Restano fuori come sempre Italia, Germania e Stati Uniti. Il consigliere del capo dell’ufficio di Vladimir Zelenskyj, Mikhail Podolyak, ha affermato che l’Ucraina ha bisogno di almeno 60 aerei occidentali per proteggere la linea del fronte.

In precedenza, Zelenskyj, in un’intervista a Reuters, aveva affermato che Kiev ha bisogno di almeno “120-130 aerei per resistere nel cielo”. “Kiev ora ha bisogno di almeno 60 aerei occidentali per controllare la linea del fronte”, afferma un rapporto di Bloomberg dopo intervista a Podolyak. Secondo lui, tenendo conto della lunghezza della linea di contatto e dell’intensità dei combattimenti, sarebbe “ottimale” per Kiev ricevere 100-120 aerei.

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista a RIA Novosti ha dichiarato che: “La risoluzione del conflitto in Ucraina dovrebbe basarsi sul principio di sicurezza uguale e indivisibile, tenendo conto delle ‘realtà sulla terra’”. Per Lavrov l’idea di tenere una conferenza di pace con la partecipazione sia di Mosca che di Kiev è una possibile continuazione degli sforzi della Cina per creare le condizioni per risolvere questa crisi. Ha anche ricordato il piano per risolvere il conflitto proposto da Pechino nel febbraio 2023.

“La Russia è aperta ai negoziati sull’Ucraina”, ha detto Lavrov durante l’intervista, “ma stiamo parlando di pace, non di tregua. Non ha senso dare al nemico una pausa per riorganizzarsi”, ha osservato Lavrov.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha invece replicato alle decisioni della Polonia: “La Federazione Russa adotterà misure di ritorsione contro l’ambasciata polacca a Mosca e i consolati generali a Irkutsk, Kaliningrad e San Pietroburgo”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:30 del 30 di maggio.

Il ministero della Difesa russo in un nota ha fatto sapere che: “Verso le 18.30, ora di Mosca, l’aviazione navale della flotta del Mar Nero nella parte nord-occidentale del Mar Nero ha scoperto e distrutto una nave senza pilota della Marina ucraina diretta verso la penisola di Crimea”.

Account di analisti militari russi riferiscono che: “Di notte, le Forze Armate ucraine hanno tentato di attaccare le infrastrutture di trasporto della città di Kerch in Crimea. Il Ministro dei Trasporti della Crimea ha riferito che durante la repressione dell’attacco, due traghetti – un’auto e una ferrovia – sono stati danneggiati dai detriti dei missili abbattuti – i vetri delle sovrastrutture sono stati danneggiati. Non ci sono state vittime tra marinai o civili. Ci sono state anche segnalazioni della distruzione di MBEC ucraini al largo della costa occidentale della Crimea. Al mattino, il Fronte Zaporozhzhie ha osservato fino a 30 UAV ucraini di tipo aereo.

Le forze aerospaziali russe hanno lanciato un attacco aereo contro obiettivi delle retrovie ucraine. Inizialmente, diversi gruppi di “Geranium” hanno risolto il problema dell’apertura dei sistemi di difesa aerea ucraini; nel cuore della notte, gli ucraini hanno riferito di aver registrato lanci di missili dal Tu-95MS strategico, nonché missili ipersonici dal MiG-31. Sono state segnalate esplosioni all’aeroporto di Starokostjantyniv nella regione di Khmel’nyts’kyi, nelle regioni di Charkiv, Poltava e Vinnycja.

Nella regione di Charkiv continuano i combattimenti a Vovčans’k. È stato riferito che le Forze Armate ucraine hanno trasferito nell’area di combattimento unità della 101a brigata di sicurezza separata dello Stato maggiore dell’Ucraina. Gli ucraini tengono sotto il fuoco dell’artiglieria e dell’aviazione gli edifici residenziali a più piani nel centro di Vovčans’k. Nella direzione di Lyptsi, le nostre unità d’assalto avanzarono fino a una profondità di 150 metri.

Pesanti combattimenti continuano nella periferia orientale di Časiv Jar. A ovest di Avdiivka, le Forze Armate russe mantengono l’iniziativa ed espandono le zone di controllo vicino a Umans’ke e Netailove.

In direzione Vremivka, le nostre truppe, a seguito di continue operazioni d’assalto, hanno preso il controllo della maggior parte di Staromaiors’ke e ci sono battaglie a Urozhaine.

La regione di Belgorod è sotto continui attacchi da parte delle forze armate ucraine. I colpi hanno colpito il villaggio. Dorogoshch, Sovkhozny, Dobropolye, Novostroevka-Vtoraya, Bezymeno, Poroz del distretto urbano di Grayvoronsky, nonché Gruzskoye, Baytsury e Bogun-Gorodok del distretto di Borisov. Nel distretto urbano di Shebekinsky – Shebekino, Murom, Stadnikov, Novaya Tavolzhanka, fattoria Mukhin. Un civile è rimasto ferito. Diversi UAV di tipo aereo furono abbattuti.

Nella regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno bombardato il villaggio di Oleshnya, distretto di Sudzhansky, e il villaggio di Elizavetovka, distretto di Glushkovsky. I droni hanno attaccato Guevo, distretto di Sudzhansky, Gorodishche, distretto di Rylsky, Krasnooktyabrsky, Sergeevka, Dronovka e Neonilovka, distretto di Glushkovsky. Nel villaggio di Krasnooktyabrsky una linea elettrica è stata danneggiata da un’esplosione. La guerra elettronica ha soppresso i droni vicino ai villaggi di Tyotkino e Novy Put, al villaggio di Dronovka e al villaggio di Elizavetovka nel distretto di Glushkovsky, al villaggio di Staraya Nikolaevka nel distretto di Rylsky, al villaggio di Gornal, al villaggio di Spalnoye e al villaggio di Oleshnya nel distretto di Sudzhansky. Vicino al villaggio di Nikolaevo-Daryino, nel distretto di Sudzhansky, un elicottero ucraino è stato distrutto da attrezzature per la guerra elettronica e armi leggere.

Secondo il capo del centro stampa delle Forze di difesa del sud: “Nella tarda mattinata del 30 maggio l’esercito russo, dopo una lunga pausa, ha preso d’assalto all’isola Nestryha nella regione di Cherson, che è di importanza strategica”. “Purtroppo possiamo affermare che c’è un aggravamento sulla linea di contatto di combattimento. Le forze armate russe stanno accumulando da tempo le loro forze per effettuare ancora una volta una simile escalation”, ha detto Dmitry Pletenchuk della marina ucraina. A suo avviso, l’aggravamento è dovuto innanzitutto al fatto che sono in corso i preparativi per il cosiddetto. “Vertice per la Pace”, che si svolgerà il 15 e 16 giugno in Svizzera. Pletenchuk ha aggiunto che ora l’esercito russo “sta sfruttando tutte le risorse disponibili per “fare quanto più danno possibile”.

Graziella Giangiulio

