ECUADOR. Noboa: «Siamo in guerra e non mi arrenderò»

In suo intervento alla nazione, Daniel Noboa ha sottolineato che «siamo in guerra e non mi arrenderò». Il presidente dell’Ecuador ha fatto queste osservazioni un giorno dopo che numerose rivolte da parte di gruppi di narcotrafficanti, in particolare a Quito e Guayaquil, hanno provocato almeno 18 morti e oltre 300 arresti, oltre ai feriti, per le quali il capo dello Stato ha dichiarato una guerra contro le organizzazioni terroristiche che dovrebbero contare su 20.000 uomini.

Il presidente ecuadoriano ha anche avvertito giudici e pubblici ministeri che aiutano queste mafie transnazionali che “saranno perseguiti come parte di una rete diventata nemica dello Stato” e ha ringraziato l’aiuto offerto da paesi come Argentina, Stati Uniti, Cina , Israele e Perù, tra gli altri, riporta MercoPress.

Nel frattempo, circa 139 agenti penitenziari sono tenuti in ostaggio dai detenuti nelle carceri di Cuenca, Azogues, Napo, Ambato e Latacunga. Noboa ha detto che le autorità stanno «facendo il possibile e l’impossibile per riportarli indietro sani e salvi, ma per questo non possiamo fermare una guerra».

«Non cederemo alle sciocchezze a cui sono abituati a fare», ha proseguito promettendo di essere più severi rispetto alle amministrazioni precedenti. Secondo le istruzioni di Noboa, le Forze Armate possono “neutralizzare” il nuovo avversario, con la Polizia Nazionale che funge da elemento di sostegno all’operazione militare.

Noboa ha chiesto al suo collega colombiano Gustavo Petro di prendersi cura dei, cioè di rimpatriare, quasi 1.500 detenuti provenienti da quel paese ospitati nelle carceri ecuadoriane, nel tentativo di ridurre il sovraffollamento delle strutture penitenziarie.

Il segretario alle Comunicazioni Roberto Izurieta ha affermato che il “rapporto di guerra” del giorno includeva 70 persone arrestate per presunti atti terroristici, tra cui 18 uomini incappucciati che hanno assalito una stazione televisiva ferendo un cameraman alla gamba destra, oltre a ferire altri lavoratori nella sede dell’emittente.

Il capo della polizia Víctor Herrera ha detto che 2 delle 20 persone coinvolte nell’attacco perpetrato dalla banda Los Tiguerones, devono ancora essere catturate.

Inoltre, nel corso di operazioni, sono stati rilasciati tre agenti di polizia rapiti, 17 evasi sono stati ripresi e sono stati sequestrati esplosivi, cartucce, armi e veicoli.

Il capo del comando congiunto delle forze armate dell’Ecuador, Jaime Vela, ha dichiarato che martedì 9 gennaio sono stati arrestati “329 terroristi” e cinque sono stati uccisi. Vela ha inoltre osservato che nessun soldato è stato ferito o ucciso nelle operazioni, mentre due poliziotti sono rimasti uccisi e uno gravemente ferito.

Vela ha inoltre spiegato che secondo il Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad – Snai, “non ci sono ostaggi uccisi” dei 139 rimasti tra guardie e impiegati, detenuti in cinque carceri. Vela ha anche chiesto agli ecuadoriani di “avere pazienza, speranza e fiducia nelle loro Forze Armate e nella Polizia” che hanno messo in campo le loro migliori capacità per fermare l’ondata di azioni violente dei gruppi della criminalità organizzata. Ha poi spiegato che un “gruppo d’élite” era stato formato per cercare José Adolfo Macias, alias Fito, il leader evaso della banda Los Choneros. Secondo InSight Crime, i Los Choneros hanno legami con il cartello messicano di Sinaloa. Le autorità ecuadoriane offrono una ricompensa per l’aiuto che ha portato alla cattura di Fito, anche se l’importo non è stato specificato. Fito stava scontando una condanna a 34 anni per omicidio e traffico di droga dal 2011, quando è scappato all’inizio di questa settimana.

L’Ecuador ha chiuso il 2023 con 7.200 morti violente, che equivalgono a 45 omicidi ogni 100.000 abitanti, diventando così il paese più violento dell’America Latina, secondo l’Osservatorio ecuadoriano della criminalità organizzata.

Lucia Giannini

