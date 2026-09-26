GROENLANDIA. Arrivati i primi F35 danesi

I primi ad atterrare a Kangerlussuaq, in Groenlandia, sono stati due F-35A della Royal Danish Air Force, seguiti poi da velivoli provenienti da Danimarca, Stati Uniti e Canada effettuarono un’operazione aerea multinazionale sul territorio artico. I caccia danesi, attualmente di stanza presso la base aerea di Keflavík, in Islanda, hanno percorso centinaia di chilometri per ricongiungersi con gli F-16 americani e i CF-18 canadesi, operanti da Goose Bay, in Canada.

L’operazione è stata supportata da diversi velivoli e unità per garantire il dispiegamento. Un Airbus A330 MRTT dell’Aeronautica francese ha rifornito in volo gli F-35A durante il loro trasferimento dall’Islanda, mentre un E-3 AWACS della NATO ha fornito sorveglianza e coordinamento dello spazio aereo. Un Bombardier CL-604 Challenger danese ha partecipato come aereo di ricerca e soccorso (SAR), in grado di assistere gli equipaggi in caso di problemi durante la missione, riporta Zona Militar.

I quattro F-16 statunitensi e i due CF-18 Hornet della Royal Canadian Air Force, operanti da Goose Bay, hanno partecipato all’esercitazione insieme ai caccia danesi. L’attività ha riunito velivoli provenienti da basi e paesi diversi in un unico ambiente operativo, nonostante le grandi distanze tra i punti di partenza. Come spiegato da un pilota danese di F-35 nel comunicato ufficiale delle Forze Armate danesi, uno degli obiettivi principali era quello di addestrare la capacità di sincronizzare le operazioni di numerosi velivoli di diverse nazioni e basi geograficamente dislocate.

Le condizioni uniche dell’Artico hanno inoltre reso necessaria una pianificazione pre-volo specifica. I rapidi cambiamenti meteorologici, le grandi distanze e la limitata disponibilità di siti di atterraggio idonei rappresentano ulteriori sfide per gli equipaggi e i team responsabili dell’organizzazione delle missioni. A questo proposito, il pilota ha osservato che le operazioni nella regione richiedono di dedicare una parte significativa del lavoro alla pianificazione e alla gestione dei rischi associati alle condizioni meteorologiche e geografiche.

Sebbene fosse la prima volta che gli F-35 danesi atterravano in Groenlandia, la Danimarca aveva già schierato i suoi F-16 a Kangerlussuaq per addestramento e operazioni nell’Artico. Gli F-35A danesi avevano anche effettuato pattugliamenti lungo la costa orientale della Groenlandia, partendo da Keflavík. Quest’ultima attività ha coinciso con lo schieramento degli F-16 dell’aeronautica statunitense a Goose Bay, in Canada, nell’ambito dell’Operazione Arctic Vanguard, che prevede l’avanzata di forze verso posizioni avanzate in Groenlandia.

L’esercitazione di addestramento sulla Groenlandia si è svolta nell’ambito di Arctic Sentry, un’iniziativa della NATO volta a rafforzare la sua presenza, la sorveglianza e le capacità operative nell’Artico. L’operazione ha coinvolto aerei da combattimento danesi, americani e canadesi, insieme a mezzi di rifornimento, sorveglianza, coordinamento e ricerca e soccorso, in uno scenario caratterizzato da grandi distanze e condizioni ambientali estreme.

Tommaso dal Passo

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