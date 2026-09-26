ISRAELIRANWAR. Israele: respinte le istanze volte a escludere i partiti di estrema destra dalla tornata elettorale. Bombardamenti israeliani contro: Cisgiordania, Gaza, Libano sud. Vertice di emergenza a Riad

Vertici militari di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan a Riad per una convocazione d’urgenza per decidere il da farsi sulla questione Houthi in virtù dell’accordo di difesa congiunta.

A New York continuano i lavori della sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha raggiunto l’ottantunesima edizione. Secondo l’organizzazione Jewish Voice for Peace, ieri oltre 100 cittadini di New York sono stati arrestati durante un sit-in di massa davanti alla sede delle Nazioni Unite, per protestare contro il genocidio in corso a Gaza da parte di Israele e chiedere la fine dei finanziamenti militari statunitensi a Israele. Il senatore statunitense Chris Van Hollen ha dichiarato, il 24 settembre, che una votazione per chiamare Israele a rispondere dell’uccisione di nove cittadini statunitensi in Cisgiordania, nonché dell’incarcerazione di altri tre, potrebbe svolgersi già la prossima settimana, sullo sfondo di un’impennata delle violenze israeliane contro i palestinesi.

Un delegato israeliano è stato ripreso mentre si muoveva nell’aula dell’Assemblea Generale dell’ONU durante il discorso di Benjamin Netanyahu, controllando e annotando quali delegazioni avessero abbandonato la sala per protesta.

Ankara respinge le accuse di Netanyahu contro la Turchia all’ONU, definendole “infondate”. E mentre i lavori a New York proseguono le forze israeliane hanno chiuso una scuola dell’UNRWA e sequestrato con la forza la sede dell’agenzia a Gerusalemme Est, violando lo status di protezione garantito dall’ONU. La popolazione di coloni israeliani in Cisgiordania (West Bank) occupata è passata da meno di 30.000 unità nel 1980 a quasi 800.000 oggi. Il progetto di insediamento “E1” potrebbe frammentare ulteriormente la Cisgiordania e minacciare lo sfollamento delle comunità beduine a darne notizia Al Jazeera.

In Israele la Commissione elettorale centrale israeliana ha respinto le istanze volte a escludere i partiti di estrema destra Otzma Yehudit, Sionismo Religioso e Zehut dalle imminenti elezioni per la Knesset. Le istanze sostenevano che tali partiti minassero la democrazia e incitassero al razzismo; la decisione della Commissione consente inoltre al partito Zehut di candidarsi in lista congiunta con la formazione nota come Sionismo Religioso.

Secondo la testata Haaretz: “Netanyahu sta portando la reputazione di Israele negli Stati Uniti ai minimi storici”.

Più di 1.000 personalità palestinesi hanno firmato una petizione per chiedere che il Consiglio Nazionale Palestinese venga eletto anziché nominato, sollecitando i palestinesi dei territori sotto controllo israelaino, dei campi profughi e della diaspora globale a scegliere i propri rappresentanti. Lanciata nell’agosto 2026 dall’Autorità Nazionale Palestinese per l’Azione Popolare, la petizione chiede elezioni libere, eque e inclusive, pari opportunità per candidati e gruppi politici, protezione da interferenze e frodi, nonché il rispetto dei risultati elettorali. La petizione riunisce palestinesi provenienti da Gran Bretagna, Libano, Giordania, Siria, Turchia e altri paesi; tra i firmatari figurano importanti figure politiche, accademici, giornalisti, medici e attivisti.

Un nuovo rapporto dell’UNCTAD afferma che Gaza sta affrontando la più grave crisi economica mai registrata al mondo: oltre il 90% delle attività economiche è stato distrutto o danneggiato e più del 90% dei palestinesi in età lavorativa è disoccupato. Il rapporto stima che saranno necessari 71,5 miliardi di dollari per la ripresa e la ricostruzione, dato che i settori dell’edilizia abitativa, dell’agricoltura, della sanità e dell’istruzione hanno subito distruzioni ingenti. Avverte inoltre che le politiche israeliane in Cisgiordania stanno aggravando la frammentazione economica, gli sfollamenti e le disuguaglianze.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha dichiarato che, dall’inizio del 2026, oltre 4.300 palestinesi sono stati sfollati forzatamente in tutta la Cisgiordania occupata, inclusa Gerusalemme. L’OCHA ha riferito che le demolizioni israeliane hanno causato lo sfollamento di oltre 1.500 palestinesi, mentre gli attacchi dei coloni e le restrizioni alla circolazione sono stati responsabili di circa il 60% dei casi di sfollamento. Le Nazioni Unite hanno inoltre documentato oltre 1.600 attacchi da parte di coloni contro 275 comunità palestinesi dall’inizio dell’anno.

Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti chiedono un inasprimento del blocco navale contro l’Iran, mentre Qatar e Oman spingono per la ripresa dei negoziati USA-Iran a Mascate. In materia di passaggio negli stretti gli Houthi hanno informato l’Unione Europea che non prenderanno di mira le navi europee nel Mar Rosso, sottolineando che la loro campagna è diretta contro l’Arabia Saudita e non mira a interrompere la navigazione internazionale. I dati di tracciamento della navigazione mostrano che il numero di transiti di navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz è sceso a meno di 10 unità.

Il Ministero dei Trasporti iraniano ha fatto sapere che è stata effettuata la ricostruzione di 8 ponti e tunnel distrutti dagli attacchi statunitensi.Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian sul movimento yemenita Ansarallah ha chiarito: “Gli Houthi sono responsabili delle proprie azioni. Non ricevono direttive da noi. In quanto soggetti che oppongono resistenza nella regione, e in base alle situazioni che sono state loro imposte, intratteniamo dei contatti con loro. Non esiste un rapporto sistematico”.

Ed ora uno sguardo gli scenari militari aggiornato alle 15:30 del 25 settembre. Due sergenti riservisti dell’esercito israeliano, sono rimasti uccisi a seguito dell’esplosione di un drone dell’esercito all’interno di una base militare a Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza. Secondo la versione israeliana, i due soldati stavano pilotando due droni quando uno di essi si è schiantato all’interno della base in cui si trovavano. Mentre si avvicinavano al drone, questo è esploso, uccidendoli per cause ancora sconosciute.

Secondo fonti mediche, due palestinesi sono rimasti feriti in un bombardamento di artiglieria israeliana a sud di Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Un palestinese è stato ucciso in un attacco diretto condotto da un drone israeliano a ovest dell’Università Al-Aqsa, nell’area di Al-Mawasi a Khan Yunis (nel sud di Gaza); lo riferisce il corrispondente di QNN. Ad Hamad City, nord di Khan Younis ferita una donna palestinese da agenti israeliani. Rilevato fuoco di carri armati nella Striscia di Gaza colpite aree a sud e a est di Khan Younis. L’artiglieria israeliana colpisce la periferia settentrionale del campo profughi di Al-Bureij, nel centro di Gaza.

Milizie di coloni israeliani rapiscono e maltrattano un cittadino palestinese nell’insediamento beduino di Al-Tuwana, nella regione di Masafer Yatta, a sud di Hebron. Il 24 settembre notte dei coloni israeliani hanno attaccato il villaggio di Rantis, a ovest di Ramallah, imbrattando muri con slogan ostili e tentando di incendiare alcuni veicoli prima di essere affrontati dagli abitanti del luogo. Assaltata un’abitazione palestinese alla periferia orientale del villaggio di Umm Safa, a nord di Ramallah. A pochi giorni dall’inizio della stagione della raccolta delle olive in Palestina, le forze israeliane hanno raddoppiato le operazioni di sradicamento degli ulivi palestinesi. A Beit Rima, vicino a Ramallah, un agricoltore locale ha assistito con dolore, questa mattina, alla distruzione degli ulivi sul suo terreno da parte di un escavatore israeliano. Milizie di coloni israeliani fanno irruzione in terreni agricoli palestinesi e sradicano alberi di avocado nel villaggio di Beit Lid, a est di Tulkarm, in Cisgiordania. Le forze di israeliane hanno fatto esplodere l’abitazione del detenuto palestinese Dawas Hassoun a Beit Imrin, a nord-ovest di Nablus, in Cisgiordania, all’alba di giovedì, dopo aver fatto irruzione nel villaggio, circondato la casa e costretto la famiglia a evacuare. Le forze israeliane sono giunte sul posto con un bulldozer militare e hanno bloccato le strade di accesso all’abitazione prima di farla saltare in aria. L’esplosione ha danneggiato l’immobile e le case vicine. Le forze israeliane hanno aggredito dei civili palestinesi dopo averli prelevati e sottoposti a interrogatori sul campo durante un’incursione avvenuta la scorsa notte nella cittadina di Qabatiya, a sud di Jenin. Attivati ​​i sistemi di difesa aerea nella regione della Galilea nella giornata del 26 di settembre.

Continuano i bombardamenti israeliani in Libano sud: attacco aereo alla periferia di Zawtar Al-Sharqiyah, nel Libano meridionale, in concomitanza con bombardamenti nel vicino villaggio di Deir Siriane. L’artiglieria israeliana bombarda le periferie di Al-Mansouri, nel sud del Libano. Bombardata la cittadina di Houla. Secondol l’Agenzia di Stampa Nazionale Libanese: “Incursione israeliana nella località di Sadana e bombardamenti e fuoco di mitragliatrici pesanti a Kfar Shouba e Arqoub, nel Libano meridionale”.

Un’attacco saudita saudita colpisce il governatorato di Saada, nello Yemen. Registrati scontri tra le forze armate di Ansar Allah e le forze filo-saudite sui monti Kahbub e sul fronte di Al-Aghbara, tra i governatorati di Taiz e Lahj. Le forze armatevi Ansar Allah hanno condotto un attacco di precisione all’alba del 25 settembre, impiegando diversi missili balistici per colpire le postazioni della coalizione saudita nell’area di confine di Al-Tuwal, situata nello Yemen nord-occidentale. Secondo fonti yemenite a seguito di questo attacco, oltre 100 militari sauditi, sudanesi e yemeniti affiliati alla coalizione saudita sono rimasti uccisi o feriti.

Il Comandante delle Guardie Rivoluzionarie a Teheran, Generale di Brigata Hassanzadeh ha annunciato che è iniziata la seconda fase dell’esercitazione “Fadaiyan-e Iran”, con la partecipazione di 40.000 motociclisti. I partecipanti hanno dichiarato la propria disponibilità a difendere il Paese; la massiccia presenza di cittadini e funzionari è simbolo di unità e armonia.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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