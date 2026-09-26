UKRAINERUSSIAWAR. Kaja Kallas: stabiliti i termini per lo stanziamento da 6.6 miliardi di euro a Kiev. 5 i morti a Kiev, regioni russe senza acqua calda e energia, la guerra di logoramento continua

L’inviato speciale di Putin ha incontrato i rappresentanti di Trump per discutere della guerra in Ucraina, Dmitriev ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner a New York. Hanno discusso di una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina e delle future relazioni tra Stati Uniti e Russia. I colloqui si sono svolti nel contesto di un’intensificazione dei contatti diplomatici a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In precedenza, anche il Segretario di Stato USA Marco Rubio e il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov avevano tenuto un incontro sulla questione ucraina.

Kaja Kallas ha annunciato che gli Stati membri dell’UE hanno concordato i termini per lo stanziamento di 6,6 miliardi di euro a favore dell’Ucraina. “900 milioni di euro saranno destinati alla missione di assistenza militare dell’UE per l’Ucraina. 1 miliardo di euro servirà a finanziare nuovi acquisti congiunti di equipaggiamenti. Altri 4,7 miliardi di euro sono destinati al rimborso degli Stati membri; alcuni di essi hanno già dichiarato che destineranno la propria quota all’Ucraina”, ha scritto Kallas su X.

La Russia risponde alla Turchia in materia di sicurezza nel Mar Nero. ”La Turchia ha presentato proposte relative alla sicurezza nel Mar Nero”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov “Da allora, tuttavia, non vi sono stati negoziati sostanziali in merito, ha aggiunto”.

Mentre la Corea del Sud la menta la condotta del premier ucraino, Volodymyr Zelensky. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha criticato Zelensky per aver divulgato informazioni relative al trasferimento a Seul di prigionieri di guerra nordcoreani. “Sarebbe opportuno che tutte le parti non divulgassero la notizia, visti i numerosi problemi che una tale rivelazione potrebbe causare, e abbiamo concordato di fare proprio questo”, ha scritto su X il leader sudcoreano.

Sale a 5 il bilancio delle vittime a Kiev ha riferito il sindaco di Kiev Klitschko. ”Il bilancio è ora di quattro morti in seguito all’attacco con droni contro un edificio per uffici nel distretto di Solomianskyi. Tra i sette feriti c’è anche un bambino. L’incendio nel parcheggio vicino al complesso di uffici è stato spento”, si legge nella nota. “In totale, il 25 settembre 27 residenti della capitale sono rimasti feriti a seguito degli attacchi russi”. Colpiti i magazzini di McDonald’s nel distretto di Brovary, vicino a Kiev, sono stati colpiti da un attacco.

In Russia, l’erogazione dell’acqua è stata interrotta a Voronež e Uljanovsk in seguito agli attacchi notturni con droni. I residenti dei distretti Levoberežnyj e Kominternovskij di Voronež hanno segnalato problemi di approvvigionamento idrico. A Uljanovsk, secondo il sindaco Boldakin, è stata danneggiata una sezione della condotta principale di riscaldamento; di conseguenza, gli edifici residenziali di tre strade — Uyutnaya, Ulyany Gromovoy e Lyubovi Shevtsovoy — sono rimasti senza acqua calda.

Ed ora uno sguardo alla Linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 25 settembre. Durante la notte, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con UAV contro le regioni russe. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che la difesa aerea ha abbattuto dieci droni diretti verso la capitale mentre si avvicinavano a Mosca. Sono state imposte restrizioni operative agli aeroporti di Vnukovo e Domodedovo. La difesa aerea è rimasta attiva durante la notte anche nella regione di Voronež. Il governatore ha riferito che otto persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco con UAV nella regione di Ul’janovsk e che infrastrutture industriali e civili hanno subito danni. Un impianto industriale nel Territorio di Perm è stato preso di mira da UAV nemici; fonti ucraine sostengono che l’attacco fosse diretto contro la LLC LUKOIL-Permnefteorgsintez (PNOS). In precedenza, tra le 08:00 e le 20:00, il Ministero della Difesa russo aveva segnalato la distruzione di 34 UAV ucraini sopra le regioni di Belgorod e Kursk, la Crimea e il Mar Nero.

Durante la notte, le forze armate russe hanno proseguito gli attacchi a lungo raggio contro il territorio ucraino. Le forze armate ucraine segnalano movimento di gruppi di UAV d’attacco attraverso le regioni di Sumy, Chernihiv, Kiev, Poltava, Čerkasy, Charkiv e Dnipropetrovs’k. Nella notte si sono udite esplosioni a Kiev; fonti ucraine riferiscono dell’attività della difesa aerea e della caduta di detriti di UAV nei distretti di Solom’yans’kyi e Podil. Gli allarmi aerei hanno interessato una parte significativa dell’Ucraina centrale e orientale.

Il 24 settembre sono proseguiti gli attacchi con UAV ucraini nella regione di Brjansk. Nel corso della giornata e della serata sono state ripetutamente segnalate minacce di droni; i sistemi di difesa aerea e le unità mobili di fuoco hanno abbattuto bersagli aerei.

Nel settore di Sumy, le forze armate russe riferiscono di pesanti combattimenti in corso. L’aviazione, l’artiglieria e gli equipaggi di UAV russi hanno effettuato attacchi nelle aree di Sumy, Khotin’, Topolya, Marine, Ulanove, Styahailivka e Koren’ok. Nel distretto di Sumy si sono verificati scontri a fuoco con armi leggere vicino a Khotin’, Kyyanytsya, Marine e Malaya Rybitsa. Nel distretto di Šostka è stato segnalato un ulteriore avanzamento vicino a Ulanove e Tovstodubove; nel distretto di Krasnopil’s’kyi , gruppi d’assalto russi sono avanzati attraverso le fasce boschive vicino a Stepok.

Nella regione di Kursk si registrano tre feriti e distruzione di negozi mezzi da attacchi di droni ucraini in diverse località.

Nella regione di Belgorod, le forze ucraine ha lanciato 33 attacchi sul territorio nell’arco della giornata del 24 settembbre; otto municipalità sono state prese di mira, ma non si sono registrate vittime.

Nel settore di Charkiv, le forze armate russe riferiscono di continue operazioni offensive nel nord-est della regione. Equipaggi dell’aviazione e operatori di droni (UAV) hanno effettuato attacchi vicino a Velykyi Burluk, Tsupivka, Sosnivka, Prykolotne, Staryi Saltiv, Hnylytsya, Bezdryk, e Rubizhne. Nel settore di Liptsi è stato segnalato un avanzamento russo attraverso le fasce alberate a est di Hoptivka. Nel settore di Vovčans’k, le forze armate russe hanno detto di aver preso la località di Buzove, si attendono conferme da parte ucriana. Nel settore di Velykyi Burluk, le forze armate russe riferiscono anche della presa di Khyzhnyakove e un avanzamento di 300 metri vicino a Riznykove.

Nella Donetsk, le forze armate ucraine hanno continuato gli attacchi con droni. Durante la notte, un drone ha colpito un’area residenziale nel distretto Kundriuche di Horlivka, incendiando un’abitazione. Tre civili uccisi e altri tre feriti nel Luhansk a seguito di attacchi di droni ucraini. Gli attacchi hanno colpito obiettivi nel distretto di Aidar, a Rubižne e a Lysyčans’k.

Nel settore di Lyman secondo la controparte, le unità russe hanno condotto un attacco. Nel vicino settore di Slov”jans’k, le forze ucraine hanno segnalato un singolo scontro a fuoco. Gli operatori russi di droni FPV hanno distrutto sistemi robotici terrestri nemici e droni utilizzati per il rifornimento delle posizioni.

Nel settore di Zaporižžja, le forze armate ucraine riferiscono della continua avanzata delle unità russe. A ovest di Zorivka.

Graziella Giangiulio

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