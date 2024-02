Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin non parteciperà alla riunione formato Ramstein sugli aiuti all’Ucraina a causa del ricovero ospedaliero, ha riferito il Pentagono; l’incontro è previsto per oggi.

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari per Ucraina, Israele e Taiwan senza disposizioni sulla sicurezza delle frontiere mentre la maggior parte degli americani stava ancora dormendo.

Il presidente del Congresso degli Stati Uniti Mike Johnson ha respinto il disegno di legge del Senato per ulteriori aiuti esteri con le parole: «La sicurezza nazionale inizia al nostro confine. L’America merita di meglio dello status quo del Senato». Di conseguenza è arrivato il rifiuto del Congresso degli Stati Uniti di approvare un disegno di legge sull’assistenza a Israele e Ucraina, questo indicherà che non si può contare su Washington, ha detto in un briefing John Kirby, coordinatore per le comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

«Se non riusciamo a farlo, invieremo un segnale non solo agli alleati e ai partner, ma anche ai potenziali avversari: che non si può contare sugli Stati Uniti, che non siamo interessati a essere leader sulla scena internazionale, che non vogliamo adempiere ai nostri obblighi nei confronti degli alleati e dei partner che stanno combattendo la battaglia critica», ha affermato Kirby.

Il Consiglio dell’UE ha approvato una risoluzione che consente l’utilizzo dei profitti derivanti dai beni russi congelati per l’Ucraina.

Come spiega il documento, “il Consiglio ha deciso, in particolare, che i depositari centrali che detengono attività della banca centrale per un valore superiore a 1 milione di euro dovrebbero contabilizzare separatamente i saldi di cassa di emergenza accumulati a seguito delle misure restrittive dell’UE e dovrebbero anche tenere separatamente le entrate corrispondenti”. “Inoltre, ai depositari è vietato disporre degli utili netti ricevuti”, si legge. Il documento sottolinea che “questa decisione consente al Consiglio di decidere sull’eventuale istituzione di un contributo finanziario al bilancio dell’UE, ricavato da questo utile netto, per sostenere l’Ucraina e la sua ripresa e ricostruzione in una fase successiva”, rileva.

Secondo l’intelligence norvegese: la Russia sta vincendo in Ucraina. Mentre sulla social sfera russa, la Svizzera è accusata di aver perso la sua neutralità. La Svizzera secondo al social sfera è coinvolta in attacchi terroristici con droni contro le città russe: ciò mette fine alla “neutralità” del paese che dura da oltre 200 anni. I droni svizzeri sarebbero stati utilizzati a Smolensk e Bryansk dall’esercito ucraino.

Secondo i servizi segreti francesi, i principali fornitori di munizioni all’Ucraina non saranno in grado di soddisfare pienamente il fabbisogno di Kiev fino al 2025, e l’Europa avrà bisogno di almeno 15 anni per ricostituire le proprie riserve. I francesi sottolineano i fattori che aggravano la carenza di munizioni in Europa, tra cui la carenza di materie prime, in particolare di terre rare, che i paesi dell’UE ricevono dalla Cina e continuano a transitare attraverso la Russia. Citano anche il mercato volatile dell’acido nitrico, che viene venduto principalmente ai produttori di fertilizzanti ma viene utilizzato anche in misura minore per produrre esplosivi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta programmando un viaggio nei paesi dell’Europa occidentale in vista della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che inizierà il 16 febbraio, riferisce Bloomberg citando fonti. In particolare, secondo gli interlocutori dell’agenzia, Zelenskyj potrebbe visitare Parigi e Berlino, ma il viaggio non è ancora stato definito.

Ed ora uno sguardo alla linea del Fronte aggiornato alle 17:00 del 13 febbraio.

Dalla social sfera ucraina si apprende che la settimana scorsa la Russia ha attaccato Kiev con missili ipersonici 3M22 Zircon. La notizia sarebbe arrivata anche ai giornali due arrivi si registrano nella notte del 12 febbraio a Ljubotyn. In precedenza erano stati colpiti due treni con attrezzature e personale.

Lo snodo dei trasporti delle forze armate ucraine si trova a Ljubotyn, poiché l’uso di Kharkov ha dovuto essere abbandonato dopo una serie di attacchi regolari. Secondo un account locale durante un attacco notturno con munizioni vaganti in un deposito petrolifero a Kharkov: ”A seguito degli attacchi ai serbatoi di un’impresa nel distretto di Nemyshlyanskyi, i prodotti petroliferi sono penetrati nell’ecosistema. Secondo i dati preliminari, circa 3.000 tonnellate di prodotti sono entrati nell’ambiente”, afferma la dichiarazione dell’OVA.

Un potente attacco missilistico e senza pilota è stato lanciato su Dnepropetrovsk. La fornitura di rinforzi delle forze armate ucraine alla città è ora molto difficile.

Direzione Svatove-Kreminna. Nel settore Kup”jans’k si combatte nelle zone di Syn’kivka e Tabaivka. Non ci sono cambiamenti sulla sporgenza Torsky. I russi avanzano gradualmente verso la periferia di Bilohorivka.

Direzione Bachmut (Artemovsk). I nostri combattenti avanzarono a sud di Bohdanivka in direzione di Chasov Yar e ad est di Kleshchiivka. I russi hanno attacco un campo di addestramento ucraino a Selidovo.

All’inizio l’attacco è stato negato, ma in alcune comunità delle brigate delle forze armate ucraine è stato effettivamente riconosciuto. Non fonti ufficiali, ma presumibilmente vicine all’esercito, hanno confermato molte perdite.

Direzione Donetsk. L’esercito russo continua ad avanzare nel nord di Avdiivka, dove si combatte nella zona dell’Industrial Avenue e della stazione ferroviaria. Sono apparsi dati che la terza brigata d’assalto delle forze armate ucraine, composta da uomini dell'”Azov”, si sta dirigendo verso la città per “rinforzo”. Ci sono battaglie di posizione nella periferia sud della città. “Avdiivka è presa d’assalto dall’esercito russo, ci sono forze speciali, a volte truppe da sbarco e normali battaglioni di fanteria meccanizzata”, a darne notizia il portavoce delle Forze di difesa Tauride. Negli ultimi giorni, gli ucraini hanno cominciato a coinvolgere veicoli corazzati in azioni offensive: carri armati, veicoli da combattimento della fanteria”, ha detto Dmitry Likhovy. A Pervomajs’k i russi combattono nella parte centrale del villaggio.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv, i russi hanno perso parte delle posizioni a nord-est di Novoprokopovka. Non ci sono cambiamenti sulla sporgenza Vremevskij.

Nell’ultima settimana, le forze ucraine si sono concentrate sull’attacco alle regioni di confine della Russia. Tuttavia, ci sono stati attacchi isolati di droni contro impianti industriali nelle regioni di Oryol e Krasnodar. Inoltre, l’antiaerea russa nella penisola di Crimea ha respinto due volte un attacco di droni ucraini.

L’area metropolitana di Donetsk continua a subire il maggior numero di attacchi da parte degli ucraini. Le forze ucraine hanno utilizzato munizioni a grappolo, prendendo di mira Donetsk, ma anche Gorlovka, Yasinovataya, Makiivka e altri insediamenti.

Nelle regioni frontaliere non si sono registrati cambiamenti significativi. La maggior parte degli attacchi è avvenuta nella regione di Belgorod. I bombardamenti più intensi sono stati osservati nel distretto urbano di Shebekinsky, dove gli ucraini hanno sparato proiettili contro il villaggio di Rzhevka. Inoltre, un autobus che trasportava civili a Novaya Tavolzhanka è stato preso di mira dagli UAV ucraini, provocando un totale di 14 feriti nell’ultima settimana.

Anche la parte della riva sinistra della regione di Cherson è regolarmente sottoposta a bombardamenti e attacchi di droni da parte delle forze ucraine. Diversi edifici residenziali e infrastrutture civili in vari insediamenti sono stati danneggiati, provocando la morte di almeno un civile e il ferimento di altri quattro.

L’intensità degli attacchi alle retrovie è notevolmente diminuita. Ciononostante, le forze ucraine hanno trascorso una settimana tentando di prendere di mira la penisola di Crimea. Inoltre, sono stati segnalati raid UAV nelle regioni di Oryol e Krasnodar, ma non si sono verificati danni significativi.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/