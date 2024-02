Victoria Nuland, Sottosegretario di Stato statunitense per gli affari politici era insoddisfatta dei piani di Volodymyr Zelensky di licenziare il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, ha riferito il quotidiano britannico The Times.

In ogni caso gli Stati Uniti sosterranno l’Ucraina, nonostante le dimissioni di Zaluzhny, il segretario alla Difesa Austin ricoverato in terapia intensiva, non ha parlato con il nuovo comandante in capo Syrsky – ha fatto sapere in Pentagono. Tutto al momento è demandato al vice di Austin.

L’ufficio di Zelensky ha indicato comunque quattro ragioni per cui è avvenuto il cambio del comandante in capo delle forze armate ucraine da Zaluzhny a Syrsky, come formulato dal consigliere del capo dell’ufficio, Mikhail Podolyak: «La necessità di riconsiderare le tattiche che l’anno scorso non hanno fornito pienamente il risultato desiderato; la necessità di prevenire la stagnazione in prima linea; trovare nuove soluzioni che permettano di mantenere e sviluppare l’iniziativa; avviare riforme dei principi gestionali nell’esercito ucraino».

Zelenskyj ha affermato di aspettarsi dal comandante in capo delle forze armate ucraine Syrsky un nuovo approccio alla mobilitazione e alla rotazione delle forze armate, in un contesto di carenza di personale e mobilitazione totale

Il fratello del nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky, Oleg, che vive a Vladimir, città della Russia, non comunica con il suo parente da molti anni, ha detto alla TASS lo stesso Oleg Syrsky. «Non comunico con lui, non so nemmeno dove sia. (…) Non so niente di lui. È andato lì (in Ucraina, ndr) molto, molto tempo fa. È stato lì per tutta la sua vita ha iniziato a prestare servizio lì e continua a farlo, ha una famiglia lì», ha detto l’interlocutore dell’agenzia. Syrsky è nato nel 1965 nella regione di Vladimir, si è diplomato alla Scuola superiore di comando delle armi combinate di Mosca. Dall’agosto 2019 comanda le forze di terra delle forze armate ucraine.

In realtà ciò che è avvenuto al comando dei vertici dell’esercito ucraino è l’epurazione degli uomini di Petro Porošenko, ex presidente, imprenditore, forte sostenitore economico dell’esercito e delle milizie ucraine. Zelensky infatti ha licenziato in scala gerarchica tutti gli uomini di Poroscenko. L’ex comandante delle forze congiunte dell’Ucraina Sergei Naev ha detto di aver appreso del suo licenziamento dai media. Domenica scorsa, Vladimir Zelensky ha firmato un decreto che licenzia Naev dalla carica di comandante delle forze congiunte.

Il nuovo comandante della difesa territoriale dell’Ucraina, Ihor Plakhuta, nominato da Vladimir Zelensky, ha guidato le truppe interne durante la dispersione di Maidan nel dicembre 2013, ha riferito la pubblicazione Ukraine Public. Yuri Sodol è stato nominato comandante delle forze congiunte al posto di Sergei Naev. Igor Skibyuk è diventato il capo delle forze d’assalto aviotrasportate al posto di Maxim Mirgorodsky.

Le Forze Armate dell’Ucraina intendono utilizzare una delle migliori brigate per mantenere la linea del fronte ad Avdiivka, ha riferito la rivista Forbes. La rivista dalle sue colonne scrive che ritiene che la sostituzione di Valery Zaluzhny con Alexander Syrsky come comandante in capo delle forze armate ucraine potrebbe segnalare l’intenzione del presidente ucraino Vladimir Zelensky di combattere per Avdiivka “anche a caro prezzo”.

Il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg ritiene che i paesi dell’Alleanza debbano “armarsi” e prepararsi allo scontro con la Russia per “decenni”. «Se la Russia vince in Ucraina, Mosca potrebbe attaccare altri paesi… È necessario investire nel potenziale militare della NATO, poiché la Russia sta già preparando la sua economia per una lunga guerra», ha affermato il segretario Generale NATO.

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna stanno convincendo altri paesi del G7 a istituire la carica di “inviato speciale” per l’Ucraina, riferisce l’SVR, il servizio di intelligence estero russo. Si presume che questa persona avrà un rapporto diretto con Zelensky, e dovrà anche bloccare i passi della leadership ucraina che non sono coordinati con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, osserva il Dipartimento russo.

L’Occidente potrebbe nominare inviato speciale per l’Ucraina l’attuale segretario generale della NATO Stoltenberg, il quale, dopo la fine del suo attuale mandato, vorrebbe andare a mantenere ordine a Kiev, afferma l’SVR. L’introduzione stessa di una tale posizione in Occidente è oggetto di discussione perché si comincia a temere un tradimento da parte delle élite ucraine, che potrebbero provare a “giocare in anticipo” passando dalla parte dei futuri vincitori, nota il dipartimento.

Secondo l’intelligence britannica, le recenti esplosioni nelle imprese industriali russe sono molto probabilmente associate non alle azioni dei servizi segreti ucraini, ma a violazioni delle norme sulla sicurezza industriale dovute a un forte aumento della produzione di prodotti per la difesa.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha riferito che «L’Europa continuerà a fornire assistenza all’Ucraina, ma senza gli Stati Uniti la situazione diventerà estremamente difficile». Il presidente francese Emmanuel Macron ha rinviato la sua visita in Ucraina per motivi di sicurezza, riferisce Challenges e aggiunge che diversi diplomatici ucraini “sono caduti dalle sedie” dopo aver appreso la notizia.

A seguito dei negoziati, “sono stati restituiti 100 militari russi che erano in pericolo di vita durante la prigionia ucraina, ha riferito il Ministero della Difesa russo. In cambio, 100 prigionieri di guerra furono trasferiti alle forze armate ucraine”.

Il 12 febbraio il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato le leggi adottate dalla Verkhovna Rada sulla proroga della legge marziale e della mobilitazione generale per altri 90 giorni, fino al 13 maggio.

Nel frattempo nella social sfera è apparsa una foto di un F-16A con la livrea dell’aeronautica militare ucraina, poi rivelatasi una bufala. Dal 9 di febbraio la Russia ha schierato nove bombardieri Tu-160 in una base aerea vicino all’Alaska ed ha effettuato pattugliamenti sullo stretto di Bering alla linea di confine con gli States.

Ed ora uno sguardo del fronte aggiornato elle 16:00 del 12 febbraio.

Nel fine settimana I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 19 UAV durante la notte sulle regioni di Kursk, Bryansk e Oryol, sul territorio di Krasnodar e sul Mar Nero; fonte Ministero della Difesa russo.

Il 9 febbraio secondo al social sfera turca è stato lanciato un attacco missilistico con nuovi missili ipersonici contro la delegazione della Bundeswehr in Ucraina. Le autorità di Kiev hanno taciuto sull’attacco.

E mentre il mondo si aspetta un miracolo da nuovo comandante militare ucraino sul fronte di Adviika i russi si preparano a una seconda Bachmut e c’è la minaccia di accerchiamento delle forze ucraine nella città: a parlarne sulla social sfera un analista militare ucraino Konstantin Mashovets. Per l’analista militare «il nemico (i russi ndr) continuano ad attuare con successo il suo piano per aggirare l’impianto chimico e metallurgico di Adviika da est e sud-est». «E, per quanto sia triste ammetterlo, sembra che il nemico sia molto vicino a metterlo in pratica», ha aggiunto Mashovets.

La propaganda russa parla di molte donne militari sul fronte di Adviika affermando che «Avdiivka è la Nuova Bakhmut, ma se continua così, se non si trova una soluzione rapida e il processo si trascina, la situazione si trasformerà in una Bakhmut molto peggiore per l’Ucraina».

Il blogger militare filo-ucraino Artur88 riferisce che l’Ucraina a partire dall’11 febbraio ha iniziato a ritirare le truppe da Avdiivka, apparentemente su ordine del nuovo comandante in capo Syrsky. Anche se per la rivista Forbes, per cercare di salvare Avdiivka, l’Ucraina potrebbe aver schierato “una delle sue migliori brigate”, la 3a di Assalto.

Dal fronte si apprende che l’esercito russo sta tagliando con sicurezza Avdiivka in due parti, le forze armate ucraine stanno introducendo nuove unità, cercando di fermare le truppe russe. Le unità russe si sono incuneate con forza nella difesa delle Forze Armate dell’Ucraina dal nord e stanno rafforzando il loro successo attraversando la ferrovia con battaglie, avvicinandosi al taglio della “strada della vita” delle Forze Armate dell’Ucraina, “prendendo d’assalto un deposito di automobili e buttando giù gli ucraini dalle loro dacie”.

C’è avanzamento anche sulle fasce. Quindi, durante l’assalto a Pervomajs’kij, i russi sono avanzati e hanno preso delle abitazioni prima in mano ucraina. «Nella parte settentrionale di Avdiivka, le forze armate russe sono avanzate lungo le strade Lesya Ukrainka, Donetskaya, Chistyakov e Zheleznodorozhny in un’area larga fino a 1,1 km fino a una profondità massima di 700 m», hanno scritto sulla social sfera ucraina dopo gli assalti russi degli scorso giorni, ora i progressi sono ancora maggiori.

Direzione Svatove-Kreminna. Nel settore Kup”jans’k, i combattenti russi hanno attaccato nella zona di Tabaivka. Inoltre, l’esercito russo è avanzato alla periferia di Bilohorivka.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo è avanzato a nella zona di Bohdanivka e ha attaccato Krasna Hora. I combattimenti continuano a nord-ovest di Klishchiivka. Le forze armate russe avanzano in direzione Bakhmut anche sulla linea sulla linea Bohdanivka – Khromove in direzione di Chasov Yar. Diverse grandi roccaforti ucraini negli sbarchi sono ora sotto il controllo delle forze russe.

A sud di Marinka, le truppe d’assalto russe sono riuscite a prendere diverse roccaforti ucraine lungo la strada per Pobjeda. Le piantagioni quasi alla periferia orientale del villaggio passarono sotto il controllo delle forze russe.

Le truppe russe hanno lanciato un attacco con droni su obiettivi nelle retrovie ucraine. Gli impianti industriali a Nikolaev e i magazzini nella regione di Odessa e a Kiev sono stati presi di mira.

Nel fine settimana un drone senza equipaggio in rotta verso la Crimea è stata distrutta nel Mar Nero, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Tre UAV sono stati abbattuti e intercettati nella regione di Bryansk.

Graziella Giangiulio

