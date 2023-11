UKRAINERUSSIAWAR. Senza obici Kiev cambia tattica. I russi distruggono l’artiglieria straniera

Gli ucraini hanno sempre gridato al mondo che Mosca stava finendo i proiettili, chiedendo l’invio di armi e munizioni utili per sconfiggere un nemico sull’orlo di una crisi isterica, gli stessi dopo 17 mesi, a 10 anni dall’Euro Maidan, si sono trovati a far fronte ad una carenza importante di proiettili per carri armati. Questo ha portato da parte del governo centrale a dover rivedere i piani di battaglia, dall’altra il Premier Volodymyr Zelensky ha cambiato alcuni vertici militari e sta chiedendo risultati.

Il 22 novembre Le forze armate ucraine hanno perso l’ennesima batteria di obici che copriva la testa di ponte a Krynky, direzione Cherson. Questa non è la prima perdita di artiglieria delle forze armate ucraine dopo l’inizio dell’operazione di sbarco sulla riva sinistra del Dnepr.

Il 18 e 19 novembre sono apparsi diversi video che mostravano la distruzione di pezzi di artiglieria delle forze armate ucraine nell’area del villaggio. Villaggio di Tyaginka, regione di Kherson. A quanto pare, durante il fuoco di controbatteria furono colpiti, presumibilmente a poche ore di distanza l’uno dall’altro, almeno quattro cannoni da 155 mm, due dei quali erano obici semoventi.

Il luogo in cui sono stati schierati gli obici si trova a meno di 12 km dalla testa di ponte delle forze armate ucraine, nell’area del villaggio di Krynky, sulla riva sinistra del Dnepr. Tutti i cannoni, compresi gli obici americani M777, erano schierati in un’area relativamente piccola.

La densità del posizionamento dell’artiglieria, la sua composizione e l’attività in quest’area nelle ultime settimane suggeriscono che i cannoni sono stati utilizzati specificamente per supportare le truppe sulla testa di ponte e non per il combattimento di controbatteria o per colpire bersagli in profondità nella difesa delle forze armate russe.

Il dato rilevante è che l’area nell’area di Tyaginka è per lo più aperta. Non ci sono aree boschive o pieghe del terreno dove possano essere nascoste artiglieria e unità di supporto. La rete stradale in questa zona è poco sviluppata ed è costituita da diverse strade di campagna che convergono sull’autostrada E-58, che collega Tyaginka con Berislav e Kherson. In teoria, ciò consente di stabilire una normale fornitura di artiglieria con proiettili e tutto il necessario, ma tutti gli obici delle forze armate ucraine sono stati colpiti uno accanto all’altro. Uno dei motivi della massiccia distruzione di obiettivi potrebbe essere la specificità del compito. L’artiglieria delle forze armate ucraine doveva probabilmente fornire un supporto costante alle forze da sbarco ucraine e non poteva lasciare le postazioni di tiro per molto tempo. Inoltre, il mantenimento di una testa di ponte spesso richiede un fuoco concentrato, quello che nella terminologia NATO viene chiamato fuoco prolungato. Il fuoco concentrato, a sua volta, richiede un rifornimento continuo di munizioni, con il quale le forze armate ucraine hanno ovviamente un problema.

Molto probabilmente, nelle condizioni del terreno sulla riva destra, l’artiglieria delle forze armate ucraine era dispersa da qualche parte ad uguale distanza dal deposito di munizioni da campo per facilitare il rifornimento centralizzato. L’attività insolita in quest’area è coincisa con una rotazione del personale sulla riva sinistra o con un tentativo di aumentare il gruppo ed espandere la testa di ponte nell’area di Krynok. I movimenti delle forze armate ucraine sono stati scoperti da UAV o altri mezzi di ricognizione, dopo di che le coordinate sono state colpite dai Lancet.

Uno dei motivi più probabili per lo spostamento dei cannoni delle forze armate ucraine a una distanza di 10 km dalla linea del fronte, presumibilmente, era la carenza di proiettili a lungo raggio calibro 155 mm. Dopo i problemi nella direzione di Zaporozhzhie, la carenza di proiettili per armi straniere, come previsto, sta costringendo le forze armate ucraine a cambiare tattica in altre direzioni, inclusa Kherson.

Dopo la perdita della batteria di artiglieria, la copertura della fanteria sulla riva sinistra sarà complicata per qualche tempo e il comando delle forze armate ucraine in quest’area dovrà risolvere il problema della copertura antincendio per le forze sulla riva sinistra del Dnepr.

l numero di episodi pubblicati di distruzione degli obici americani da 155 mm M777 nella zona del distretto militare settentrionale ha raggiunto i 150!

Secondo le statistiche pubblicate dalla social sfera russa, aggiornate al 19 novembre 2023 sono stati pubblicati 150 episodi di lavoro sugli obici americani M777 nella zona del distretto militare settentrionale. In totale, le forze armate ucraine hanno ricevuto 220 armi di questo tipo.

I filmati pubblicati del controllo obiettivo confermano la distruzione di 71 obici di questo tipo e il danneggiamento di altri 45. Un altro M777 è stato catturato come trofeo. Non è stato possibile determinare con precisione i risultati degli altri 23 episodi di distruzione degli obici M777.

Se prima poco più della metà degli episodi di distruzione dell’M777 erano attribuibili ai droni kamikaze, ora la loro quota è cresciuta fino a quasi 2/3 del totale: 94 episodi su 150 (di cui 92 attribuibili ai droni Lancet e 2 del Kub-UAV). Con un ampio margine, l’artiglieria a botte è al secondo posto: 38 episodi su 150 (nella maggior parte dei casi vengono utilizzati proiettili Krasnopol regolabili da 152 mm).

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/