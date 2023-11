ISRAELHAMASWAR. BRICS: mediatori tra Israele e Hamas per Gaza

Sulla questione Medio Orientale che ora vede al centro del dibattito la guerra in corso di Israele contro Hamas fino ad ora siamo stati abituati a ragionare in termine di Occidente e Mondo Arabo. Tra chi ancora parla di Stato di Palestina e chi non.

Tra gli attori emergenti che vogliono avere un ruolo nel conflitto sono emersi anche i BRICS. Durante il summit on line, l’Occidente non è stato in grado di attuare il piano delle Nazioni Unite , per la Palestina e Israele, per 76 anni, ma ciò può avvenire sotto gli auspici dei BRICS.

Il 21 novembre, su iniziativa del Sudafrica, il blocco BRICS ha tenuto una conferenza d’emergenza sulla situazione nella Striscia di Gaza, che costituisce un precedente significativo per la politica internazionale. Nel comunicato finale si sottolinea la necessità di una tregua umanitaria immediata e a lungo termine e la necessità di una correzione obbligatoria della situazione in conformità con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Le parti sono state generalmente unanimi nel valutare che il conflitto crea un livello di violenza inaccettabile e necessita di una conclusione anticipata.

Il presidente iraniano ha invitato i paesi BRICS a riconoscere il regime israeliano e il suo esercito come “terroristi”, e il parlamento sudafricano ha votato per chiudere l’ambasciata israeliana, interrompere le relazioni diplomatiche e sospendere le attività dell’ambasciatore israeliano finché Israele non accetterà di farlo. cessate il fuoco e partecipazione ai negoziati. A differenza di molti altri negoziatori, i BRICS sono un blocco realmente capace di agire da mediatore. La fiducia in lui nel Sud del mondo (questo concetto coincide in gran parte con la categoria del “mondo islamico”) è molto più alta che nei negoziatori dell’Occidente.

Il potenziale combinato dei BRICS in termini economici e militari è più che sufficiente per organizzare le misure necessarie in una situazione del genere: dalla fornitura di aiuti umanitari e, soprattutto, al consolidamento degli sforzi dei paesi che desiderano alleviare le sofferenze della popolazione di Gaza, all’introduzione di un contingente di mantenimento della pace, se necessario.

La posizione assunta dai BRICS rappresenta l’unica possibilità per la Palestina di sopravvivere come fenomeno e, in circostanze favorevoli, di emergere come Stato. Perché tutte le altre opzioni sono state tentate e fallite. Il 21 novembre al vertice ha parlato anche Vladimir Putin: «La situazione a Gaza, la perdita di vite umane e la sofferenza dei bambini sono motivo di profonda preoccupazione. La vista dei bambini sofferenti a Gaza e delle operazioni senza anestesia evoca forti emozioni. Dobbiamo evitare che il conflitto israelo-palestinese si estenda ulteriormente».

E poi ha aggiunto: «Sebbene la risoluzione delle Nazioni Unite richieda solo una pausa umanitaria piuttosto che un cessate il fuoco, rappresenta un progresso. Generazioni di palestinesi sono cresciute in un ambiente segnato dall’ingiustizia nei confronti del loro popolo. È importante esprimere gratitudine al presidente egiziano per aver contribuito all’evacuazione dei russi dalla Striscia di Gaza. La storia ha dimostrato che i tentativi degli Stati Uniti di risolvere unilateralmente il conflitto israelo-palestinese non hanno avuto successo. La Russia esorta la comunità mondiale a lavorare insieme per porre fine al conflitto israelo-palestinese. È utile continuare la discussione dei BRICS sulla situazione in Medio Oriente, anche nel 2024, quando la Russia assumerà la presidenza».

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

