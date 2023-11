TAIWAN. Senza candidato comune, i partiti filocinesi regalano la vittoria al DPP

I partiti di opposizione di Taiwan, che cercano legami più stretti con la Cina, hanno registrato venerdì candidati separati alle presidenziali dopo una drammatica divisione, aprendo potenzialmente la strada al partito al governo, che ha sfidato le pressioni di Pechino, per rimanere al potere.

Le elezioni del 13 gennaio si svolgono mentre la Cina, che considera Taiwan come proprio territorio, intensifica la pressione militare e politica per costringere l’isola ad accettare le sue rivendicazioni di sovranità, riporta Reuters.

L’opposizione del Kuomintang (KMT) e il molto più piccolo Partito popolare di Taiwan (TPP), entrambi impegnati in una campagna per creare legami migliori con la Cina, avevano concordato di lavorare insieme contro il Partito democratico progressista (DPP) al governo, ma non hanno fatto progressi sui piani per un biglietto presidenziale unitario.

La Cina, che ha inquadrato le elezioni come una scelta tra “pace e guerra”, ritiene che il DPP e i suoi candidati alla presidenza siano pericolosi separatisti e ha rifiutato le offerte di colloqui.

Giovedì scorso, il KMT ha abbandonato i colloqui con il TPP tenuti davanti ai giornalisti nella sala conferenze di un hotel e mostrati in diretta televisiva, dopo non essere riusciti a raggiungere un accordo.

I colloqui sono stati mediati dal miliardario fondatore del principale fornitore Apple Foxconn, Terry Gou, che si era presentato come candidato indipendente.

In uno dei momenti più drammatici, il candidato presidenziale del KMT, Hou Yu-ih, ha letto un messaggio di testo privato del candidato del TPP Ko Wen-je in cui Ko diceva che Gou doveva “trovare un motivo” per abbandonare la corsa presidenziale.

Hou e Ko hanno entrambi annunciato i loro compagni di corsa venerdì mattina: Hou ha scelto la focosa personalità dei media Jaw Shaw-kong, mentre Ko del molto più piccolo TPP ha scelto uno dei suoi legislatori, Cynthia Wu, la cui famiglia è uno dei principali azionisti del conglomerato Shin Kong Group.

Gou, che avrebbe dovuto ritirarsi dalla corsa alla presidenza dopo il fallimento dei colloqui con l’opposizione, ha confermato che lo avrebbe fatto appena tre ore prima della scadenza per registrare la sua candidatura presso la commissione elettorale.

Hou, presentando Jaw, si è impegnato a portare “stabilità allo Stretto di Taiwan e sicurezza a Taiwan, cosa che garantirà il mondo intero”. In contrasto con il caos nel campo dell’opposizione, un DPP unito è andato avanti nella sua campagna elettorale, registrando martedì i suoi candidati alla presidenza e alla vicepresidenza.

Huang Kwei-bo, professore di diplomazia all’Università Nazionale di Chengchi di Taipei ed ex vice segretario generale del KMT, ha detto che l’opposizione spera in “cambiamenti favorevoli” come gli scandali interni del DPP prima del giorno delle elezioni di cui può approfittare. “Ci sarà una dura battaglia tra i due partiti di opposizione”, ha detto a Reuters.

Lai Ching-te del DPP, vicepresidente di Taiwan, è costantemente in testa nei sondaggi. Venerdì scorso il suo team elettorale ha invitato l’opposizione a “presentare rapidamente politiche dettagliate” in modo che le elezioni possano “tornare alla normalità”.

Intervenendo ad un evento elettorale giovedì sera, Lai ha parlato del fitto programma della sua squadra, della discussione politica con gli elettori e i media, e ha espresso disprezzo per la disunità dell’opposizione. «Dovremmo osare di affidare il compito di gestire il paese a queste persone?» ha detto Lai. «Naturalmente questo non va bene.»

Ma ha detto che non si è riposato sugli allori nonostante la disunità dell’opposizione, menzionando gli 11 eventi a cui aveva partecipato quel giorno. «Essere eletti stando sdraiati è questo?» Lai ha aggiunto, riferendosi ai precedenti commenti dei politici dell’opposizione secondo cui la loro incapacità di unirsi avrebbe assicurato una facile vittoria di Lai.

Il mercato azionario di Taiwan ha in gran parte ignorato l’impatto del dramma politico in corso, anche se le preoccupazioni legate ai viaggi sono diminuite a causa delle preoccupazioni che le relazioni con la Cina non sarebbero migliorate e che i turisti cinesi non sarebbero tornati a Taiwan.

Tommaso Dal Passo

