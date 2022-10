COREA DEL NORD. La retorica nucleare di Putin aiuta Kim

Per decenni la Corea del Nord ha minacciato di trasformare le città nemiche in un “mare di fuoco”, mentre lavorava ostinatamente alla costruzione di un programma di armi nucleari.

Ora, mentre la Corea del Nord conduce un’altra serie di test di armi potenti – e minaccia attacchi nucleari preventivi contro Washington e Seoul – potrebbe ispirarsi alla retorica di Vladimir Putin.

La normalizzazione delle minacce nucleari starebbe incoraggiando il leader nordcoreano Kim Jong Un, nella sua azione.

Dopo gli oltre 40 lanci missilistici di quest’anno ci sono una serie di nuovi segnali che indicano che la Corea del Nord sta diventando più aggressiva nel fare delle sue bombe nucleari il fulcro del suo esercito.

Secondo i media nordcoreani, una recente raffica di lanci missilistici durata due settimane aveva lo scopo di simulare l’uso delle sue armi nucleari tattiche da battaglia per “colpire e spazzare via” potenziali obiettivi sudcoreani e statunitensi. Si ritiene che sia la prima volta che la Corea del Nord esegue esercitazioni che coinvolgono unità dell’esercito con il compito di utilizzare armi nucleari tattiche.

I test, tutti supervisionati da Kim, hanno incluso un missile balistico a capacità nucleare lanciato sotto un bacino idrico; missili balistici progettati per colpire con armi nucleari gli aeroporti, i porti e le strutture di comando della Corea del Sud; e un nuovo tipo di missile balistico terra-terra che ha sorvolato il Giappone.

I media statali hanno annunciato il 13 novembre i test del giorno precedente di missili da crociera a lungo raggio, che Kim ha descritto come una dimostrazione di successo delle capacità di attacco nucleare in espansione del suo esercito e della sua preparazione alla “guerra vera e propria”.

Ci sono anche indicazioni che la Corea del Nord stia prendendo provvedimenti per dispiegare armi nucleari tattiche lungo il confine con la Corea del Sud. Pyongyang ha anche adottato una nuova legge che autorizza attacchi nucleari preventivi in un’ampia gamma di scenari, comprese situazioni non belliche, quando percepisce una minaccia alla sua leadership.

L’obiettivo finale di Pyongyang è completare ciò che il nonno di Kim Jong Un, Kim Il Sung, iniziò nel 1950 con l’invasione a sorpresa della Corea del Sud per creare una penisola coreana governata dalla famiglia Kim.

Le mosse di Putin in Ucraina potrebbero anche aiutare Kim, continuando a distrarre gli Stati Uniti dal concentrarsi sulla Corea del Nord e approfondendo la frattura in seno al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, dove Russia e Cina si schierano a favore della Corea del Nord e impediscono l’applicazione di ulteriori sanzioni per i recenti test condotti dal Nord.

La penisola coreana è ancora tecnicamente in guerra perché il conflitto del 1950-53 si è concluso con un armistizio e non con un trattato di pace, e le due Coree hanno una storia di sanguinose schermaglie.

Luigi Medici