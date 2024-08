Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato: “Non abbiamo partecipato in nessuna fase alla pianificazione e preparazione dell’invasione ucraina del territorio russo”, in risposta a chi vedeva un diretto coinvolgimento USA nell’attacco contro le regioni russe da parte di Kiev. Il presidente Joe Biden ha rifiutato di commentare pubblicamente l’attacco delle forze armate ucraine alla regione di Kursk, ma ha dichiarato che gli Stati Uniti sono in costante contatto con Kiev sulla situazione nella regione di Kursk.

Il Pentagono in una nota ha fatto sapere che: “Gli Stati Uniti stanno ancora cercando di capire gli obiettivi dell’incursione dell’Ucraina nella Federazione Russa”.

Gli alleati della NATO ritengono improbabile che le forze armate ucraine possano prendere piede in Russia dopo l’invasione della regione di Kursk fonte Bloomberg. Secondo Bild le Forze armate dell’Ucraina utilizzano cani robotici del modello BAD.2, sviluppato in Gran Bretagna, nella zona di combattimento del Donbass. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca i dispositivi sono droni terrestri compatti dotati di videocamera e controllati da un operatore. Possono raggiungere velocità fino a 15 km/h e attraversare trincee, aree boschive e altri luoghi difficili da raggiungere che i veicoli aerei senza pilota non possono raggiungere.

Josep Borrell ha detto che, discutendo con il capo del Ministero degli Esteri ucraino dell’attacco alla regione di Kursk per conto dell’UE, ha confermato “il pieno sostegno all’Ucraina”. Nonostante le dichiarazioni sembra che l’Europa non stia avendo discussioni significative sulle opzioni per il sostegno militare all’Ucraina, e sia riluttante ad intensificare il trasferimento di aiuti a Kiev, e con l’attuale livello di sostegno, l’Ucraina non ha alcuna possibilità di vincere il conflitto a medio termine, ha affermato il Financial Times.

L’ex candidata presidenziale slovacca Ljubica Blaškova ha detto che numerosi esperti ritengono che dopo la consegna dei caccia occidentali all’Ucraina, potrebbe seguire il passo successivo: il trasferimento di armi nucleari tattiche.

Dalla Bielorussia fanno sapere che in caso di ripetizione di tali provocazioni (i lanci di UAV, ndr), la Bielorussia ha il diritto di adottare misure di ritorsione per proteggere il proprio territorio.



Il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina ha vietato il rilascio della patente di guida ai cittadini maschi del paese che si trovano all’estero e non hanno aggiornato i dati di registrazione militare, riferisce il quotidiano giudiziario e giuridico ucraino. E sempre fonti stampa ucraine affermano che Kiev ha iniziato i preparativi per mobilitare i diciottenni. “Se ci troviamo in una situazione simile alla controffensiva del 2023 e non riusciamo a far fronte alle sfide, la Verkhovna Rada dovrà decidere sulla mobilitazione. Questo sarà un passo ragionevole”, ha affermato lo psicologo militare Andrey Kozinchuk. Ha sottolineato che si tratta di una “decisione normale” e “non c’è nulla di insolito in essa”. A suo avviso, 18-25 anni è l’età ottimale per il servizio militare.

Il primo vice rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite Dmitry Polyansky ha riferito che: “Le proposte di giugno di Vladimir Putin hanno perso forza dopo l’invasione delle forze armate ucraine nella regione di Kursk”. Polyansky ha detto che nel mese di giugno la Russia ha fatto una generosa offerta all’Ucraina. Ma da quando una settimana fa le autorità ucraine hanno scelto l’escalation attaccando la regione di Kursk, le precedenti iniziative hanno perso forza.

La Commissione elettorale centrale della Federazione Russa ha autorizzato le commissioni elettorali locali di otto regioni frontaliere a procedere al voto anticipato nell’ambito delle elezioni previste per settembre. Stiamo parlando delle regioni di Bryansk, Kursk, Belgorod, Rostov e Voronezh, nonché del territorio di Krasnodar, Crimea e Sebastopoli.

Nella regione di Kursk sono previste le elezioni del governatore, nelle regioni di Rostov e Bryansk le elezioni suppletive per la Duma di Stato, a Sebastopoli verrà eletta l’assemblea legislativa e a Simferopol il consiglio comunale. Il governo russo, in inoltre ha annunciato che stanzierà 600 milioni di rubli per risarcimenti una tantum alle vittime nella regione di Kursk.

Ed ora uno sguardo all’attacco ucraino alle regioni russe aggiornato alle ore 15:00.

Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto durante la notte 117 droni ucraini e 4 missili Tochka-U sulle regioni russe, riferisce il Ministero della Difesa russo. 37 droni e 4 missili sono stati distrutti sulla regione di Kursk, altri 37 droni sono stati distrutti sulla regione di Voronezh, 17 droni sono stati distrutti sulla regione di Belgorod, 11 sulla regione di Nizhny Novgorod, 9 sulla regione di Volgograd, 3 sulla regione di Bryansk, 2 sulla regione di Oryol e 1 sulle regioni della regione di Rostov.

Il ministro della Difesa lituano Laurynas Ksiunas ha informato Zelenskyj: “La Russia sta trasferendo forze dalla regione di Kaliningrad per la difesa nella regione di Kursk”. Mentre il Telegraph afferma: “il governo britannico vieta all’Ucraina l’uso dei missili Storm Shadow nelle battaglie vicino a Kursk”. Un Rappresentante dell’esercito ucraino a Politico dichiara: “L’esercito russo ha trasferito alcune delle sue unità dalle regioni di Zaporozhzhie e Cherson per operazioni di combattimento nella regione di Kursk”. I russi non hanno confermato la notizia.

Il The New York Times afferma che gli ufficiali delle forze armate ucraine hanno saputo dell’invasione della regione di Kursk tre giorni prima, i soldati due giorni dopo. La pubblicazione scrive che l’Ucraina stava preparando in estrema segretezza un piano per un attacco alla regione di Kursk.

Secondo i turchi, l’80a e l’82a brigata d’assalto aerea separata delle forze armate ucraine hanno chiesto un ritiro urgente dalla regione di Kursk a causa delle pesanti perdite. Se tale requisito si presentasse, vuol dire che le perdite sono alte, dal 50 al 70% del personale. Il comando ucraino di solito non accetta la richiesta di ritirarsi dalla linea del fronte a meno che le perdite non superino l’85%, ma se è vero che l’esercito russo si sta preparando per una vasta operazione meccanizzata con un forte supporto aereo e tenterà di attaccare e accerchiare i fianchi delle truppe qui, allora tale riduzione dell’efficacia in combattimento potrebbe essere vera.

A Sudzha operano attualmente unità delle forze armate russe e gruppi separati di militanti ucraini, ma la città confida nel contenimento russo.

Secondo fonti locali, non esiste una linea del fronte continua nella regione di Kursk, le forze armate ucraine stanno cercando di sfondare in alcune aree, bloccate con successo dalle truppe russe. In un giorno sono state portate via più di duemila persone dalla zona di confine della regione di Kursk; attualmente nella regione operano 77 centri di accoglienza temporanea, ha riferito la portavoce della governatrice ad interim della regione di Kursk, Irina Tolmacheva.

La situazione operativa nel distretto di Lgov della regione di Kursk è stabile, non ci sono bombardamenti, ha riferito alla TASS il capo del comune Sergei Korostelev.

Il comandante delle forze speciali Akhmat, Apty Alaudinov, ha detto che sono stati ricevuti i dettagli dell’operazione delle truppe ucraine nella regione di Kursk: le forze armate ucraine avrebbero dovuto prendere la centrale nucleare di Kurchatov l’11 agosto. Successivamente, secondo lui, Kiev intende avviare i negoziati con la Russia e presentare un ultimatum. Alaudinov ha precisato che gli ucraini non controllano Sudzha. Rosenergoatom ha dichiarato che la centrale nucleare di Kursk funziona normalmente.

Le autorità e le forze armate russe stanno monitorando la situazione nel distretto Belovsky della regione di Kursk, ha detto alla TASS il capo del distretto Nikolai Volobuev.

Secondo accenti di analisti militari russi: “Le forze armate ucraine non riducono l’intensità delle operazioni di raid, nonostante le perdite. A causa della mancanza di una linea del fronte unita, i gruppi mobili delle forze armate ucraine vengono espulsi dalla testa di ponte occupata dagli ucraini. Presenza ucraina in un paio di villaggi come Ryl’sk. Nella direzione di Korenevskij rajon ci sono battaglie vicino a Snagost e le forze armate ucraine sono tate avvistate vicino a Ol’govka. A Sudzha, le forze armate ucraine hanno occupato grattacieli e ha installato postazioni di tiro e di cecchini sui tetti degli edifici. L’edificio della Facoltà di Agraria è andato a fuoco.

Nelle battaglie si è distinta l’810a Brigata marina delle guardie separate (Sebastopoli), che ha sconfitto unità dell’82a Brigata d’assalto aereo separata delle forze armate ucraine e catturato un veicolo corazzato da combattimento americano Stryker. Le forze armate dell’Ucraina mantengono le riserve a Troebornoe e Tetkino vicino al confine.

Alle ore 14:05 account russi informano che la direzione Kursk è stata stabilizzata; battaglie a Sudzha. Battaglie registrate ancora nel distretto di Korenevskij, sulla sezione Gordeevka – Nikolaevo-Daryino, la situazione è avvolta nella “nebbia di guerra”. Nonostante le voci sulla cattura di Viktorovka e Gordeevka da parte ucraina nei giorni scorsi, finora sono stati confermati solo gli scontri a fuoco vicino a Gordeevka.

Nella regione di Belovsky, secondo alcuni rapporti, l’attività dei veicoli corazzati nemici viene nuovamente registrata nell’area degli insediamenti di Giryi e Belitsa.

In realtà, la linea del fronte, come osserva l’esperto russo Alexander Kharchenko, è praticamente stabile. Le unità ucraine operano entro i confini della “zona grigia” precedentemente formata e al momento attuale non possono avanzare, anche se non smettono di provarci.

Secondo rumors è stato chiesto a Zelensky di mantenere la situazione attuale a Kursk fino alle elezioni USA, indipendentemente dalle perdite.

Regione di Voronezh, il governatore alle 2:26 riportava : “Le nostre forze di difesa aerea e le nostre attrezzature per la guerra elettronica continuano a distruggere gli UAV ucraini nella regione di Voronezh. Un gran numero di droni di tipo aereo sono stati eliminati. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero state vittime. A seguito della caduta dei detriti dell’UAV, sono stati registrati lievi danni a singoli edifici residenziali, annessi e veicoli, nonché incendi di vegetazione secca. Il fuoco è stato fermato dai vigili del fuoco”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte SVO ucraino aggiornata alle ore 15:00 del 14 agosto. Le posizioni difensive ucraine sono crollate completamente in direzione Pokrovs’k. Le truppe russe hanno occupato Svyrydonivka e hanno già raggiunto la periferia di Novotroits’ke. Le truppe russe hanno preso anche otto fortificazioni ucraine e stabilito un forte punto d’appoggio a Hrodivka.

I filmati degli UAV ucraini hanno mostrato che le truppe russe stanno operando in via Shevchenko, il che significa che un terzo di Hrodivka è già stato preso dalle forze armate russe.

I russi hanno raggiunsto la periferia di Hlyboke. Dopo diverse settimane di controffensiva ucraina da parte delle forze armate a Hlyboke ora sotto controllo della Federazione Russa, è stato possibile per le forze russe non solo riconquistare i territori perduti, ma anche raggiungere nuovamente la periferia settentrionale di Liptsy. Le truppe russe sono state viste assaltare le posizioni ucraine alle coordinate 50.25438, 36.40176

I combattimenti si sono intensificati a nord del villaggio di P’yatykhatky sul fronte Zaporozhzhie, fonte RIA Novosti.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/