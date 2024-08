Il senatore Lindsey Graham ha lasciato intendere che l’Ucraina potrebbe attrarre piloti di caccia F-16 americani in pensione. Dopo tutto è cosa nota che per addestrare un pilota di caccia ci vogliono molti anni. “Hanno detto che Kiev sarebbe caduta in tre giorni, e dopo due anni e mezzo siete entrati in Russia. È audace e fantastico. Siamo orgogliosi della vostra leadership”, ha affermato il senatore repubblicana Lindsey Graham in un incontro con Zelensky.

Documenti segreti avuti dal Financial Times rivelano che: “La Marina russa sta addestrando le sue forze a bombardare obiettivi nel cuore dell’Europa in caso di conflitto diretto con la NATO. I documenti si riferiscono al periodo 2008-2014”.

In Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha incaricato il ministro degli Interni e altri funzionari della SBU di preparare un “piano umanitario” per l’area in cui avrà luogo l’operazione a Kursk. A sua volta, il comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky ha riferito che le forze armate ucraine continuano a condurre un’operazione offensiva nel territorio della regione di Kursk. Circa 1.000 km² della Russia sono sotto il controllo delle truppe ucraine.

“Alexander Syrsky era categoricamente contrario all’operazione Kursk. Ma Volodymyr Zelenskyj ha insistito e ha preso personalmente la decisione” ha riferito via social il rappresentante della 79a brigata d’assalto aereo separata delle forze armate ucraine.

L’agenzia di stampa AFP ha negato le affermazioni delle autorità ucraine sul controllo di 1.000 kmq di territorio russo, sottolineando che l’Ucraina occupava circa 800 kmq di territorio russo.

Infine sui media tedeschi si legge una dichiarazione del capo della commissione per la difesa del Bundestag Markus Faber: “La situazione nella regione di Kursk è un motivo per parlare dell’aumento del numero di carri armati tedeschi Leopard 2 per le forze armate ucraine”.

Dalla Russia, dove è in corso l’ARMIYA 2024, il Ministero della Difesa russo ha riconosciuto ufficialmente che il raggio di utilizzo dei missili Iskander-M OTRK è di 500 km. Rosatom per la prima volta ha mostrato la prima bomba atomica sovietica RDS-1 senza guscio.

Sulla social sfera russa immagini e post mostrano mercenari stranieri nella regione di Kursk. Segnalato inoltre un pallone aerostatico ucraino sulla città nucleare di Energodar non è la prima volta che accade. Lo scopo dei palloni può essere diverso: ricognizione ottico-elettronica utilizzando telecamere stabilizzate ad alta risoluzione; la ritrasmissione a lunga distanza delle comunicazioni dalle stazioni radio dell’esercito e dagli UAV da ricognizione, che hanno così l’opportunità di volare molto dietro le difese russe. “Tali palloni sono un elemento molto importante della moderna guerra ad alta tecnologia, poiché offrono al nemico vantaggi significativi. Lungo le rive del Dnepr ho osservato qualcosa di simile nella zona di Zaporozhye Vasilyevka. Hanno provato ad abbatterlo con un mitragliatore, ma era troppo lontano. E quindi la sua altitudine di volo va da uno e mezzo a tre km. Questo è ciò che noi stessi abbiamo osservato. A un chilometro e mezzo può essere distrutto anche con l’aiuto dell’FPV”. Si legge su un canale social afferente alla sfera militare russa.

Sostanzialmente si teme il lancio di droni Baba Yaga e i droni kamikaze a cento chilometri dalla LBS a Ernogar.

Nella regione di Kursk sta per arrivare il generale Alexey Dyumin assistente presidenziale che coordinerà le azioni del Gruppo delle forze armate russe nella regione di Kursk con le forze dell’ordine e le autorità locali. Il generale il 13 agosto ha ricevuto tutte le note introduttive direttamente da Vladimir Putin e potrebbe essere già arrivato a Kursk.

Ed ora un aggiornamento su ciò che accade a Kursk: le forze armate ucraine continuano a cercare di espandere la zona di controllo lanciando attacchi raid. Al calar della notte del 12 agosto, la fanteria ucraina su tre veicoli corazzati da combattimento hanno attaccato le posizioni russe vicino al villaggio Snagost.

Durante la giornata, le forze armate ucraine hanno attaccato Korenevo e sono state respinte. Le forze armate ucraine secondo fonti locali avrebbero subito le perdite umane più pesanti durante due giorni di combattimenti vicino al villaggio di Martynovka. Apti Alaudinov, comandante delle Akhmat ha riferito che in serata che 37+12 veicoli corazzati da combattimento ucraino sono stati distrutti rispettivamente da sforzi congiunti. Al mattino, le forze armate ucraine hanno ripreso a trasportare attrezzature in questa sezione del fronte. Il loro compito era sfondare le difese russe e raggiungere Kurčatov attraverso Liubimovka.

Nella giornata del 12 agosto le forze armate ucraine hanno utilizzato aerei per attaccare obiettivi terrestri. L’aviazione russa lavora molto più intensamente di quella ucraina. I risultati della distruzione delle attrezzature nemiche da terra e dall’aria hanno finalmente superato tutte le fasi di approvazione e ieri hanno iniziato ad apparire su Internet in un ampio flusso.

Sudzha è nella zona grigia, parlando in generale. I residenti locali scrivono della presenza periodica delle forze armate ucraine in città, il nemico pubblica video dalla parte sud-occidentale, la cui data è sconosciuta. Non è possibile portare i residenti alle nostre spalle. In totale, secondo i dati ufficiali, dietro le linee nemiche nei territori occupati sono rimasti 2.000 civili.

L’equipaggiamento ucraino è stato distrutto vicino a Girya, distretto di Belovsky dopo aver ricevuto informazioni su uno sfondamento del gruppo corazzato ucraino. Sette BTR-4E, M113 BTR, un camioncino e fino a 50 soldati ucraini sono stati distrutti e uccisi.

La situazione non può dirsi completamente stabilizzata. Ie forze armate ucraine su un ampio fronte stanno effettuando incursioni per impadronirsi del territorio, cercando di allungare le forze russe lungo il fronte. In condizioni di scarsa comunicazione, spesso si perde tempo prezioso per chiarire la situazione al fine di prendere decisioni di combattimento. Nel corso della giornata l’intensità dei combattimenti non farà altro che aumentare; al mattino le forze armate ucraine hanno attaccato con l’aviazione la zona di Tetkino. Questa direzione rimane pericolosa anche per i carri armati. Inoltre non è da escludere la minaccia di un tentativo di organizzare incursioni in direzione di Tetkino. Le forze armate ucraine stanno cercando di risolvere il problema di sfondare a Ryl’sk, Lgov, Kurčatov.

Anche i raid di ieri sull’autostrada Kolotilovka nella sezione del confine di Belgorod hanno mostrato le aspirazioni delle forze armate ucraine in questa direzione. Nonostante le perdite, i militari ucraini sono avanzati tutto il giorno, battendo le guardie di frontiera e le forze armate russe. La presenza ucraina è registrata anche nella sezione del confine di Bryansk.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte ucraino aggiornato alle ore 15:00 del 13 agosto.

Le truppe russe avanzano fino al punto fortificato di Vodyane in direzione di Marinka-Vuhledar. All’incrocio tra la strada Vodyane e l’autostrada 00532 si trova una fortificazione vitale ucraina. Se le forze armate ucraine la perdessero, bloccherebbero completamente tutte le vie di rifornimento verso Vuhledar. Le riprese postate on line di un UAV ucraino confermano che le truppe russe sono avanzate nella stessa Kostjantynivka. Tutta la parte orientale del paese è ora sotto il controllo delle forze armate russe. Ufficiali ricognitori del Gruppo d’Armate del Sud distruggono installazioni di guerra elettronica e posizioni di Dill nella zona di Spirne.

In direzione Charkiv: Le battaglie di posizione continuano nel settore Lyptsi nell’area di Hlybokae.

A Vovčans’k, le forze armate russe stanno conducendo operazioni d’assalto nell’area dei grattacieli.

A Kupjans’k-Liman, le truppe russe ampliarono il controllo del territorio vicino a Tabaivka, avanzando verso sud-ovest lungo la foresta per 3 km in direzione del fiume Oskol. Le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici a sud-ovest di Novoselivka, avanzando di 2,5 km.

Su Seversky: Continuano le battaglie di posizione nell’area di Pereizne.

Su Časiv Jar: Le forze armate russe premono nella fascia forestale a sud di Hryhorivka in direzione ovest.

Le operazioni d’assalto continuano a ovest del canale Seversky Donets-Donbass, le truppe russe stanno cercando di prendere piede nel microdistretto. “Ottobre”.

Su Torec’k: Le truppe russe hanno ottenuto successi tattici a Pivnichne avanzando lungo la autostrada. A Zalizne le forze armate russe incalzano lungo la strada Lenin, ci sono successi tattici.

A Niu-York le truppe russe stanno conducendo operazioni d’assalto nel centro del villaggio e sono avanzate anche in direzione di Panteleimonivka.

Su Pokrovs’k: Le truppe russe hanno espanso il controllo del territorio nell’area di Ivanivka, a ovest di Vesele e a sud-ovest di Serhiivka.

Su Kurachove: L’intero sviluppo urbano di Krasnohorivka passò sotto il controllo delle forze armate RF. Le truppe russe premono nella parte orientale di Kostjantynivka lungo via Mira. Su Vremivka: Continuano le battaglie di posizione nell’area di Urozhaine.

A Zaporozhzhie: Non ci sono ostilità attive.

Graziella Giangiulio

