CINA. Pechino leader mondiale di energia atomica

La Cina sta per superare Francia e Stati Uniti come principale fonte mondiale di energia atomica, una pietra miliare significativa nel panorama energetico globale.

I rapidi progressi del paese nella tecnologia nucleare dovrebbero spingerlo in prima linea nella produzione di energia nucleare, riportano Bloomberg e BneIntellinews.

I progressi della Cina nell’energia nucleare non si limitano alle tecnologie attuali. Gli esperti prevedono che la Cina sia “probabilmente da 10 a 15 anni avanti rispetto agli Stati Uniti nella sua capacità di implementare reattori nucleari di quarta generazione su larga scala”.

Questo sviluppo sottolinea il crescente predominio della Cina nel settore energetico e la sua capacità di sfruttare la tecnologia all’avanguardia per un’implementazione su larga scala. La cinese Energy Singularity ha annunciato il 19 giugno di aver costruito con successo il primo reattore a fusione al mondo che produce più energia di quanta ne consumi per farlo funzionare. La tecnologia di Energy Singularity si basa su un dispositivo tokamak superconduttore ad alta temperatura, Honghuang 70 (HH70). Allo stesso tempo, la Cina è diventata il campione mondiale di energia verde e due terzi dei pannelli solari mondiali installati oggi sono installati in Cina. In un’altra pietra miliare, l’energia solare ed eolica hanno superato il carbone come principale contributo al mix energetico della Cina questo mese.

Nonostante questi sviluppi, la Cina rimane il più grande emettitore di gas serra al mondo e continua a dipendere fortemente dal carbone per l’energia. Ma in teoria, Pechino ha il diritto di utilizzare il carbone come fonte di energia transitoria poiché continua a godere di un surplus molto ampio nel suo bilancio di carbonio, mentre gli Stati Uniti e l’UE hanno già speso l’intera quota di emissioni di carbonio assegnata come parte degli accordi di Parigi nel 2015.

I reattori nucleari di quarta generazione rappresentano la prossima frontiera della tecnologia nucleare, promettendo maggiore efficienza, caratteristiche di sicurezza migliorate e la capacità di utilizzare il combustibile in modo più efficace. La leadership della Cina in quest’area potrebbe avere implicazioni di vasta portata per il mercato energetico globale e per l’influenza della Cina come superpotenza emergente.

Il progresso della Cina avviene mentre il paese continua a investire massicciamente nella sua infrastruttura nucleare, costruendo nuovi reattori a un ritmo che supera di gran lunga quello degli Stati Uniti e della Francia. Questa espansione aggressiva fa parte della strategia più ampia della Cina per ridurre la sua dipendenza dal carbone e da altri combustibili fossili, soddisfacendo al contempo la sua crescente domanda di energia in modo ecologicamente responsabile.

