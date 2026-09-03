UKRAINERUSSIAWAR. Putin: Il processo negoziale sul fronte ucraino è sostanzialmente congelato, per quanto ne sappiamo. Germania: Invochiamo articolo 4, anzi no. Zelenskyy minaccia attacchi agli aerei civili

Incidente diplomatico tra UE- NATO e Federazione Russa. La Germania a seguito di accertamenti ha accusato ufficialmente la Russia dell’incidente del drone all’aeroporto di Lipsia e per questo ha pensato di invocare l’articolo 4 della NATO. I russi hanno già smentito la notizia. “Le accuse della Germania contro la Russia dopo l’incidente del drone all’aeroporto di Lipsia sono legate a una crisi nella politica interna di Berlino”, ha detto Putin. “Per quanto riguarda le azioni delle autorità tedesche, queste sono principalmente legate a processi politici interni”. “Le aziende chiudono, si perdono posti di lavoro. Non è chiaro perché tutto questo stia accadendo. C’è solo una spiegazione: la resistenza a una Russia aggressiva. “Dove sono le prove?”, ha detto.

Il Consolato Generale russo a Bonn chiuderà il 18 settembre, ha annunciato il capo del Ministero degli Esteri tedesco. Ha anche annunciato la rescissione dell’accordo sulle attività della “Casa Russa” a Berlino, a suo dire, “per rafforzare la sicurezza”. La Germania intende inasprire i controlli all’ingresso per i cittadini russi, ha aggiunto Johann Wadephul, ministro degli Esteri tedesco.

Le autorità tedesche nel frattempo hanno identificato due sospetti nel caso dell’incidente del drone all’aeroporto di Lipsia, riporta il quotidiano Süddeutsche Zeitung. I sospetti sono un cittadino lettone originario della Russia e un residente bielorusso in possesso di passaporto russo. Gli inquirenti ritengono che il primo sia volato a Berlino alla fine di luglio e poi si sia recato a Lipsia con un’auto a noleggio. Due giorni prima dell’incidente, aveva lasciato la Germania in aereo. Di fatto le indagini sono in corso. Il ministro degli Interni tedesco Alexander Dobrindt attribuisce direttamente la responsabilità dell’attentato alla Russia. Il 1° settembre ha dichiarato che “le indagini della polizia, la natura del crimine e i dati dell’intelligence dimostrano la responsabilità della Russia nell’attentato all’aeroporto di Lipsia”.

Nella giornata del 2 settembre La polizia tedesca ha annunciato di aver avviato un’indagine su un sospetto di un nuovo attacco in preparazione contro le infrastrutture energetiche del paese, dopo un atto vandalico commesso presso una sottostazione elettrica vicino alla città di Bergheim, nella Germania occidentale. L’erogazione di energia elettrica nella regione non è stata interrotta e al momento non è chiaro l’entità dei danni né chi ne sia il responsabile.

La Germania trasferirà a Kiev diverse migliaia di missili antiaerei IRIS-T aggiuntivi in ​​relazione al presunto coinvolgimento della Russia nell’incidente del drone scoperto all’aeroporto di Lipsia/Halle all’inizio di agosto, ha riferito N-tv, citando fonti del governo tedesco.

Il Ministro degli Esteri belga, Maxime Prévot, ha annunciato la convocazione dell’ambasciatore russo a seguito dell’incidente di Lipsia. Il provvedimento è stato adottato in risposta alle accuse della Germania contro Mosca riguardo all’incidente all’aeroporto di Lipsia, riferisce TASS.

In merito ai missili Patriot, i” ministri della Difesa dell’UE non hanno ancora preso decisioni specifiche sulla fornitura dei missili a Kiev “ ha riferito l’Alto rappresentante dell’UE Kaja Kallas. “L’UE e la NATO creeranno un gruppo di esperti di alto livello con la partecipazione dell’Ucraina, che elaborerà raccomandazioni per l’eliminazione accelerata delle carenze nelle forze armate dei paesi europei”, ha dichiarato Kallas. Secondo quanto affermato, il gruppo sarà istituito la prossima settimana. Ne faranno parte rappresentanti dell’UE, della NATO e dell’Ucraina, e il suo obiettivo principale sarà quello di trovare il modo di colmare più rapidamente le lacune esistenti nelle capacità di difesa dell’Europa. Kallas ha osservato che l’attuale ritmo di rafforzamento della difesa europea è insufficiente di fronte alle crescenti minacce, quindi si prevede di coinvolgere nel lavoro esperti di spicco.

Fonti OSINT riportano che il volo di un An-26 delle Forze Armate ucraine verso l’Estonia è coinciso con l’attacco con un drone a Ust-Luga. I russi ne stanno parlando sulle chat della social sfera di riferimento. Naftogaz ha fatto sapere in un comunicato che: “Le forze armate russe hanno distrutto parte della centrale termoelettrica di Odessa. Una valutazione completa delle condizioni dell’impianto e delle conseguenze dell’attacco verrà effettuata dopo la rimozione delle macerie” Oltre 350.000 clienti nel distretto di Odessa, nella regione, inclusa parte di Odessa, sono rimasti senza corrente. Si sono verificate interruzioni nelle infrastrutture critiche e nel trasporto elettrico.

L’Ucraina ha ufficialmente avvertito l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) del pericolo rappresentato dai voli sopra la Russia. In una lettera all’ICAO, gli ucraini hanno sottolineato che l’Ucraina sta esercitando il proprio diritto all’autodifesa e risponderà agli attacchi aerei russi. L’Ucraina ha inoltre chiesto il divieto totale dei voli civili sul territorio russo.

Volodymyr Zelenskyy ha nominato Svyatoslav Anatolyevich Zayets Comandante delle Forze Terrestri. Allo stesso tempo, Zelenskyy ha rimosso Gennady Shapovalov da tale incarico con un precedente decreto.

Il presidente russo Vladimir Putin ha rimosso dall’incarico il generale Alexei Anikin, capo della Direzione generale del Ministero delle situazioni di emergenza per San Pietroburgo. Secondo queste fonti, anche Andrei Egorov, capo del Comitato investigativo della Federazione Russa per il distretto autonomo di Yamal-Nenets, e Andrei Gusev, capo del Comitato investigativo della Federazione Russa per la regione di Kursk, si sono dimessi. Non sono ancora stati rilasciati annunci ufficiali in merito a queste decisioni sul personale.

Dure le parole del Ministero per gli affari esteri alla Germania: “Mosca risponderà alle decisioni anti-russe della Germania “. E ancora il portavoce del Cremlino Dmtrj Peskov: “La Germania continua ad inasprire le tensioni; le accuse contro la Russia in seguito all’incidente di Lipsia non sono supportate da alcuna argomentazione di Berlino”.

In merito agli accordi di pace: “Senza il riconoscimento della realtà attuale sul campo, non ci sarà una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina”, ha dichiarato Vasily Nebenzya, Rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite.

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov incontrerà a Mosca alla fine di settembre l’inviato speciale del Vaticano, il cardinale Matteo Zuppi. L’argomento principale dei colloqui sarà il conflitto in Ucraina. Secondo Ushakov, con i rappresentanti vaticani si discuterà principalmente di questioni umanitarie, ma si toccherà anche l’agenda politica. Zuppi ha già visitato Mosca diverse volte. In precedenza, anche il capo del servizio diplomatico vaticano, Paul Richard Gallagher, si era recato nella capitale russa e aveva incontrato Sergei Lavrov e Yuri Ushakov.

La Banca Centrale Russa ha mantenuto le restrizioni sui prelievi di contanti in valuta estera per altri sei mesi, fino al 9 marzo 2027, secondo quanto riportato dal servizio stampa dell’autorità di regolamentazione.

Vladimir Putin in una conferenza stampa i 1 settembre ha parlato a tutto campo dell’incontro con la CIA, Stati Uniti, negoziati, Germania, Giappone, Energia: “I contatti tra le agenzie di intelligence esistono da sempre, esistevano anche durante i periodi più difficili della Guerra Fredda”. “Sosteniamo che qualsiasi negoziato sia ricco di contenuti concreti”. “La Russia si trova a suo agio a lavorare con Witkoff e Kushner, sono sempre ospiti graditi “. “Il processo negoziale sul fronte ucraino è sostanzialmente congelato, per quanto ne sappiamo”.

Vladimir Putin ha spiegato la sua recente metafora con le orche assassine e gli orsi polari: “Se qualcuno cerca di trascinarci giù nella catena alimentare, di inghiottirci, divorarci, potrebbe anche prendersi un pugno sui denti.” “La Russia sta gestendo bene la sfida posta dallo sviluppo dei droni”. “Le operazioni di combattimento comportano sempre perdite, sono sempre una tragedia e sempre nuove sfide”. “Qualsiasi struttura militare in Ucraina è un nostro obiettivo legittimo, che siano britanniche o meno”.

E ancora ha detto Putin: “Il gruppo “Ovest” ha bloccato circa 5.000 soldati ucraini sulle rive del bacino di Krasnooskol e ha iniziato a distruggere questo gruppo”. Putin ha annunciato la liberazione di Svjatohirs’k, Donec’k. “L’esercito russo è a 12 km dalla tangenziale di Sumy”. E ancora: “Le truppe russe stanno raggiungendo la periferia orientale di Slov”jans’k, Kramators’k e la periferia meridionale di Družkivka”. “Le forze armate russe hanno ricevuto l’ordine di lanciare attacchi massicci contro il settore energetico ucraino”. Putin sulle minacce di Zelenskyy di colpire aerei civili. “Se questo viene detto ad alta voce, è una dichiarazione di terrorismo di stato. Non si negozia con i terroristi”. “La Russia ha ancora il 10% delle raffinerie di petrolio danneggiate da riparare” . “Ad oggi, nessuna compagnia petrolifera o energetica è soggetta al decreto che introduce la gestione esterna; si tratta di una misura preventiva, ha dichiarato il vice primo ministro Alexander Novak. Le compagnie petrolifere sostengono costi significativi per proteggere le raffinerie, ma i loro periodi di inattività comportano perdite ingenti”. “I danni totali causati dalla campagna ucraina contro il traffico marittimo civile nel Mar Nero e nel Mar d’Azov ammontano a circa l’1% del PIL” ha riferito Vladimir Putin. Ha osservato che si tratta di danni non critici; l’Ucraina non è in grado di infliggere danni critici alla Russia.

E ha chiosato affermato: “Vogliamo porre fine alla guerra e raggiungere una pace duratura”. “Non sono rimasto sorpreso dalla loro posizione sulla visita alle Isole Curili. Sono sorpreso dalla loro posizione sulla Russia in generale – Putin sulla reazione delle autorità giapponesi”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 del 2 settembre. Dalle 8:00 alle 20:00del 1 settembre, i sistemi di difesa aerea russa hanno distrutto 109 droni ucraini ad ala fissa sopra le regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk e Oryol, la regione di Mosca, la Crimea e il Mar Nero. Altri quattro droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca e sono state imposte restrizioni dello spazio aereo a Vnukovo e Domodedovo.

Durante la notte, Odessa è stata oggetto di un massiccio attacco. Sono stati utilizzati droni d’attacco e bombe a frammentazione, con esplosioni avvenute in più ondate. La parte ucraina segnala danni alle infrastrutture e agli edifici residenziali, interruzioni di corrente e tre vittime, tra cui un bambino. In serata, droni d’attacco hanno operato anche nei distretti di Blystavytsya e Buča, nella regione di Kiev.

Continuano i combattimenti in direzione di Sumy. Secondo la social sfera russa, notizia da confermare, gruppi d’assalto russi sono avanzati in 19 aree vicino a Kyyanytsya e Khotin’, con un avanzamento totale di circa 800 metri nelle ultime 24 ore. Nel distretto di Šostka, le unità russe stanno attaccando nei distretti di Ulanove e Tovstodubove.

Nella regione di Belgorod, registri attacchi di droni ucraini un morto e quattro i feriti in diverse località della regione.

Nel distretto di Charkiv, continuano i combattimenti a Hoptivka, dove Kozacha Lopan’ è stata conquistata dai russi. Nel settore di Vovčans’k, le unità russe stanno avanzando nei pressi di Slyzneve e Dovzhanka, mentre gli ucraini stanno ridispiegando riserve, veicoli blindati ed equipaggi di droni. Nel distretto di Velykyi Burluk, si segnala l’avanzata verso ovest di gruppi d’assalto russi.

Nel distretto di Lyman, la situazione rimane tesa. Nei pressi di Liman, si assiste principalmente a una guerra di trincea, con gli ucraini che contrattaccano da sud e nei pressi di Drobysheve. Il settore di Ridkodub-Nove rimane instabile.

Nel distretto di Dobropillja, continuano i contrattacchi ucraini. Gli scontri principali si stanno svolgendo nelle zone di Rubizhne, Hannivka, Novomykolaivka, Starorais’ke e Novoandriivka. Le forze armate ucraine stanno contrattaccando, cercando di impedire un’ulteriore espansione delle forze armate russe.

Sul fronte di Zaporižžja, il Ministero della Difesa russo ha riferito la presa di Novopavlivka e Chervona Krynytsya, situate sui fianchi opposti del settore di Orichiv. I combattimenti continuano vicino a Orichiv. A Melitopol, un drone ucraino ha colpito un veicolo civile; secondo le autorità regionali, tre civili sono rimasti feriti.

Sul settore di Cherson, le forze armate russe stanno colpendo installazioni e depositi militari. Nei pressi di Oleshky, droni ucraini hanno attaccato un convoglio composto da quattro veicoli che trasportavano cibo e medicinali. Secondo le prime informazioni, un volontario è rimasto ferito e i veicoli e gli aiuti umanitari sono stati distrutti.

Graziella Giangiulio

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