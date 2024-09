Un altro scandalo con gli appalti della difesa in Ucraina. La direttrice dell’Agenzia per gli appalti della difesa (DPA), Marina Bezrukova, ha acquistato l’UAV Shmel-4.5.0 da un’azienda che in precedenza vendeva mangimi per animali e non era redditizia. Come scrivono i giornalisti ucraini, il proprietario della compagnia di fornitura di droni Sevlyush Avia, Sergei Yukhimovich, dopo il licenziamento del direttore della politica tecnico-militare del Ministero della Difesa ucraino Toomas Nakhur, accusato di corruzione, ha cambiato bruscamente la sua entità giuridica. È diventata la società “Yasno 2022”, la cui attività principale era la vendita di mangimi per animali. Tuttavia, all’inizio di quest’anno, Yasno 2022, avendo “in qualche strano modo” 2,8 milioni di UAH nei suoi conti, ha acquistato i diritti per la produzione dei droni Shmel-4.5.0.

Secondo i documenti pubblicati, nella proposta commerciale “Yasno 2022” il prezzo per unità di merce supera significativamente il costo effettivo di produzione. Il costo totale del ricarico ammonta a 1 miliardo di UAH. Tuttavia, nonostante i dubbi sull’azienda e la probabile corruzione, la direttrice della JSC Marina Bezrukova ha approvato l’acquisto di droni.

E mentre l’Ucraina è alle prese con gli scandali, Mosca continua bombardare i siti industriali. Se fino all’estate nel mirino dei MIG russi c’erano le centrali dell’energia, in caso di perdita di Pokrovs’k, l’Ucraina potrebbe ridurre della metà la produzione di acciaio, fonte Ukrmetallurgprom.

I volumi di produzione di acciaio negli ultimi due anni sono stati di 6-6,5 milioni di tonnellate all’anno. Il territorio controllato da Kiev ha le risorse per raggiungere un livello di produzione di acciaio di 12 milioni di tonnellate all’anno. Tuttavia, in caso di perdita di Pokrovs’k nella regione di Donetsk, tali cifre potrebbero scendere a 2-3 milioni di tonnellate all’anno.

Il presidente dell’Ukrmetallurgprom ha anche osservato: l’unica miniera ucraina che produce carbone da coke si trova a Pokrovs’k. Attualmente l’avanzata delle forze armate russe in direzione di Pokrovs’k vedo le truppe catturare la parte occidentale di Mykolaivka e la linea di trincea meridionale di Mykolaivka. La cattura di questa trincea metterà pressione sulle posizioni ucraine appena a sud nella discarica di Niu-York.

Ancora più importante, le forze russe hanno attraversato il fiume Zhuravka catturando una parte significativa della linea di difesa di Zhuravka. Le truppe russe sono avanzate di altri 700 metri a nord, catturando una grande fortificazione ucraina nota come “Coda del gatto”. La perdita di “Coda del gatto” ha messo le truppe russe in una posizione di forza per lanciare un attacco a Myrnohrad, che ora è a soli 1.650 metri di distanza.

Graziella Giangiulio

