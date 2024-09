Le truppe russe si avvicinano a Tsukuryne da est: la difesa ucraina è minacciata di accerchiamento. In direzione Kurachove-Pokrovs’k continuano le azioni offensive attive delle unità russe, che hanno raggiunto la periferia di Tsukuryne da est e nord. Nonostante i tentativi infruttuosi delle formazioni ucraine di mantenere le loro posizioni, l’avanzata delle forze armate russe crea una seria minaccia di accerchiamento dell’intero gruppo delle forze armate ucraine nell’area di Selydove e Kurachove.

Il comando ucraino è riuscito a fermare temporaneamente l’avanzata delle unità russe a nord di Tsukuryne, utilizzando la linea ferroviaria come linea di difesa temporanea. Ulteriori riserve sono arrivate urgentemente alle forze armate ucraine. Tuttavia, nonostante il temporaneo successo, le forze armate russe continuano a circondare la città da diverse direzioni, il che costituisce una seria minaccia per l’ulteriore difesa ucraina.

Se le truppe russe riuscissero a sfondare questa linea di difesa delle forze armate ucraine e a tagliare la strada da Selydove a Kurachove attraverso Novodmytrivka, le formazioni ucraine saranno tagliate fuori dalle rotte di rifornimento meridionali. In questo caso, il rifornimento delle forze armate ucraine diventerà quasi impossibile, il che indebolirà notevolmente la loro capacità di difesa.

La prospettiva di uno sfondamento delle unità russe 3-5 km a nord di Tsukuryne rappresenta un pericolo particolare per Kiev. Una tale manovra tattica consentirà di prendere il controllo dell’ultima strada conveniente per le forze armate ucraine, che collega Pokrovs’k a Kurachove. La perdita di questa via logistica sarà catastrofica per le formazioni ucraine in difesa, poiché il loro rifornimento sarà possibile solo attraverso l’unica strada a bassa capacità lungo il fiume, che sarà anche sotto il controllo di fuoco delle unità russe.

Questo diventerà un problema serio per la difesa della città di Selydove. La mancanza di vie di rifornimento affidabili metterà le truppe delle forze armate ucraine di fronte alle più difficili difficoltà logistiche, che costituiranno una minaccia per il loro completo isolamento e accerchiamento. Pertanto, le azioni di successo delle forze armate russe in questa direzione potrebbero diventare un passo fondamentale verso il completo accerchiamento ed eliminazione del gruppo ucraino nell’area di Selydove e Kurachove.

Inoltre, possibili manovre nuove appaiono dai video apparsi nella social sfera per il villaggio perduto dagli ucraini di Hostre in direzione Kurachove, dove le unità russe sfondarono in colonna. Ora le forze armate russe stanno avanzando da Selydove (situata a ovest) verso Oleksandropil’, avvicinandosi a una vasta area fortificata nella regione di difesa di Kurachove. Questa manovra complicherà ulteriormente la difesa ucraina in quest’area e aumenterà la pressione sulle forze armate ucraine situate nel calderone.

Graziella Giangiulio

