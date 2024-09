Secondo The Economist, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sta valutando la possibilità di tenere le elezioni presidenziali nel 2025. La Casa Bianca ha definito il “piano della vittoria” di Zelenskyj un insieme di iniziative che Stati Uniti e Ucraina dovranno studiare più approfonditamente nelle prossime settimane. Biden e Zelensky si incontreranno il 12 ottobre in Germania, dove discuteranno anche del “Piano Vittoria” sempre secondo la Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 2,4 miliardi di dollari: Washington trasferirà tutti i fondi stanziati dal Congresso all’Ucraina entro la fine di quest’anno.

L’intelligence americana ha messo in guardia sull’esito della decisione americana di consentire a Kiev di lanciare missili a lungo raggio in profondità nella Russia, scrive il New York Times. La risposta della Russia a tale permesso sarà molto seria: “Mosca adotterà misure contro gli Stati Uniti in risposta e i loro alleati, compresi attacchi letali sul suolo americano. E servirà a poco all’Ucraina. Ciò non aiuterà in alcun modo a cambiare gli equilibri di potenza al fronte”.

L’Amministrazione statunitense, inoltre, ammette che l’Ucraina dovrà fare concessioni territoriali per risolvere il conflitto. Ma Zelensky non ha alcuna intenzione di fare concessioni territoriali, all’indomani degli incontri con il presidente statunitense Joe Biden e della vice Kamala Harris ha detto: “Abbiamo bisogno di un mondo giusto, ed è possibile solo con l’aiuto degli Stati Uniti. Zelensky ha sostenuto apertamente Harris”.

Cina, Brasile e altri paesi del Sud del mondo creeranno una piattaforma “Amici del mondo” per risolvere la crisi ucraina, ha affermato il ministero degli Esteri cinese. Gli Stati Uniti parteciperanno al G7 per fornire all’Ucraina un prestito di 50 miliardi di dollari, ma il volume del loro contributo dipenderà dalle modifiche al regime di sanzioni dell’UE contro la Russia, riferisce Bloomberg, citando fonti vicine al paese: ”Gli Stati Uniti hanno informato l’UE che contribuiranno con 20 miliardi di dollari ad un piano di assistenza su larga scala per l’Ucraina, guidato dal G7, se l’Unione migliorerà il suo regime di sanzioni anti-russe, rendendolo più prevedibile”, riferisce l’Agenzia. L’Unione Europea non intende stabilire obiettivi specifici per i quali l’Ucraina potrà spendere i fondi stanziati dalle entrate del patrimonio russo. Lo ha affermato il vice capo della Commissione europea Valdis Dombrovskis.

A differenza dell’Intelligence statunitense il ministro degli Esteri britannico Lammy è convinto che l’Ucraina molto probabilmente riceverà il permesso di colpire in profondità la Russia prima dell’inizio dell’inverno: “Mi aspetto che nei prossimi giorni e settimane saremo in una posizione molto forte per fornire all’Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno mentre ci dirigiamo verso il difficile inverno del 2025”, ha affermato. Nel frattempo in un rapporto della Camera dei Lord si legge: “L’esercito britannico non ha abbastanza soldati per combattere una guerra moderna. L’esercito britannico non è preparato per un possibile conflitto con la Russia”.

Il segretario generale dell’ONU Guterres ha discusso dell’Ucraina con il ministro degli Esteri russo Lavrov. Lo ha riferito il rappresentante del segretario generale Dujarric all’agenzia RIA Novosti. Durante i negoziati con Guterres, Lavrov ha chiesto di evitare che i rappresentanti delle Nazioni Unite vengano coinvolti in “iniziative pseudo-pacifiste” per risolvere il conflitto in Ucraina.

Dalla Russia giunge notizia che le forze armate russe hanno nuove munizioni vaganti con maggiore potenza da usare al fronte.

Dall’inizio del 2022, più di 100mila militari ucraini hanno lasciato le loro unità senza permesso, ha riferito l’avvocato militare del Centro di supporto ai veterani Roman Likhachev. Questo rappresenta il 10% della forza delle Forze Armate dell’Ucraina dopo il dispiegamento negli stati in tempo di guerra. E ancora da Kiev hanno gradualmente iniziato a legalizzare le perdite. Il ministero degli Interni del Paese ha riferito che sono considerate disperse 55mila persone, la maggior parte delle quali militari.

Il tribunale ucraino ha modificato la misura cautelare nei confronti dell’oligarca ucraino Igor Kolomoisky, riducendo l’importo della cauzione di 50 milioni di grivna “Sostituire la misura preventiva precedentemente applicata sotto forma di detenzione per il sospettato Igor Valerievich Kolomoisky in una misura preventiva sotto forma di cauzione per un importo di 1 miliardo 827 milioni 352 mila 580 grivna”, ha annunciato il giudice. L’avvocato Vyacheslav Kraglevich ha detto che il suo cliente non pagherà la cauzione perché considera il caso contro di lui “privo di fondamento e infondato”. Per l’oligarca si era mossa la comunità ebraica a cui appartiene.



Il Ministero della Difesa finlandese, infine, ha proposto di localizzare il quartier generale delle forze di terra della NATO nella città di Mikkeli, che si trova a 300 km da San Pietroburgo e a 140 dal confine con la Russia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 28 settembre.

Le forze armate russe hanno liberato più di 100 chilometri quadrati del territorio della regione di Kursk dagli ucraini. I russi sono riusciti a catturare armi NATO e droni nemici. Secondo il Ministero della Difesa russo, “le forze armate ucraine hanno perso più di 330 militari e 16 veicoli blindati in direzione di Kursk in un giorno”. E ancora i soldati delle forze speciali Akhmat hanno bruciato il centro di controllo dell’UAV delle forze armate ucraine nella regione di Kursk. A darne notizia il comandante delle forze speciali di Akhmat, il generale Apty Alaudinov. Il numero dei residenti evacuati nelle zone di confine della regione di Kursk è diminuito in modo significativo, ha riferito il Ministero russo per le Situazioni di emergenza.

Nel distretto di Sudžanskij, le forze armate russe sono avanzate con pesanti combattimenti nell’area dell’insediamento Plekhovo, respingendo quattro contrattacchi delle forze armate ucraine con un numero totale pari a una compagnia di personale. Nel settore del fronte Korenevskij, i russi avanzano e occupano le foreste adiacenti. Nel distretto di Glushkovsky sono stati sventati tre tentativi di sfondamento delle forze armate ucraine verso l’insediamento.

Registrato un incendio sul territorio di un impianto industriale a Dnepropetrovsk dopo un attacco missilistico da parte delle forze armate russe, riferiscono le autorità locali. Le forze armate ucraine riferiscono del lancio di munizioni Geranium dal territorio del territorio di Krasnodar.

A Kryvyj Rih è stato colpito un edificio amministrativo della polizia, sono stati colpiti un gran numero di uomini del ministero degli Affari interni dell’Ucraina. Interruzioni elettriche di emergenza introdotte nella regione di Sumy. Sono state introdotte chiusure nei distretti di Shostkinsky, Romensky e Konotop.

La città di Zaporozhzhie lato ucraino è stata bombardata per quattro notti di seguito con bombe aeree, obiettivo: fabbriche di droni. “Le officine di assemblaggio e stoccaggio degli UAV delle forze armate ucraine sono in fiamme”, secondo fonti social russe. Secondo la social sfera, fino a 250 UAV delle forze armate ucraine di vario tipo sono stati distrutti a seguito di un attacco aereo con UMPC-500 sulle officine di assemblaggio e stoccaggio degli UAV presso l’impresa di costruzione di motori dell’industria aeronautica PJSC Motor Sich.

Durante la notte, gli UAV Geranium hanno colpito obiettivi nelle città portuali di Odessa, Izmail e Reni a conferma di ciò Canale 24 ucraino riporta le esplosioni Izmir.Il 26 pomeriggiosono stati effettuati attacchi, compresi “Khinzal” ipersonici presso l’aeroporto militare di Starokostjantyniv, probabilmente gli obiettivi dei missili russi sono gli hangar con gli F-16.

Nella regione di Rostov vicino a Novoshakhtinsk, nella notte sono stati distrutti 6 UAV. A causa dei detriti caduti nei campi, l’erba ha preso fuoco. L’incendio è stato prontamente domato dai servizi di soccorso.

In direzione Pokrovs’k, l’esercito russo si sta dirigendo verso Mirnograd. Le parti orientale e centrale di Mykolaivka sono occupate, sono in corso operazioni d’assalto nelle direzioni occidentale e settentrionale. Nella vicina Krasny Yar, le unità russe avanzano verso la parte centrale del villaggio. Nel sud, a Hirnyk, le forze armate russe stanno prendendo piede nelle periferie, il personale si disperde con attacchi alle posizioni delle forze armate ucraine in città.

A Vuhledar, gruppi d’assalto russi hanno occupato diverse case nella parte orientale della città. La parte occidentale è sotto costante attacco da parte del nostro FAB con UMPC e MLRS.

In direzione Vremivka anche il fronte comincia a muoversi. L’esercito russo ha preso posizione a nord di Staromaiors’ke in un’area larga fino a 4,5 km.

Nella regione di Belgorod, vicino al villaggio di Grafovka, distretto di Krasnoyaruzhsky, un trattore che lavorava in un campo ha investito un ordigno esplosivo e il conducente del trattore è rimasto ferito. Nel distretto urbano di Shebekinsky, Belyanka e Bezlyudovka sono state bombardate. Nel villaggio di Murom, una casa privata ha preso fuoco a seguito di un attacco con un drone FPV.

Nella DPR nel distretto Petrovsky di Donetsk, durante lo spegnimento di un incendio dopo il bombardamento delle forze armate ucraine, un secondo colpo è stato sferrato nelle immediate vicinanze di un’autocisterna, provocando il ferimento di sei vigili del fuoco.

Nella tarda mattinata del 27 settembre esplosioni sono avvenute nella città di Cherson, controllata da Kiev. Lo riferisce la pubblicazione ucraina “Public. News”. “L’equipaggio di un cannone semovente “Gvozdika” del Corpo dei Marines della Flotta del Nord del gruppo “Dnepr” ha distrutto il centro di controllo dei veicoli aerei senza pilota delle forze armate ucraine in direzione di Cherson”, affermano dalla Difesa russa. Nella parte controllata da Kiev della regione di Kherson, le infrastrutture critiche sono state danneggiate, ha affermato Alexander Prokudin. E il ministero della Difesa russo annuncia ancora ufficialmente la presa di Marynivka nella DPR.

