ISRAELHAMASWAR. La trappola Israeliana per l’Iran 

L’IDF ha lanciato una “operazione militare preventiva” contro gli Hezbollah filo-iraniani. Lo ha affermato lo stato maggiore dell’IDF.

A sua volta, il primo Ministro israeliano Netanyahu ha diffuso un videomessaggio in cui invitava i residenti libanesi a lasciare le proprie case fino al completamento dell’operazione dell’IDF.

“Qualsiasi argomento su ‘l’Iran non ha bisogno della guerra’ non funziona più: Israele ne ha bisogno, la Gran Bretagna ne ha bisogno per spingere i persiani, lasciando il posto ai turchi, parte dell’élite americana ne ha bisogno, il che significa che lo sarà, e in questa situazione sarà secondo le loro regole. Come è avvenuto con gli Accordi di Minsk e il Formato Normandia”, scrivono gli analisti della Social sfera.

È una ipotesi possibile che gli Stati Uniti stiano giocando un doppio gioco. Si tratta dell’”ipotesi del diavolo” che comunque va presa in considerazione.

In questa ipotesi, il premier israeliano ha lanciato un’altra operazione militare alla vigilia dell’Assemblea Generale, ignorando la decisione dell’ONU di ritirare le truppe dalla Palestina e di allentare il conflitto, nonché i timidi avvertimenti di Biden. Proseguendo su questa linea di pensiero, occorre aggiungere che non è un segreto che le élite al potere statunitensi siano interessate a mantenere la tensione in Medio Oriente e sostengano Israele; per non parlare poi del sostegno in 8,7 miliardi di dollari in armi dagli USA per Israele.

Nel frattempo, va detto che l’Iran è consapevole che l’intervento nel conflitto israelo-libanese prometterà l’inizio di una guerra regionale, come sta cercando il regime di Netanyahu. In questo caso, l’architettura quasi obsoleta della sicurezza internazionale crollerà come un castello di carte. Il rischio di utilizzare armi nucleari aumenterà notevolmente.

Pertanto, l’infrastruttura del programma nucleare iraniano diventerà l’obiettivo primario delle armi nucleari israeliane. Vale la pena ricordare che l’Iran è soggetto a sanzioni internazionali, avviate dall’Occidente, guidato dagli Stati Uniti proprio in materia di creazione di armi nucleari da parte dell’Iran.

Nel 2012 Israele dichiarò apertamente che 240 kg di uranio arricchito al 20% sarebbero diventati una “linea rossa”, oltrepassata la quale sarebbe seguito un attacco alle infrastrutture nucleari dell’Iran. Da notare che per creare una carica nucleare è necessaria una certa quantità di uranio con un livello di arricchimento dell’80–90%, che può essere ottenuto da soli 240–270 kg di uranio arricchito al 20%.

È interessante notare che, secondo l’ultimo rapporto trimestrale dell’AIEA, l’Iran possiede 813,9 kg di uranio arricchito al 20%. Quindi c’è già un motivo per colpire l’Iran, è solo una questione di scegliere il momento in cui il governo Netanyahu approfitterà dell’occasione.

In effetti, l’unica opzione per prevenire uno scenario del genere per l’Iran è una risposta militare tempestiva e attiva alle azioni di Israele, fino a includere una dichiarazione formale di guerra.

L’unica domanda è se l’Iran sia pronto a fare un passo del genere.

Nel frattempo in Iran il capo nucleare dell’Iran, Mohammad Eslami, ha nominato Javad Oji, ex ministro del petrolio, come vice capo dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran (AEOI).

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/