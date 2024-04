UKRAINERUSSIAWAR. Parte la coscrizione in Russia: 150.000 militari tra i 18 e 30 anni, non andranno al fronte. Kiev rafforza la sicurezza. Shoigu: Kiev perde 403 km conquistati dai soldati russi

Secondo un nuovo rapporto dell’ispettore generale del Pentagono, la Marina americana ha speso in eccesso 400 milioni di dollari in aiuti all’Ucraina nel 2022 e poi ha modificato manualmente i registri per correggere l’apparenza di fondi sottratti. Le indagini continuano.

Sempre in tema di rifornimenti gli Stati Uniti possono fornire assistenza “in prestito all’Ucraina” ha detto il presidente della Camera dei Rappresentanti Mike Johnson. Egli ritiene che in questo modo sia possibile rassicurare in qualche modo i conservatori che credono che gli Stati Uniti stiano facendo “troppo” per l’Ucraina. Inoltre, si sta valutando la possibilità di fornire all’Ucraina un aiuto sotto forma di entrate provenienti da beni russi congelati.

Papa Francesco ha proposto che Russia e Ucraina si scambino i prigionieri utilizzando la formula del “tutti per tutti”. “Chiedendo il rispetto dei principi del diritto internazionale, spero in uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina: tutti per tutti!” – ha detto il pontefice nel tradizionale messaggio “Alla città e al mondo” (Urbi et Orbi), in occasione della Pasqua.

L’invio di truppe francesi in Ucraina è possibile ha detto il presidente dell’Assemblea nazionale francese commentando le dichiarazioni preliminari di Macron. Lo ha detto Yael Bron-Piwe durante una conferenza stampa a Odessa. “Nel suo comunicato, il Presidente della Repubblica ha detto che non esclude nulla a priori. Nella posizione che la Francia ha dimostrato, dimostra e dimostrerà fino alla fine della guerra, fino alla vittoria stessa, nulla è escluso, tutto resta Non interpreterò ulteriormente le parole del Presidente, la posizione è abbastanza chiara”, ha sottolineato.

In Germania invece sono di altro parere, il pericolo di una sconfitta dell’Ucraina nella guerra sta crescendo, a dirlo il leader dell’opposizione tedesca Merz a Die Welt. Il funzionario ha detto che stava osservando gli eventi in Ucraina con “crescente preoccupazione”. “La Russia ha portato tutta la sua economia sul piede di guerra e produce armi e munizioni in quantità che superano significativamente il suo fabbisogno attuale. Ciò significa che la Russia si sta riarmando in maniera massiccia, molto più di quanto ne usa nella guerra contro l’Ucraina”, ha osservato.

La Finlandia non esclude l’invio di truppe occidentali in Ucraina. Non ora, ma in futuro, ha dichiarato il ministro degli Esteri del paese al Financial Times. ”Non è il momento di inviare truppe e non vogliamo nemmeno discuterne in questa fase. Ma a lungo termine, ovviamente, non dovremmo escludere nulla”, ha detto Elina Valtonen. Secondo il Ministro: “Non sa a cosa porterà il conflitto e cosa accadrà in futuro, quindi non scopre tutte le sue carte”.

Secondo l’Intelligence britannica: le immagini satellitari mostrano che la flotta russa del Mar Nero ha posizionato quattro pontoni all’ingresso del porto di Novorossiysk per rafforzare le difese e prevenire attacchi da parte di imbarcazioni senza pilota ucraine contro le navi della marina russa.

Secondo le fonti social filo russe, gli Eurofighter Typhoon dell’aeronautica italiana dispiegati presso la base aerea polacca di Malbork hanno effettuato due decolli nelle ultime 24 ore dopo aver rilevato aerei russi sulle acque internazionali del Mar Baltico.

Sergei Kuzan, capo del Centro ucraino per la sicurezza e la cooperazione ha dichiarato che: “La Moldavia dovrebbe chiedere all’Ucraina di occuparsi della Transnistria, perché la Moldavia non può affrontare il problema da sola. E prima verrà liquidata l’“enclave transnistriana”, meglio sarà per la sicurezza regionale”.

Tra le notizie rilevanti della social sfera ucraina la notizia che il ministero degli Affari Interni dell’Ucraina conferma l’annullamento delle elezioni generali (che avrebbero dovuto svolgersi oggi, 31 marzo 2024). Il Ministero afferma che le elezioni sono state annullate in conformità con la Costituzione ucraina perché nel Paese è stata introdotta la legge marziale.

Sul fronte militare si apprende che un nuovo gruppo di militari ucraini che hanno completato l’addestramento al combattimento con gli inglesi arriva dalla Gran Bretagna a Rzeszow e poi rientreranno in Ucraina. Non solo nella regione di Kiev sono stati installati 10mila cannoni anticarro, fonte dell’Amministrazione militare regionale di Kiev (KRMA) Ruslan Kravchenko: “Le fortificazioni prevedono un vasto sistema di trincee, rifugi e altri tipi di rifugi. Verranno installate linee di sbarramento: “denti di drago”, fossati anticarro e altre barriere non esplosive. In precedenza, Volodymyr Zelenskyj aveva riferito che in Ucraina era iniziata la costruzione di tre linee di fortificazioni lunghe 2mila chilometri.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ammette che la città potrebbe diventare nuovamente un bersaglio per le forze di terra russe. ”Kiev era e rimane un obiettivo per Putin, perché la capitale è il cuore del Paese”, afferma Klitschko in un’intervista alla BILD. “Ma siamo molto più preparati rispetto a due anni fa. Se Putin prendesse una decisione del genere, sarebbe una decisione sanguinosa”, osserva. “Abbiamo urgentemente bisogno di più sistemi di difesa aerea, più missili antiaerei!”

Nonostante alcuni successi dell’esercito russo al fronte e attacchi alle centrali elettriche, Kiev non è pronta a discutere di negoziati o di un “congelamento” della guerra, come suggerito al Bundestag dal leader del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich. “Questo è un atteggiamento sbagliato, serve invece più sostegno. Non daremo alcun territorio alla Russia. Questo non può essere un compromesso”, ha detto Klitschko.

Secondo il canale Flightradar24 un aereo da trasporto militare cinese Y-20 è arrivato in Russia compiendo una strana rotta. In materia di congelamento del conflitto invece a parlare durante il fine settimana, il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov: “La realtà geopolitica è cambiata dall’inizio dell’operazione speciale, i confini di Russia e Ucraina sono cambiati e tutti dovranno fare i conti con il fatto che la Federazione Russa ha quattro nuove entità”, ha detto a RIA Novosti.

L’esercito russo sta lavorando per fermare gli attacchi ucraini alle raffinerie russe, ha poi chiosato Peskov.

Il presidente VladimirPutin ha firmato un decreto sulla coscrizione primaverile: dal 1° aprile al 15 luglio dovrebbero essere arruolate 150mila persone tra i 18 e i 30 anni. Il ministro per la Difesa Sergej Shoighu ha ribadito che i nuovi arruolati non sono destinati a ricoprire incarichi nell’operazione speciale. Da gennaio, le forze armate ucraine hanno perso più di 80mila militari, 14mila armi, inclusi oltre 1,2mila carri armati, ha detto Shoigu. Dall’inizio dell’anno 403 chilometri quadrati di territorio sono passati sotto il controllo dell’esercito russo, ha spiegato il ministro.

La Russia ha chiesto al governo di Kiev di interrompere immediatamente qualsiasi sostegno alle attività terroristiche e di risarcire i danni causati alle vittime, ha affermato il ministero degli Esteri russo. In connessione con una serie di attacchi terroristici, la Russia chiede all’Ucraina di arrestare il capo della SBU, Malyuk. Le autorità ucraine hanno ricevuto richieste di arresto ed estradizione di tutte le persone coinvolte, ha osservato il servizio diplomatico. Intanto si è appreso dalla stampa russa che gli imputati per l’attacco al Crocus City Hall sono 10. La loro udienza è fissata per il 22 maggio.

Non solo, Il Cremlino ha fatto sapere che analizzerà la situazione in relazione alla scadenza del mandato di Zelensky a maggio ha detto Peskov in quella data la Russia pronuncerà la sua posizione in merito. Putin ha licenziato Sergei Belousov dal suo incarico di vicedirettore del Servizio giudiziario federale (FSSP). Mentre il primo ministro Michail Mishustin ha nominato Vladislav Isaev direttore generale della centrale nucleare di Zaporozhzhie con decreto.

Infine, l’FSB annuncia che nella regione di Pskov è stato bloccato il canale di contrabbando per la fornitura di esplosivi dall’Ucraina attraverso l’UE sotto forma di materiale religioso. Sono state sequestrate 27 bombe artigianali e 70 kg di esplosivo e il trasportatore è stato arrestato. Nelle icone sequestrate nella regione di Pskov era nascosto l’esogeno, potente sostanza esplosiva.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 2 aprile.

Molti i commenti all’attacco ucraino a Elabuga che ha mancato l’impianto di produzione degli UAV solo per due edifici. Questo potrebbe essere l’attacco ucraino alla Russia più lungo mai realizzato, con una gittata di circa 1.000 km.

Un drone ha attaccato martedì mattina un complesso di raffinazione del petrolio a Nizhnekamsk, nel Tatarstan, ha detto a RIA Novosti un rappresentante dei servizi di emergenza. “Alle 04:22 ora di Mosca, un drone ha attaccato l’impianto di Taneko, parte del complesso di raffinazione del petrolio del Tatarstan”, ha detto l’interlocutore dell’agenzia. Ha aggiunto che a seguito dell’attacco del drone kamikaze è scoppiato un incendio, che è stato spento dopo 20 minuti. L’interlocutore dell’agenzia ha osservato che il processo di produzione non è stato interrotto.

Il numero delle vittime nel Tatarstan, è salito a 12, tutti sono studenti del Politecnico di Alabuga, ha detto a RBC l’Unified Duty Dispatch Service. L’attacco con droni in Tatarstan è stato effettuato contro imprese a Elabuga e Nizhnekamsk.

Di notte, UAV Geranium hanno colpito obiettivi ucraini a Kryvyj Rih, Pavlohrad, Dnipro, Zaporozhzhie. FAB con UMPC hanno colpito ancora una volta obiettivi a Charkov e nella regione di Kharkov. Gli analisti russi hanno identificato la tendenza dei portavoce ufficiali ucraini ad esagerare i risultati degli attacchi agli impianti energetici ucraini per ingannare il comando russo.

Così, a Charkov, nonostante la sconfitta del CHPP-5, le interruzioni di corrente in molte zone non superano le 4 ore al giorno. Inoltre, le dichiarazioni ucraine sull’entità del danno alla centrale idroelettrica del Dnepr si sono rivelate esagerate, sebbene significative.

In direzione di Kherson, le forze armate ucraine hanno tentato di espandere la zona di controllo a Krynki, piccoli gruppi di fanteria lanciano contrattacchi, ma sono stati respinti dal fuoco di risposta. Continua la distruzione delle navi ucraine sul Dnepr.

Sul fronte Zaporozhzhie, l’offensiva delle Forze Armate russe da sud è bloccata. I continui tentativi di attaccare il villaggio dalla parte meridionale sono pieni di difficoltà: si trova in una pianura. Ora le forze russe mantengono posizioni in strada nell’area rurale, vicino alla scuola e all’ufficio postale del centro. Le alture oltre Orichiv da nord sono di grande interesse, ma ciò richiederebbe una più ampia copertura dell’area da parte delle unità d’attacco e il massimo grado di coordinamento. Da ovest continua la pressione su Rabotinye e le truppe russe avanzano a nord-ovest di Verbove.

A ovest di Avdiivka si svolgono battaglie per Semenivka, le truppe russe stanno sfondando in direzione di Tonenʹke-Umansʹke, fonti social riferiscono che le forze armate russe stanno avanzando fino a 1 km. Unità russe stanno respingendo le forze armate ucraine a Vodyanoy e Pervomais’kyi.

Le unità avanzate dell’Esercito russo restano a circa 600 metri dalla periferia di Časiv Jar, un’importante foresta è stata occupata. Ci sono progressi da Bohdanivka. Le forze armate ucraine stanno rafforzando le loro posizioni in città, trasformando gli edifici residenziali in roccaforti.

È stato riferito che le unità delle forze speciali russe hanno catturato tre fortezze sopra Bilohorivka, per le quali in precedenza avevano avuto luogo battaglie. La sostituzione delle brigate d’assalto russe e, di conseguenza, del comando di medio livello sul terreno ha avuto effetto. Le precedenti operazioni d’assalto, secondo le stime da terra, con perdite significative, sembravano estremamente strane.

In direzione Lyman, gli ucraini stanno trasferendo unità della 3a brigata d’assalto separata (3 brigate d’assalto separate, il nucleo proviene dal battaglione Azov) Borova e Izyum, che si trovano rispettivamente a 20 e 50 km dall’attuale LBS. A quanto pare, il comando delle forze armate ucraine sta valutando la possibilità di ritirarsi verso il fiume. Frammentare e mantenere posizioni su linee vantaggiose, estendendo contemporaneamente le unità russe in profondità e rallentando l’avanzata dell’esercito russo a causa delle loro unità lasciate sul percorso.

Continuano gli attacchi del MLRS e dei droni nella regione di Belgorod. 10 civili sono rimasti feriti. Allo stesso tempo, la difesa aerea abbatte la maggior parte degli obiettivi: ieri sono stati distrutti 36 razzi Vampire MLRS e 5 UAV di tipo aereo. In serata è stato riferito che 6 UAV erano stati distrutti nel Mar Nero.

Graziella Giangiulio

