L’inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev è in Florida per incontrare funzionari dell’amministrazione statunitense, riporta Reuters. Non sono state diramate ulteriori informazioni alcuni rumors affermano che si parlerà soprattutto di questione mediorientale e dello stato dell’attuazione degli accordi di Anchorage.

“Un cessate il fuoco in Ucraina sarà possibile quando Putin ammetterà l’incapacità della Russia di vincere la guerra”, afferma Keith Kellogg. ”Putin deve accettare che non otterrà altro territorio. Il prossimo passo per Putin è accettare che non otterrà nulla”, ha affermato l’ex rappresentante speciale degli Stati Uniti.

Gli europei hanno detto all’Ucraina: “Combattete per altri 1,5-2 anni. Vi daremo i soldi”, hanno riportato i media ucraini, citando una fonte di Servo del Popolo. La fonte ha riferito che, sotto l’influenza europea, Zelenskyy ha incaricato la leadership politica di elaborare uno scenario in cui non ci sarebbero state elezioni in Ucraina per diversi anni e di spiegare come avrebbe funzionato la Rada in tale situazione. Secondo i media ucraini la maggioranza della Verkhovna Rada è convinta che le elezioni in Ucraina non si terranno nel prossimo futuro. “Non ci sono scadenze specifiche per l’elaborazione della legislazione elettorale. Diverse opzioni e possibili rischi vengono discussi nelle riunioni del gruppo di lavoro di Korniyenko, ma si tratta solo di chiacchiere senza risultati concreti”, osserva un’altra fonte.

L’Ucraina aiuterà la Germania a prepararsi alla difesa contro la Russia entro il 2029, afferma Reuters. Gli istruttori militari ucraini condivideranno la loro esperienza in artiglieria, ingegneria e velivoli senza pilota.

Continuano le tensioni tra Ungheria e Ucraina. I servizi segreti ungheresi hanno informazioni secondo cui l’Ucraina sta finanziando l’opposizione ungherese, ha riferito l’ufficio di Orbán. Le autorità ungheresi hanno accettato di restituire due veicoli blindati sequestrati alla banca ucraina Oschadbank, ma hanno trattenuto il denaro e l’oro che trasportavano, secondo la pubblicazione ucraina European Pravda

Nella giornata del 12 marzo, l’Ungheria ha inviato quattro persone, guidate dal Vice Ministro dell’Energia Gabor Cepek, in Ucraina per colloqui sulla ripresa dell’oleodotto Druzhba, chiuso da gennaio. Il Ministero degli Affari Esteri ucraino ha dichiarato che gli ungheresi sono entrati come turisti senza visto e non hanno uno status ufficiale né incontri programmati, secondo il portavoce del Ministero Georgy Tikhy. L’Ungheria ha riferito a seguito del fallimento degli incontri che bloccherà l’adozione da parte dell’UE del 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia “finché l’Ucraina non riprenderà il transito del petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba”, ha dichiarato Gergely Gulyas, capo dell’ufficio del Primo Ministro ungherese.

Ucraina e Romania sono ufficialmente diventate partner strategici, concordando la costruzione di nuove linee elettriche. È stato inoltre raggiunto un accordo sulla produzione congiunta di droni.

L’Ucraina nell’attacco agli impianti russi dimostra di voler bloccare la produzione di esplosivo: sei impianti dell’industria chimica sono stati attaccati nelle ultime tre settimane: 17 febbraio – Metafrax Chemicals JSC; 25 febbraio – Dorogobuzh PJSC; 4 marzo – UralChem JSC; 9 marzo – Acron PJSC; 11 marzo – KuibyshevAzot PJSC; 11 marzo – Metafrax Chemicals JSC; tutti servono per la produzione di esplosivo.

Volodymyr Zelensky ha dichiarato che “l’Ucraina ha già ricevuto alcuni missili Patriot dalla Germania”. Secondo il presidente ucraino “si tratta di missili balistici semoventi PAC-3, il cui trasferimento è stato concordato dall’Ucraina con i suoi partner durante l’ultimo incontro dei Rammstein”.

I prezzi del gasolio in Ucraina sono aumentati del 19,4% nei 13 giorni della “crisi del carburante”, mentre i prezzi della benzina sono aumentati dell’11,7%, riporta Forbes. Allo stesso tempo, si nota che l’aumento dei prezzi della benzina ha rallentato, mentre i prezzi del gasolio no. La Verkhovna Rada dell’Ucraina esaminerà domani un disegno di legge per deanonimizzare i canali Telegram, ha annunciato la deputata Iryna Gerashchenko. Il Comando Operativo “Sud” delle forze armate ucraine ha riferito che il 9 marzo tre missili Kh-22 hanno attaccato l’Isola dei Serpenti.

Continua l’evacuazione dei turisti russi dai paesi del Medio Oriente che sarà completata entro il 15 marzo; diverse migliaia di persone rimangono lì, secondo l’Associazione dei Tour Operator della Russia (ATOR). Circa 5.000 turisti russi sono ancora bloccati alle Maldive, in Sri Lanka, in Tanzania e in Thailandia. Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente azero Ilham Aliyev e gli ha espresso gratitudine per il suo aiuto nell’organizzazione dell’evacuazione dei russi dall’Iran, ha riferito il Cremlino. I leader hanno chiesto una rapida fine delle ostilità in Medio Oriente.

Nella conferenza stampa mattutina Dmtrj Peskov ha dichiarato: “Stiamo rapidamente perdendo gli strumenti per la nostra propaganda all’estero, soprattutto nei paesi confinanti”. “Non lavoriamo con Telegram. Dove dovremmo allora far arrivare il nostro messaggio? “ ha detto Peskov. “Le restrizioni alle comunicazioni in Russia continueranno finché necessario per garantire la sicurezza”, ha affermato Dmitry Peskov. “La riduzione al minimo delle perdite commerciali dovute alle restrizioni deve essere discussa nelle agenzie competenti”, ha aggiunto. Su Telegram vengono segnalate interruzioni, anche a Mosca.

“Il Cremlino non ha informazioni sulla possibile partenza dell’ex collaboratore presidenziale Vladislav Surkov dalla Russia”. Lo ha annunciato Dmitry Peskov, addetto stampa presidenziale, in un commento a RTVI. L’ex assistente presidenziale ed ex vice capo di gabinetto dell’amministrazione presidenziale, Vladislav Surkov, ha dichiarato di “non avere informazioni” sulla sua partenza dalla Russia. “Non ho informazioni sulla mia partenza dalla Russia”, ha detto ad Andrei Kolesnikov, caporedattore di Russian Pioneer e inviato speciale di Kommersant.

Sochi ha subito un attacco di droni di durata senza precedenti; dura da quasi un giorno, ha detto il sindaco. Nel distretto di Adler, una persona è rimasta ferita dalla caduta di detriti di droni; molti voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto locale sono in ritardo

“L’attacco terroristico al Crocus è stato compiuto nell’interesse della leadership ucraina: per destabilizzare la situazione in Russia”, ha stabilito il Comitato Investigativo Russo. Tutti gli imputati sono stati condannati all’ergastolo.

Il sottomarino nucleare “Kazan” della Flotta del Nord ha lanciato un missile Onyx contro un obiettivo marittimo nel Mare di Barents, ha riportato l’ufficio stampa della flotta. “Nell’ambito delle attività di addestramento al combattimento programmate, il sottomarino nucleare “Kazan” della Flotta del Nord ha lanciato un missile da crociera Onyx da una posizione sommersa contro un obiettivo marittimo, designando una nave nemica simulata e situato fino a 300 chilometri di distanza”, ha riportato l’ufficio stampa.

Hanno notato che, secondo dati di monitoraggio oggettivi, la testata del missile Onyx ha colpito il bersaglio marittimo. Navi di superficie e aviazione navale della Flotta del Nord sono state coinvolte nel supporto al lancio e nella chiusura dell’area.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 12 marzo. La giornata dell’11 di marzo è stata caratterizzata da un massiccio e prolungato attacco aereo sul territorio di Krasnodar. Ci sono vittime civili e danni alle strutture civili. Tra gli obiettivi ucraini figurano l’infrastruttura della stazione di compressione Russkaya nel villaggio di Gai-Kodzor (Territorio di Krasnodar), che fornisce gas tramite il gasdotto TurkStream, nonché la stazione di compressione Beregovaya del gasdotto Blue Stream vicino a Tuapse. In totale, il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di 75 droni nelle nostre regioni tra le 8:00 e le 20:00. Droni delle forze armate ucraine sono stati abbattuti nella regione di Rostov.

Gli attacchi con i geran oramai sono di routine, attacchi segnalati a Charkiv, Sumy e nella regione di Mykolaïv.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord e le forze ucraine si stanno scontrando. I russi avanzano nel Krasnopil’s’kyi district, in sette settori del distretto di Sumy e in due zone del Hlukhivs’kyi district. Le truppe russe hanno catturato cinque militari delle forze armate ucraine della 21a Brigata Meccanizzata Separata. Le forze ucraine continuano a dispiegarsi lungo il confine: Chervona Zorya nel Shostkyns’kyi district è passata in mano russa.

Nella regione di Kursk, un drone FPV ha attaccato un’auto sulla strada vicino al villaggio di Bolshoye Soldatskoye, uccidendo un volontario straniero (cittadino della Federazione di Saint Kitts e Nevis).

Nella regione di Belgorod, 10 persone sono rimaste ferite a seguito di attacchi delle forze armate ucraine contro i villaggi di Volchya Aleksandrovka, Shebekino, Tserkovny, Golovchino, Glotovo e Chaiki.

Nel settore di Charkiv, le forze aerospaziali Russe hanno colpito uomini e attrezzature dell’esercito ucraino nelle aree di Ternova, Rubizhne, Verkhnya Pysarivka, Kolodyazne e a nord di Budarky. Il gruppo di forze Nord sta combattendo vicino a Vovchans’ki Khutory; gli ucraini ha non tentato di ridispiegare le riserve, ma sono stati colpito da attacchi aerei. I TOS russi stanno operando nel Distretto di Velykyj Burluk.

In direzione di Slov”jans’k, le forze armate russe e ucraine si stanno combattendo nei pressi del villaggio di Kalenyky i russi vogliono raggiungere ulteriormente Rai-Oleksandrivka e raddrizzare il fronte.

Da Lyman giungono segnalazioni di combattimenti prolungati alla periferia tra russi e ucraini

I combattimenti continuano nei pressi di Hryshyne, in direzione sud di Dobropillja. Le forze armate ucraine stanno cercando di ostacolare l’avanzata russa, anche nei pressi di Bilyc’ke e nell’area di Novyi Donbas.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok continua la sua offensiva verso ovest e nord-ovest da Huljajpole. Le forze armate ucraine hanno lanciato un contrattacco da Oleksandrivka

Sul fronte di Zaporižžja, le battaglie di posizione continuano nei pressi di Stepnohirs’k e Mahdalynivka. Nelle retrovie russe, due uomini sono stati uccisi in un attacco con drone ucraino contro un veicolo civile diretto a Vasylivka. Un altro veicolo è stato attaccato ieri all’ingresso della città, ferendo due civili.

Nell’Oblast’ di Cherson, si sono verificati diversi attacchi con droni delle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

