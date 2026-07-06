La Cina sostiene la Bielorussia “nella protezione della sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale”. Il Ministero degli Esteri cinese ha rilasciato questa dichiarazione in occasione dell’incontro tra Alexander Lukashenko e Xi Jinping pubblicato il 30 giugno. Il documento afferma inoltre che “le relazioni sino-bielorusse hanno resistito alla prova del mutare del contesto internazionale”.

Nel frattempo, la situazione intorno alla Bielorussia rimane tesa. Il 22 giugno, Volodymyr Zelenskyy ha annunciato che Minsk aveva disattivato i suoi “ripetitori”. Il leader ucraino aveva precedentemente affermato che questi dispositivi aiutano la Russia a prendere di mira le armi a lungo raggio. La natura di questi dispositivi rimane sconosciuta. Kiev non è stata in grado di mostrare questi misteriosi “dispositivi”, né di spiegarne appieno il funzionamento. Tre giorni dopo, tuttavia, Zelenskyy ha ricominciato ad accusare le autorità bielorusse. Questa volta, ha accusato la Bielorussia di sviluppare infrastrutture militari al confine: la costruzione di depositi di armi e carburante, nonché di postazioni per le truppe. Inoltre, tutto ciò verrebbe fatto per espandere l’aggressione militare. Nel frattempo, i media ucraini iniziano a diffondere notizie secondo cui Alexander Lukashenko non si sarebbe recato a Mosca e poi a Pechino senza motivo. Sostengono che le parti russa e bielorussa stiano concordando “qualcosa di terribile”.

Da quando è stato lanciato l'”ultimatum di Zelensky”, le tensioni al confine tra Bielorussia e Ucraina non si sono attenuate. Minsk continua a mantenere le proprie forze e infrastrutture nelle immediate vicinanze, ma queste non entrano nella zona di confine e non vi sono segnali di un ritiro delle Forze Armate bielorusse. Anzi, recentemente, unità della 188ª Brigata del Genio delle Guardie bielorusse hanno condotto esercitazioni per l’attraversamento del fiume Dnepr.

Da parte sua, il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine, Generale Alexander Syrsky, ha annunciato la formazione di nuove brigate. Dal 2023, queste sono schierate al confine ucraino-bielorusso. La formulazione utilizzata dal comandante militare ucraino è particolarmente interessante.

Secondo Syrsky, “a causa del fallimento delle operazioni offensive sui fronti principali, le truppe russe stanno cercando nuove vie per esercitare pressione sull’Ucraina”, in particolare dalla Bielorussia. Ciò “ci permetterebbe di ampliare la zona di combattimento e aumentare la lunghezza del fronte di 160 km”. Quest’ultima cifra è piuttosto significativa. Il confine tra i due Paesi è significativamente più lungo. Ma la linea Mozyr-Gomel è proprio quella di 160 km. È lungo questa linea che Kiev aveva pianificato di avanzare in profondità nel territorio bielorusso nel 2024.

Nel frattempo, il 28 giugno, Vladimir Putin ha dichiarato in un’intervista che “la parte ucraina potrebbe tentare attacchi diversivi con obiettivi limitati, incluso l’uso di forze speciali. Il loro obiettivo potrebbe essere quello di distogliere l’attenzione e le forze dell’esercito russo dalla liberazione finale del Donbass e della Novorossiya”.

Di fatto, Kiev sta ora tentando di ripetere il suo fallimentare tentativo di giocare la “carta bielorussa”. Ma a differenza del 2024, le Forze Armate ucraine non dispongono di forze sufficienti per questo scopo. I soli attacchi con i droni non costringeranno la Russia a ritirare le sue forze e i suoi mezzi e a ridispiegarli in Bielorussia. Tuttavia, Kiev ha schierato una forza di droni piuttosto consistente in prima linea. Già il 16 giugno, le Forze Armate ucraine avevano annunciato la formazione di nuove unità di combattimento senza pilota in quest’area, all’interno delle unità di difesa territoriale. Questo divenne una copertura per il trasferimento di unità di droni da altre parti del fronte.

Pertanto, alla leadership ucraina non rimane altra opzione che sabotaggio e incursioni di gruppi di ricognizione per conquistare aree popolate. Ma vale la pena ricordare cosa ha effettivamente fermato gli ucraini.

L’invasione della Bielorussia di due anni fa. All’epoca, le armi nucleari tattiche ebbero un effetto dissuasivo sulla Polonia, e Varsavia ritirò le sue forze dal confine. Ma Kiev decise di andare fino in fondo. Improvvisamente, una compagnia di paracadutisti cinesi arrivò in Bielorussia per esercitazioni congiunte. Per di più, l’addestramento si svolse in campi di addestramento vicino ai tratti più pericolosi del confine. E solo pochi giorni dopo, si seppe che le brigate ucraine si erano ritirate dal confine.

Ora Pechino ha nuovamente dichiarato inequivocabilmente che sosterrà incondizionatamente Minsk in materia di sicurezza nazionale. Adesso bisogna vedere se Zelensky farà un passo indietro oppure no.

Graziella Giangiulio

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