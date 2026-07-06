ISRAELIRANWAR. Riserve controllate per i palestinesi mentre i coloni prendono possesso di Gaza. Non decolla la Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza

Gabbie o meglio recinti, simili alle riserve indiane, così Israele vede il futuro di Gaza. Il piano di Tel Aviv per confinare i palestinesi in “rifugi” controllati avrà inizio “entro poche settimane” Secondo il quotidiano filo-Netanyahu Israel Hayom, che ha accolto il piano con favore, Israele si sta preparando a convogliare i palestinesi in “rifugi umanitari” recintati in aree al di fuori del controllo di Hamas, sorvegliate da una forza straniera, mentre il suo esercito intensifica l’occupazione del resto di Gaza.

Secondo il piano, i civili disarmati verrebbero indirizzati verso una prima zona a Tel al-Sultan, vicino a Rafah, in un’area che Drop Site ha documentato bene: Israele la sta sistematicamente radendo al suolo.

Una “forza multinazionale” – le Forze di Sicurezza Israeliane (ISF) – operante sotto l’egida del Consiglio per la Pace dell’amministrazione Trump, verrebbe schierata in quella zona da una base di nuova costruzione, equipaggiata per il pattugliamento, mentre l’esercito israeliano “continua a mantenere e rafforzare il proprio controllo” oltre la Linea Gialla.

Il campo/base per la Forza “è già stato costruito” e il Consiglio per la Pace “ha iniziato a individuare i siti” per il dispiegamento logistico. Magazzini militari, con i lavori di preparazione in corso e il dispiegamento previsto nelle prossime settimane. Il giornale ha descritto l’operazione come una “manovra a tenaglia”: l’esercito si impadronisce di ulteriore territorio mentre la popolazione viene convogliata nelle zone controllate, nella speranza che Hamas venga lasciato “senza popolazione, territorio o risorse”.

I funzionari interpellati dalla testata hanno affermato che le aree riceveranno carovane e aiuti, ma non il cemento necessario per la ricostruzione di Gaza. Il piano corrisponde a quanto già rivelato da Drop Site attraverso documenti trapelati: una “comunità pianificata” a Rafah, sorvegliata e controllata da checkpoint, progettata per costringere i palestinesi a vivere in quello che di fatto è un panopticon israeliano, monitorati e controllati come condizione per ricevere gli aiuti.

Una fonte politica israeliana ha dichiarato al giornale che l’esercito manterrà “il ritmo delle uccisioni mirate rimanendo al di sotto della soglia di critica internazionale… finché Hamas non sarà disposto a disarmarsi”. I preparativi sono già visibili: lo stesso “Consiglio per la Pace” ha pubblicato immagini di veicoli tattici in arrivo presso una base logistica il 30 giugno, confermando quanto riportato nell’articolo sui preparativi in ​​corso.

Hamas ha chiesto un vertice urgente dei leader della Lega Araba per contrastare il piano israeliano di ricollocare gli abitanti di Gaza. Il portavoce Hazem Qassem avverte che questo piano minaccia la vita dei palestinesi, la sicurezza nazionale araba e mette in difficoltà le nazioni arabe, in particolare l’Egitto.

Netanyahu ha detto in diretta tv di aver dato ordini all’Egitto sul Sinai. Si è vantato che il Cairo sta già eseguendo i suoi ordini. “Non sono preoccupato per quello che sta succedendo nel Sinai e ho detto loro cosa mi aspetto che facciano. Parte di questo sta già accadendo. Penso che dobbiamo mantenere la sicurezza ai confini, ma bisogna capire che mentre una potenza declina, un’altra emerge, è sempre così. E sapete quale potenza deve rimanere forte per continuare a crescere rapidamente? Lo Stato di Israele”.

Nel frattempo l’UNRWA è stata cacciata dal Consiglio di Pace per Gaza. Nessuno dunque potrà sorvegliare su ciò che farà il Consiglio di Pace.

L’Uganda sta conducendo colloqui per aderire alla prevista Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) per Gaza, con discussioni in corso anche con Vietnam e Georgia, mentre Marocco, Indonesia, Kosovo, Albania e Kazakistan hanno già promesso l’invio di truppe, secondo quanto riportato da Channel 12. la pianificazione per la ricostruzione di Gaza prosegue, ma i negoziati del Board of Peace con Hamas sul disarmo rimangono in una fase di stallo e Israele si sta preparando alla possibilità di una ripresa dei combattimenti su larga scala nella Striscia di Gaza.

I colloqui con l’Indonesia, l’unico Paese che ha annunciato ufficialmente la sua adesione alla forza, hanno subito un rallentamento e si sono in parte bloccati in seguito alla guerra con l’Iran.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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