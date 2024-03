CINA. Si chiude la Two Sessions. Da notare solo i 5 NO

Le “Two Sessions” della Conferenza consultiva politica del popolo cinese e del Congresso nazionale del popolo si sono concluse l’11 marzo, dopo poco più di una settimana di conferenze ed eventi a Pechino.

La Cppcc, e l’Npc hanno approvato sette punti, tra cui una modifica della legge che definisce la natura e i compiti del Consiglio di Stato, il governo centrale cinese. Tutta la legislazione è passata senza obiezioni sostanziali.

Le due tornate del 2024 saranno ricordate per una serie di “assenze” ben 5.

Nessuna conferenza stampa del premier, e nessun annuncio di futura ripresa della consuetudine; la cancellazione del briefing mediatico del premier Li Qiang è stata ampiamente vista come un passo indietro rispetto allo sforzo decennale della Cina di creare almeno un’immagine di trasparenza. L’abitudine di far incontrare il premier, che è a capo del governo centrale, davanti ai media risaliva a Li Peng nel 1988. Dal 1993, i premier hanno tenuto dei briefing alla fine di ogni Npc fino all’anno scorso. Sebbene le conferenze stampa fossero strettamente controllate, con domande preselezionate, hanno comunque offerto una rara opportunità di interagire con un massimo leader cinese. Ma all’inizio degli incontri di quest’anno, il governo ha annunciato che Li non avrebbe parlato con i giornalisti.

Nessuna sorpresa in politica economica; sul fronte della politica economica non ci sono state praticamente sorprese. Ciò includeva l’obiettivo di crescita annuale, fissato a “circa il 5%” – identico a quello dell’anno scorso.

Dopo che Li ha letto il suo rapporto di lavoro del governo il 5 marzo, l’indice Hang Seng di Hong Kong, costituito principalmente da blue chip della Cina continentale, è sceso del 2,6%. I successivi briefing mediatici tenuti dai principali ministri dell’economia hanno fatto ben poco per rafforzare la fiducia, anche nelle prospettive di raggiungimento dell’obiettivo del prodotto interno lordo cinese. Sebbene l’economia sia cresciuta del 5,2% lo scorso anno, partiva da una base inferiore a causa della crisi indotta dal Covid.

Nessun cambiamento diplomatico, compreso lo stesso ministro degli Esteri; il messaggio principale nella conferenza stampa del ministro degli Esteri Wang Yi sembrava essere che la Cina intende mantenere la rotta, sul piano diplomatico: avvicinarsi alla Russia, presentarsi come portabandiera delle economie emergenti del cosiddetto Sud del mondo e competere con gli Stati Uniti. e i suoi alleati.

“Cina e Russia hanno stabilito un nuovo modello di relazione di grande potenza, completamente diverso dal periodo della Guerra Fredda”, ha detto Wang, salutando gli scambi economici più stretti tra i vicini, soprattutto sotto le sanzioni occidentali contro la Russia dall’invasione dell’Ucraina.

Wang ha anche parlato del rafforzamento delle relazioni della Cina con l’Africa e dell’espansione del gruppo Brics nel contesto di un Sud globale in crescita. D’altra parte, Wang ha criticato aspramente gli Stati Uniti, descrivendo l’elenco crescente delle sanzioni di Washington come “sta raggiungendo uno sconcertante livello di insondabile assurdità”. Wang è stato attento a non inimicarsi troppo l’Occidente. Sulle relazioni con l’Unione europea, ha sottolineato che “non esistono conflitti di interessi fondamentali e contraddizioni strategiche geopolitiche”.

Prima dell’NPC, si era ipotizzato che la Cina potesse nominare un nuovo ministro degli Esteri durante le due sessioni. Wang, 70 anni, è visto come un custode nel ruolo, ma non c’è stato alcun accenno a una sostituzione durante gli eventi legislativi. La precedente posizione occupata dall’ex ministro degli Esteri Qin come uno dei quattro consiglieri di stato, un grado superiore a quello di ministro, rimane vacante.

Nessuna possibilità di correre rischi per la sicurezza; Pechino sembrava calma in superficie, ma l’apparato di sicurezza cinese chiaramente non voleva correre rischi. Durante le sessioni, secondo quanto riferito, circa 800.000 poliziotti, poliziotti militari e cittadini volontari sarebbero stati mobilitati per “mantenere l’ordine”. Sono stati vietati i droni e altri oggetti a bassa quota, mentre sono state effettuate ispezioni intensive ai checkpoint che portano alla capitale. Ciò ha causato ritardi nei servizi di corriere, con alcune aziende che hanno addirittura rifiutato temporaneamente le consegne a Pechino.

Nessuna deviazione dalla linea di Xi Jinping; il nome del presidente Xi è stato menzionato 16 volte nel primo rapporto di lavoro del governo del premier Li, due in più rispetto al rapporto finale di Li Keqiang dell’anno scorso. Secondo Li Qiang, i risultati ottenuti dalla Cina nell’ultimo anno sono dovuti “interamente” al “Segretario generale Xi Jinping che guida la navigazione e governa la barca”.

Gli alti funzionari regionali di tutta la Cina hanno mostrato pubblicamente la loro lealtà, anche durante le “sessioni di discussione” a livello provinciale aperte ai media per la prima volta dopo la pandemia.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/