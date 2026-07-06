CYBERCRIME. La sentenza di un tribunale indiano può cambiare le regole del WorldWideWeb

GoDaddy, il più grande venditore di domini internet al mondo, ha avvertito che la stretta dell’India sui siti web falsi che imitano marchi famosi renderà internet meno sicuro per le aziende legittime e avrà ripercussioni a livello globale.

L’impennata nell’uso di smartphone e internet è coincisa con un peggioramento del problema delle frodi online in India, il paese più popoloso al mondo. Si tratta di una sfida fondamentale per il governo del Primo Ministro Narendra Modi, che lo scorso anno ha ricevuto 2,4 milioni di denunce di presunte frodi informatiche per un valore di 2,4 miliardi di dollari, riporta Reuters.

A partire dal 2019, decine di aziende indiane e internazionali hanno intentato cause legali: Amazon contro siti di shopping falsi che utilizzavano il suo nome e McDonald’s contro siti fasulli che offrivano franchising. A dicembre, un tribunale indiano ha bloccato oltre 1.100 di questi siti web. Il giudice di Nuova Delhi, tuttavia, si è spinto oltre, ordinando nuove e drastiche misure che, secondo gli esperti del settore, hanno riscritto le regole della governance di Internet: i venditori di domini non devono offrire agli acquirenti la protezione della privacy gratuita di default, i dati dell’acquirente devono essere resi pubblici a chiunque abbia un “interesse legittimo” entro 72 ore e gli indirizzi web che sono varianti di marchi protetti devono essere vietati.

GoDaddy ha impugnato le direttive davanti a una sezione più ampia di giudici dell’Alta Corte di Delhi. L’azienda statunitense sostiene che la sentenza avrà un impatto negativo sulle attività commerciali legittime che utilizzano nomi simili a quelli di grandi marchi. GoDaddy ha affermato che l’interruzione delle funzionalità di privacy di default comporterà la divulgazione pubblica di nome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail dei legittimi proprietari di siti web, esponendoli a “prevedibili rischi per la privacy e la sicurezza”, come stalking e molestie.

Poiché i nomi di dominio operano a livello globale e non locale, l’ordinanza potrebbe costringere GoDaddy a regolamentare gli indirizzi web in tutto il mondo, ha affermato l’azienda.

In merito all’ordinanza del tribunale che impone alle aziende un termine di 72 ore per fornire i dettagli di registrazione a chiunque abbia un “interesse legittimo”, GoDaddy sostiene di non avere i mezzi per valutare chi abbia o meno un interesse legittimo. Le direttive “commercialmente destabilizzanti” potrebbero costringere le società di nomi di dominio ad “abbandonare l’India”, si legge in uno dei documenti di appello di GoDaddy.

Con un fatturato annuo di 5 miliardi di dollari, GoDaddy gestisce 80 milioni di domini e serve oltre 20 milioni di utenti. Nel 2024, i dirigenti dell’azienda affermarono che l’India era la sua regione più importante nel settore dei mercati emergenti.

Anche i concorrenti di GoDaddy, Namecheap anch’essa statunitense e l’olandese Hosting Concepts hanno impugnato la sentenza di Nuova Delhi, come risulta dai documenti del tribunale.

La controversia legale che coinvolge GoDaddy e altre società è stata innescata da oltre 20 aziende che hanno chiesto l’intervento del tribunale su siti web falsi che danneggiavano il loro marchio. Tra queste figurano Amazon, McDonald’s, Microsoft, Xiaomi e Colgate-Palmolive.

La sentenza di dicembre ha rilevato che i siti web falsi erano “strumenti per truffe su larga scala”. Una delle 14 misure delineate dal tribunale prevede che l’oscuramento dei dati di registrazione di chi acquista un dominio debba ora essere offerto come servizio a pagamento, poiché tale funzionalità funge da “mantello” per nascondere l’identità di operatori disonesti.

Nonostante l’ordinanza del tribunale, che rimane in vigore, il sito web di GoDaddy continua a promuovere la sua offerta, sostenendo che indebolire la funzionalità di protezione della privacy sarebbe contrario alla legge indiana sulla protezione dei dati e al GDPR dell’Unione Europea, che impone un approccio di “privacy by default”.

Il Ministro degli Interni federale, Amit Shah, ha dichiarato quest’anno che in India una persona è vittima di crimini informatici ogni 37 secondi e che la mancanza di interventi rischia di trasformare la minaccia in una “crisi nazionale”. Il Ministero dell’Interno, incaricato di contrastare la criminalità informatica, ha dichiarato al giudice che i dettagli di registrazione “dovrebbero essere facilmente resi disponibili” per le indagini.

Questa posizione è in linea con i forti disaccordi e le dispute di Modi con i giganti tecnologici globali negli ultimi anni. Nuova Delhi ha ripetutamente criticato aziende come Meta, X, Google e Telegram – e ne ha persino citate in giudizio alcune – per non aver fatto abbastanza per controllare i contenuti che ritiene contrari agli interessi nazionali.

Dopo aver bloccato tali varianti, GoDaddy afferma che l’ulteriore divieto imposto dal tribunale sull’offerta di varianti alfanumeriche di un marchio registrato una volta protetto, come nel caso di McDonald’s, si configurerebbe come un’ingiunzione generica di difficile applicazione.

I giudici esamineranno i ricorsi il 16 luglio.

Lucia Giannini

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