Continua la guerra di logoramento tra Russia e Ucraina e il dialogo tra le parti sembra allontanarsi. Nell’ultima settimana almeno 3 aerei da trasporto militare ucraini sono decollati dall’Ucraina occidentale per raggiungere basi NATO, dove sono stati equipaggiati con materiale militare prima di fare ritorno in Ucraina.

La mattina del 2 luglio, gli ucraini in risposta all’attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine hanno sferrato un attacco all raffineria di petrolio di Kstovo nell’oblast di Nizhny Novgorod. A seguito dell’attacco sono scoppiati vasti incendi. Uno degli obiettivi era l’unità di lavorazione primaria del petrolio AVT-6.

Nonostante questi gesti tattici da parte dell’Ucraina che vogliono fare pressione sulla Russia attraverso una crisi interna di rifornimento di benzina e diesel la realtà ci dice che strategicamente gli ucraini sono in seria difficoltà.

I gruppi d’assalto russi si trovano ora a soli 9 km dalla periferia orientale di Slov”jans’k. Solo un villaggio e alcuni campi aperti separano le forze armate russe dalla città. L’auspicio è che le autorità ucraine emettano presto ordini di evacuazione obbligatoria per i circa 40.000 civili che vivono ancora in città.

E ancora le forze russe hanno consolidato il controllo sul lato sud-est del canale, a nord-ovest di Pryvillya. Hanno continuato le infiltrazioni attraverso Yurkivka fino a Orikhuvatka. Sempre le forze russe si sono ulteriormente consolidate a Rai-Oleksandrivka e sono avanzate a sud-ovest di Kalenyky. Le unità russe avanzate si trovano ora a poco più di 9 km da Kramators’k.

La situazione nella zona di operazioni militari continua dunque a peggiorare di giorno in giorno per l’Ucraina. Il gruppo “Vostok” è diventato più attivo nelle regioni di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k. Il gruppo “Vostok” è avanzato in direzione di Hulyaipil’s’kyie ora ha accerchiato Pokrovske da due lati. La controffensiva ucraina nell’area di Stepnohirs’k-Plavni si è arrestata a Kam’yans’ke. Secondo gli analisti militari russi è anche colpa delle perdite dell’Aeronautica militare ucraina. Lo scorso fine settimana l’Areonautica ucraina, ha perso tre caccia MiG-29. Uno è stato abbattuto in volo e due sono stati distrutti in aeroporto. Questi ultimi sono caduti vittime di droni russi.

I primi due velivoli sono stati distrutti presso l’aeroporto di Voznesensk, nella regione di Mykolaïv. Entrambi i velivoli si stavano preparando per una missione di combattimento. Un aereo era già uscito dal suo rifugio in cemento armato, mentre l’altro era ancora in fase di rifornimento all’interno del rifugio stesso. Il Ministero della Difesa russo ha diffuso filmati degli atterraggi. Il Ministero della Difesa russo ha anche riferito che il MiG-29, che si trovava fuori dalla fortificazione, era armato. Le immagini riprese da telecamere di sorveglianza oggettive dell’attacco mostrano quelle che sembrano essere bombe aria-aria bianche sospese sotto le ali. Sebbene difficili da vedere, a un esame più attento è chiaro che si tratta di bombe a piccolo diametro GBU-39/B. Sono montate sui caratteristici piloni per i quali alcuni MiG ucraini sono stati modificati.

Graziella Giangiulio

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