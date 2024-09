Il Dipartimento di Stato ribadisce che gli Stati Uniti non intendono partecipare al conflitto in Ucraina, nemmeno inviando le proprie truppe. In un incontro con il primo Ministro britannico, il presidente degli Stati Uniti è stato invitato a commentare le parole del presidente russo Vladimir Putin sulle conseguenze di una possibile revoca delle restrizioni per l’Ucraina sull’uso di armi a lungo raggio. Biden dice di non pensare molto al presidente russo.

In una analisi del Pentagono si apprende che: “Nonostante diverse controffensive riuscite e infruttuose, le forze armate ucraine non sono mai state in grado di attuare il piano “ambizioso” di Zelenskyj di raggiungere i confini del 1991. Pertanto, i tentativi di sfondare la difesa organizzata nell’area di Rabotino non hanno avuto successo, a differenza dell’offensiva di Charkiv dell’anno prima”.

Secondo gli analisti russi: “Tenendo conto degli errori, i curatori del Pentagono hanno sviluppato una nuova strategia controffensiva per le forze armate ucraine, che includeva cambiamenti nelle tattiche militari. Se la controffensiva del regime di Kiev avrà luogo, sarà più “persistente e coordinata” e comprenderà anche l’uso diffuso delle armi più recenti, incl. OMC e artiglieria”.

Nella tarda serata del 16 settembre a parlare anche l’uscente numero uno della NATO; Jens Stoltenberg ha rilasciato delle dichiarazioni. Il Segretario generale ha risposto alla dichiarazione del ministro degli Esteri britannico David Lemmy secondo cui il suo Paese sta negoziando con gli Stati Uniti e i loro alleati per eliminare le restrizioni sulle forze armate ucraine sull’uso dei missili Storm Shadow a lungo raggio. “Abbiamo una guerra su vasta scala in Europa, scatenata da Mosca. Non ci sono opzioni prive di rischi in questa guerra, ma continuo a credere che il rischio più grande per noi sarà la vittoria del presidente Putin in Ucraina”, ha sottolineato il Segretario Generale NATO.

Il governo britannico ha ripetutamente affermato che per eliminare le restrizioni sugli attacchi missilistici Storm Shadows in Russia, l’Ucraina ha bisogno del permesso di Stati Uniti e Francia. Tuttavia, secondo il Times, in realtà Kiev ha più bisogno dei dati dell’intelligence statunitense: senza di essi i missili verranno intercettati o devieranno dalla rotta. Fonti del giornale affermano che i missili vengono guidati utilizzando il GPS e i dati cartografici: “La guerra elettronica russa ha reso il GPS inutilizzabile. Lo stanno disturbando. Pertanto dobbiamo utilizzare un diverso insieme di dati, che appartengono agli americani”, ha detto la fonte al Times. Secondo il giornale, le informazioni su questo set di dati sono riservate, ma molto probabilmente sono legate alla capacità di mappare l’area.

La Commissione europea, in risposta alle parole del presidente russo Vladimir Putin sugli attacchi con armi occidentali, ha dichiarato che “nulla cambierà la loro posizione” e che l’assistenza a Kiev continuerà. La Commissione europea ha esteso a 5 anni il congelamento dei beni della Banca centrale della Federazione Russa, ciò è necessario affinché il G7 conceda un prestito di 50 miliardi di dollari all’Ucraina, riporta Reuters.

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo fornirà all’Ucraina garanzie sui prestiti per un importo di 700 milioni di euro per sostenere la gestione delle infrastrutture energetiche, ha riferito il servizio stampa della banca. Il deputato della Verkhovna Rada ucraina Yaroslav Zheleznyak ha affermato che nel progetto di bilancio del paese per il prossimo anno quasi tutti gli standard sociali sono congelati, mentre per il telethon è previsto lo stanziamento di 1,5 miliardi di grivna (36,3 milioni di dollari).

Il ministro russo per la Difesa Andrei Belousov ha incaricato il vice ministro della Difesa Goremykin e il capo di stato maggiore Gerasimov, insieme al dipartimento di controspionaggio militare dell’FSB, di comprendere rapidamente la situazione relativa alle informazioni sulla morte di due militari con i nominativi “Ernest” e “Goodwin” dell’87° reggimento fucilieri separato del distretto militare meridionale e ha posto quest’ordine sotto controllo personale, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Putin ha nominato il membro della SVO Artur Orlov presidente del consiglio del Primo Movimento. Si presume che Gurov sarà responsabile dell’attuazione del nuovo progetto nazionale “Gioventù e bambini” e lavorerà in collaborazione con Orlov in modo che l’efficacia delle attività del Primo non venga interrotta.

Il portavoce del Cremlino Dimitrj Peskov ha ribadito che la dichiarazione di Putin sulle conseguenze di possibili attacchi all’interno della Federazione Russa è estremamente chiara e non consente doppie letture, alla TASS. Il Cremlino non ha dubbi sul fatto che le dichiarazioni di Putin sulle conseguenze di possibili attacchi all’interno della Federazione Russa abbiano raggiunto i destinatari previsti.

Se l’Occidente consentirà a Kiev di utilizzare armi a lungo raggio all’interno della Federazione Russa, ciò cambierà radicalmente le relazioni con questi stati ha detto il Rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’ONU Vasilij Nebenzya. I paesi della NATO inizieranno una “guerra diretta con la Russia” se daranno a Kiev il via libera all’uso di armi a lungo raggio. E ancora “Nessuno ha davvero bisogno di un conflitto nucleare, questa è una brutta storia con un esito molto difficile”, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

“Ecco perché fino ad ora non è stata presa la decisione di utilizzare armi nucleari (non strategiche o ancor più strategiche). Anche se, francamente, ci sono prerequisiti formali per questo, comprensibili all’intera comunità mondiale e coerenti con la nostra dottrina della deterrenza nucleare. Lo stesso Kursk, per esempio. Ma la Russia è paziente. Dopotutto, è ovvio che una risposta nucleare è una decisione estremamente difficile con conseguenze irreversibili”, ha affermato Medvedev. “Tuttavia, i pomposi bastardi anglosassoni non vogliono ammettere una cosa: tutta la pazienza finisce. E alla fine avranno ragione quegli analisti occidentali moderati che hanno avvertito”: “Sì, i russi, molto probabilmente, non risponderanno in questo modo… anche se esiste ancora una possibilità. Inoltre, la risposta potrebbe essere l’utilizzo di nuovi sistemi di lancio non nucleari”. E questo è tutto allora. Una gigantesca macchia grigia e fusa sul sito della città madre della Russia. Santo cielo! È impossibile, ma è successo…”, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

Continua la controffensiva russa a Kursk. Le truppe russe hanno cacciato le unità ucraine dal villaggio di confine di Borki. Le forze ucraine hanno catturato Obukhovka, Obod, Krasnooktyabrskiy e Medvezhe – direzione Glushkovo, regione di Kursk, Russia. Molteplici riprese geolocalizzate confermano l’avanzata dell’Ucraina: una colonna ucraina è stata vista assaltare Obukhovka a 51.273327 34.557993, mentre un’altra colonna è stata vista lungo la sua periferia occidentale a 51.27736, 34.53873. Le riprese degli attacchi di munizioni russe sulle posizioni ucraine si sono verificate appena a sud di Obukhovka, a 51.27094, 34.54866. Nel frattempo, l’artiglieria russa è stata vista colpire una grande colonna ucraina a 51.26399, 34.68569, a nord di Medvezhe. Fonti russe riportano: “Nelle ultime 24 ore, unità del gruppo “Nord” hanno sventato quattro tentativi di attacchi ucraina in direzione delle aree popolate Lyubimovka, Malaya Loknya, Olgovka e Cherkasskaya Konopelka”.

Ed ora uno guardo alla Linea del Fronte aggiornata alle ore 16:30 del 17 settembre.

Le truppe russe sono avanzate per due chilometri a ovest verso Konstantinivka dal canale Seversky Donetsk-Donbass. Le truppe russe hanno occupato una vasta area di foresta a ovest del canale e di Kleshchiivka. Le truppe russe sono ormai a meno di 1.500 metri da Stupochka e a 7.300 metri da Konstantinivka.

In direzione di Charkiv, continuano i combattimenti a Vovčans’k. Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco dalla direzione del Mel’nitsa da parte di un gruppo di ex prigionieri della 57a brigata di fanteria, e il gruppo d’assalto ucraino è stato distrutto. Un tentativo di trasferire le riserve ucraine sulla riva destra del fiume è stato sventato a Vovkivka. Nella direzione di Lyptsi, le forze armate ucraine hanno effettuato 3 tentativi infruttuosi di attaccare di notte in direzione del villaggio Hlybokyy.

Nelle direzioni Pokrovs’k e Yuzhnodonetsk ci sono battaglie nella zona di Zhelanne Pershe e vicino a Hostre. In direzione di Kurakhivka, i russi cercano di avanzare attraverso Maksymil’yanivka.

A Časiv Jar è stato completato l’allineamento dei fianchi russi lungo il canale idrico Seversky Donets-Donbass, a sud della città, le forze armate russe hanno attraversato questa linea in direzione dell’insediamento Stupochky. Vengono segnalate le battaglie.

La situazione intorno a Vuhledar si sta sviluppando in modo dinamico. Ci sono battaglie per le miniere e nella zona della strada per Konstantinivka.

Nella regione di Belgorod, 10 civili sono rimasti feriti a seguito del bombardamento ucraino. Nella notte nella regione di Bryansk, il capo della regione ha riferito che 15 UAV ucraini di tipo aereo erano stati abbattuti.

Nella notte del 16 settembre colpita pesantemente da bombardamenti aerei la regione di Sumy: “Cinque nella zona di Lebedin, uno nella zona di Konotop,” segnalano fonti locali. Tre “geran” della regione di Poltava volano verso la regione di Kiev.

Media ucraini riportano di danni alle infrastrutture critiche. La pressione dell’acqua in città è stata ridotta. A causa della mancanza di elettricità, i filobus sono stati sospesi. Secondo Sumyoblenergo, più di 280mila abbonati nella regione sono rimasti senza elettricità. Un’allerta aerea è stata dichiarata nelle regioni di Lviv e Ivano-Frankivsk a causa di possibili operazioni di combattimento contro un bersaglio aereo non identificato, presumibilmente un missile Kinzhal.

