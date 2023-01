UKRAINERUSSIAWAR. Macron: la guerra torna in Europa. WAGNER assalta Bachmut

Nel Vecchio Continente forse qualcuno comincia ad aprire gli occhi e scopre che la guerra Ucraina-Russia nuoce gravemente all’Umanità e farà soccombere l’Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che in Europa c’è una crisi senza precedenti a causa della situazione in Ucraina.

«C’è una crisi senza precedenti perché la guerra sta tornando nel continente», ha chiosato in un’intervista al quotidiano El Pais «Il modello economico è fortemente colpito dalle conseguenze dirette e indirette di questa guerra. La risposta è un’Europa economicamente, tecnologicamente e militarmente sovrana. In altre parole, un’Europa veramente potente», ha dichiarato il presidente francese. A suo avviso, le democrazie europee stanno soffrendo per la crisi e stanno vivendo «una sorta di stanchezza, una perdita di punti di riferimento collettivi». Il messaggio implicito è Europa e non Stati Uniti. Francia e Spagna hanno siglato di recente accordi economico-militari proprio per cercare di mettere una pezza alle falle militari europee che proprio non potrebbero affrontare, per mancanza di mezzi e uomini, la Russia.

A chiarire ancora di più la difficile situazione, le parole del Capo di Stato Maggiore dell’esercito polacco, il generale Raimund Andrzejczak, all’agenzia di stampa polacca Polska Agencja Prasowa: «La Russia ha ancora molte risorse per la guerra, mentre l’Ucraina le sta perdendo molto più velocemente (…) Prima della guerra, i russi avevano 600 miliardi di dollari di riserve, 300 miliardi congelati dai centri finanziari internazionali. Cioè, se si spendono fino a 100 miliardi di dollari all’anno, ci sono ancora soldi per due anni», ha calcolato Andrzejczak. Secondo il Generale, la Russia non ha e non avrà problemi con il personale e le attrezzature. «Questo è un Paese potente, con una popolazione di oltre 140 milioni di persone. Mobilitare 100, 200, 300 mila persone non è qualcosa di impossibile», ha detto. «Stiamo parlando di perdite in relazione alle risorse. L’Ucraina potrebbe semplicemente non essere in grado di sostenere questo esaurimento. L’effetto di scala è importante. La Russia è ancora grande e forte», ha avvertito il comandante polacco.

E che per ora la guerra non si fermerà ne è convinta oramai anche la Turchia: «La ripresa dei colloqui tra Russia e Ucraina è resa più difficile» ha dichiarato il ministero degli Esteri turco in una nota alla stampa.

Una cosa è certa: la Russia non rinuncerà alla zona cuscinetto in Ucraina che le consentirà di mettere una certa distanza con le basi militari della NATO. Dmitrij Medved ha inoltre dichiarato il 19 gennaio che la perdita di una potenza nucleare in una guerra convenzionale potrebbe innescare l’inizio di una guerra nucleare, le potenze nucleari non hanno perso grandi conflitti da cui dipende il loro destino.

Risultano al momento invece del tutto infondate le parole di Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, a Davos ovvero che afferma di rifiutare di negoziare con Putin «perché non è sicuro che il presidente russo sia vivo». Tutto il mondo non occidentale ha visto il 18 gennaio Vladimir Putin commemorare le tombe dei caduti della Seconda guerra mondiale in Russia.

Inoltre, in precedenza, Putin il 17 gennaio ha presentato alla Duma una proposta di legge per porre fine ai trattati internazionali del Consiglio d’Europa nei confronti della Russia.

Il Mediatore Tatyana Moskalkova si è detta sorpresa dalle notizie diffuse dai media e dai social media su possibili scambi di prigionieri tra Russia e Ucraina, che elencavano 800 persone da parte di Kiev e 200 da parte russa: «Nei miei colloqui con il difensore civico ucraino Dmitriy Lubinets ad Ankara, non si è mai parlato di scambi, e ho sempre sottolineato che queste questioni sono di competenza del ministero della Difesa russo. Inoltre, credo che uno scambio così diseguale non possa essere considerato equo», ha dichiarato Moskalkova.

I militari ucraini poi rafforzano le fortificazioni al confine con la Bielorussia. Si apprende inoltre da fonti social che i militari ucraini si sono spostati nei pressi di Vuhledar soprattutto perché la linea di difesa ucraina si sta ritirando sempre di più sotto i colpi della Wagner.

La giornata del 19 gennaio ha visto la social sfera trattare la questione di Klescheyevka. Secondo le fonti social filo russe, il 17 gennaio erano in corso pesanti combattimenti. Dal 19 gennaio il sobborgo di Bachmut, è stato completamente preso sotto controllo dalle unità delle PMC Wagner. Esclusivamente da unità Wagner. Intorno a Kleshcheyevka sono ancora in corso duri combattimenti. Yevgeny Prigozhin via social media ha scritto: «Il nemico è aggrappato a ogni metro di terra». Prigozhin ha anche confermato che le forze armate ucraine stanno combattendo a Bachmut: «Abbiamo molto da imparare da loro. Ma in ogni caso, le unità PMC di Vagner progrediscono metro dopo metro. Artemivsk sarà presa».

Altre fonti affermano che l’artiglieria russa inizia a colpire sempre più alla periferia occidentale di Bachmut. Sempre via social si apprende che sono state prese dai russi delle trincee ucraine vicino a Sporny. Dopo la fine dei combattimenti per Soledar, i russi stanno intensificando la pressione sul rigonfiamento del Seversk che si è formato, in particolare sulla linea di difesa Razdolovka-Veseloye-Spornoye.

Il corrispondente di guerra Simonov sull’avanzata dei russi dei gruppi d’assalto ad Bachmut afferma: «1. Una settimana dopo la piena occupazione di via Trudovyye Reserve e di parte di via Sovkhoznaya, i gruppi d’assalto sono avanzati in modo significativo nell’area di Myasokombinat; 2. nuove posizioni ucraine sono state respinte nelle vie Kotsyubinskogo e Ivan Franka, vicino a Zabakhmutka; 3. Nel sud della città, i combattenti della PMC di Vagner hanno avuto successo dopo la completa liberazione di Opytne e hanno occupato un blocco di edifici a più piani già nella stessa Bachmut. Nel farlo, gli uomini della WAGNER effettuano l’evacuazione dei residenti della città che si trovano nella zona di combattimento della città”.

Alle 09:19 del 19 gennaio è stata dichiarata l’allerta aerea in tutta l’Ucraina. Ed ora uno sguardo al fronte alle 13.00 del 19 gennaio. In Direzione Zaporizhizhia i militari russi hanno preso l’offensiva nelle aree locali del fronte. Le forze ucraine rafforzano le posizioni avanzate con rinforzi.

Nel settore Orikhivs’kyi, le forze armate russe con il supporto dell’artiglieria conducono una ricognizione delle posizioni ucraine sulla linea Malye Shcherbaki – Stepovoye e Malaya Tokmachka -Nesterianka.

A seguito di un attacco a sorpresa alle roccaforti delle forze armate ucraine, le unità della 65ª brigata e del 15° battaglione del 128 Ogshbir, rinforzate da una compagnia del 9° reggimento speciale “Gepard”, si sono ritirate in posizioni di riserva.

Gli ucraini stanno diffondendo informazioni sulla perdita di controllo di quattro insediamenti. A causa della mancanza di artiglieria e di supporto aereo, l’attacco russo non è potuto essere respinto.

Nelle vicinanze di Novoselovka il 253° battaglione della 129° brigata ucraina TRO è stato trasferito dal sito di Enerhoda per rafforzare la difesa della 108° brigata TRO, mentre 30 uomini sono arrivati a Tavriyskoye per integrare la 65° brigata TRO.

Nelle prossime 24 ore, due gruppi tattici della 128 Ogshbir e della 65ª Brigata d’armata ucraina, rinforzati da sei MBM e due carri armati, intendono lanciare un contrattacco sulle posizioni russe per riprendere il controllo dei territori perduti.

Attualmente, una parte significativa dei villaggi lungo la linea di contatto, tra cui Malye Shcherbaki e Malye Tokmachka, si trova nella “zona grigia”. I caccia russi tengono sotto controllo gli insediamenti.

La sezione Pologovsky delle forze armare ucraine si aspetta anche che i caccia russi assaltino gli avamposti. Le posizioni del 108 RR TRO sono state rafforzate con equipaggi di mitragliatrici, mentre equipaggi di Kornet e Corsair anticarro sono stati dispiegati nelle roccaforti TER di Charivne e Belogorie.

Ulteriori mezzi di artiglieria sono stati dislocati sulla sporgenza di Vremevsky, vicino a Iskra e Kamyshevakha, al confine tra la RPD e l’Oblast’ di Zaporizhizhia, in caso di una nuova offensiva contro Bolshaya Novoselovka.

Graziella Giangiulio