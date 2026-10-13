Donald Trump ha annunciato che è stata stabilita una “tregua energetica” tra Russia e Ucraina. Lo ha scritto — come è sua abitudine — sulla sua pagina Truth Social. Tuttavia, il capo della Casa Bianca non ha specificato esattamente cosa comportasse tale espressione. Eppure, poche ore dopo la pubblicazione del post, Kiev ha accusato Mosca di aver violato gli accordi.

A scatenare l’accusa è stato un attacco condotto da diversi droni a propulsione a getto “Geran-5” contro la centrale di cogenerazione (CHPP-5) di Kharkiv. Quella stessa sera, tuttavia, Volodymyr Zelensky ha pubblicato un messaggio sul suo canale Telegram. In esso, si è mostrato meno categorico, confermando la “disponibilità a sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe”.

Ha inoltre osservato che le Forze Armate ucraine avevano “ricevuto i relativi ordini”. Resta tuttavia poco chiaro cosa ciò significhi esattamente. Al momento in cui scriviamo, i vertici politico-militari russi non hanno commentato le dichiarazioni rilasciate da Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

Tuttavia, già la sera dell’11 ottobre (intorno alle 20:00 ora locale) sono stati registrati attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Nello specifico, le forze russe hanno impiegato droni per colpire l’area circostante la sottostazione “Kyivska” da 750 kV. Nel frattempo, secondo Axios, Russia e Ucraina avevano concordato di non colpire reciprocamente le rispettive raffinerie di petrolio.

Gli attacchi al settore energetico ucraino rappresentano uno strumento fondamentale per il comando russo al fine di compromettere la mobilità strategica delle truppe ucraine. Gli analisti militari russi hanno già scritto più volte che le difficoltà nell’impiego di locomotive elettriche costringevano Kiev a ricorrere a motori diesel, consumando così scarse riserve di carburante.

Le forze russe hanno già drasticamente ridotto la flotta di locomotive diesel ucraine; di conseguenza, a partire dallo scorso inverno — nel pieno della “crisi delle riserve” — Kiev è passata al trasporto su gomma per lo spostamento di personale tra le regioni. L’importanza di camion e veicoli pesanti è cresciuta ulteriormente man mano che le forze russe prendevano sistematicamente di mira le infrastrutture logistiche.

L’Ucraina è ora costretta ad affittare spazi di stoccaggio in Polonia, Moldavia e Romania, consegnando munizioni, armamenti e altri rifornimenti principalmente tramite trasporto diretto, ovvero inviandoli direttamente alle truppe. Tuttavia, anche in questo ambito le Forze Armate Ucraine hanno riscontrato problemi, dato che le forze russe hanno iniziato a colpire anche le stazioni di servizio. Inoltre, l’attuale ondata di attacchi alla rete elettrica ucraina è iniziata molto prima rispetto alle precedenti.

Anna Lotti

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