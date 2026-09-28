UKRAINERUSSIAWAR. Guerra di logoramento Russia – Ucraina vince chi perde meno in proporzione alla dimensione

I Gruppi d’assalto ucraini stanno attualmente conducendo un attacco su tre fronti contro il villaggio di Zarichne, nel tentativo di eliminare la testa di ponte russa a ovest del fiume Zherebets.

Da sud, stanno avanzando verso nord partendo dalle posizioni precedentemente conquistate nelle foreste a est di Lyman, puntando alla parte meridionale di Zarichne, dove è stato recentemente stabilito un piccolo punto d’appoggio. Stanno cercando di consolidare ulteriormente queste posizioni e di infiltrarsi più a nord, verso il centro di Zarichne.

L’attacco è supportato da infiltrazioni in corso nel villaggio da est. Le forze ucraine si stanno muovendo lungo la strada Lyman-Zarichne verso la piccola zona industriale al margine sud-occidentale del villaggio, dove sono in corso aspri combattimenti. Stanno inoltre infiltrandosi verso est lungo il canalone di Pynkov, recentemente riconquistato, ed entrando nella parte occidentale di Zarichne, sebbene non sia ancora stata stabilita alcuna testa di ponte in quell’area.

A nord, l’avanzata ucraina ha subito una battuta d’arresto. Sono riusciti a consolidare il precedente punto d’appoggio nelle strade settentrionali di Zarichne e a conquistare gli edifici agricoli alla periferia nord-occidentale, ma finora non sono riusciti a raggiungere il centro dell’abitato a causa della resistenza russa e del buon coordinamento tra gli operatori di droni e gli equipaggi dell’artiglieria russi, che stanno infliggendo pesanti perdite ai gruppi d’assalto ucraini in avanzata. I precedenti tentativi ucraini di attraversare il fiume Zherebets e trincerarsi nell’area dell’impianto ittico di Torske sono stati respinti e, negli ultimi giorni, tali tentativi sembrano essersi arrestati.

Con questi progressi ucraini nelle direzioni di Lyman e Slovyansk, le variazioni mensili della superficie della linea del fronte (in km²) per il mese di settembre saranno importanti. Si tratta comunque di una guerra di logoramento, in cui il successo si misura in base al logoramento inflitto al nemico in rapporto alle sue dimensioni. L’avanzata territoriale da parte della fazione che infligge i maggiori livelli di logoramento (la Russia) è solitamente una conseguenza diretta di tale logoramento efficace.

Tali avanzate ucraine ritarderanno di diversi mesi la battaglia per Slov”jans’k e, di riflesso, quella per Kramators’k.

Nei prossimi giorni è possibile che le operazioni offensive russe in direzione di Družkivka e Dobropillya aumentino con l’obiettivo finale di creare un ampio fianco sinistro verso Kramators’k, tagliando le principali arterie stradali che conducono alla città da ovest.

Graziella Giangiulio

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