ISRAELIRANWAR. Houthi e Pasdaran: componentistica e immagini cinesi dietro gli attacchi di precisione contro l’Arabia Saudita e le basi USA in Medio Oriente

Secondo il Wall Street Journal, la Cina è diventata il principale fornitore di beni a “duplice uso” per gli Houthi: articoli che vengono effettivamente impiegati per potenziare le loro capacità militari. I dati delle Nazioni Unite indicano che le aziende cinesi, in precedenza fornitori minori per gli Houthi, costituiscono ora la fonte primaria dei beni intercettati mentre erano diretti al gruppo. La maggior parte dei fornitori di componenti per droni destinati agli Houthi — entità soggette a sanzioni statunitensi — ha sede in Cina.

Negli ultimi anni, gli Houthi hanno instaurato stretti legami commerciali con aziende cinesi. Tali connessioni si basano sull’opera di esperti mercanti yemeniti attivi nelle città cinesi e di giovani attivisti — selezionati dagli Houthi per ragioni ideologiche — che hanno appreso la lingua cinese per operare sul mercato locale. A fine agosto, le forze anti-Houthi nel sud dello Yemen hanno intercettato un carico proveniente da una nave diretta agli Houthi. Il carico includeva radio-modem per trasmissione dati di livello militare prodotti a Chengdu (Cina), utilizzabili per il controllo di droni.

Tra il materiale trasportato vi erano anche monitor prodotti nella provincia del Guangdong (Cina), utilizzabili su imbarcazioni senza equipaggio per visualizzarne posizione e velocità.

Circa il 35% di tutti i beni militari intercettati mentre erano diretti agli Houthi tra il 2021 e il 2025 proveniva dalla Cina. Per confronto, solo il 5% dei beni intercettati tra il 2015 e il 2018 era di fabbricazione cinese.

Inoltre, secondo la CNN, che cita valutazioni dell’intelligence statunitense, le immagini satellitari e il supporto di intelligence cinesi hanno notevolmente potenziato la capacità dell’Iran di colpire basi militari USA e di tracciare le navi nello Stretto di Hormuz.

Funzionari statunitensi ritengono che i dati geospaziali cinesi abbiano aiutato l’Iran a eseguire un attacco di precisione contro la base “Tower 22” (al confine tra Al-Tanf e la Giordania) nel mese di luglio, causando la morte di tre soldati americani.

Queste informazioni di intelligence hanno inoltre permesso alle forze iraniane di monitorare le pattuglie navali USA e di pianificare i tempi degli attacchi utilizzando droni a ricerca di calore relativamente semplici, incapaci di modificare la rotta dopo il lancio.

Tuttavia, l’entità del coinvolgimento di Pechino rimane poco chiara; in particolare, non è noto se il governo cinese abbia autorizzato direttamente la fornitura di supporto di intelligence o se si sia limitato a consentirla.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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