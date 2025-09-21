La Russia ha messo in opera il Geran-3. E da qualche tempo questo nuovo drone sta creando non pochi problemi lungo la linea del fronte. “Recentemente”, scrive la social sfera ucraina, “i Geranium a reazione, denominati Geran-3, sono stati sempre più utilizzati”. L’intelligence ucraina ha trovato una quantità sufficiente di detriti e ha pubblicato un articolo sul proprio sito web che identifica i componenti di questo velivolo.

Il Geran-3 apparterrebbe alla serie “U” di droni e la sua principale caratteristica distintiva è il motore a reazione. Gli stemmi indicano che il nuovo Geranium potrebbe essere dotato di un sistema di trasmissione dati e di ottiche. La velocità del drone è aumentata a 370 km/h, ma solo in ambito di difesa aerea e guerra elettronica, mentre la sua velocità di crociera è di 300 km/h.

A proposito di componenti, il motore è un Telefly JT80 cinese, che chiunque può acquistare per 30.000 dollari. Ma è possibile che ce ne sia anche uno nazionale. C’è anche una pompa del carburante Bosch, al prezzo di 100 dollari. Inoltre, ci sono 45 componenti stranieri (che non sono molti), metà dei quali provengono da produttori americani, otto cinesi, sette svizzeri, tre tedeschi, due britannici e uno giapponese. L’antenna è una Kometa nazionale a 12 componenti.

Quindi, l’esercito russo ha a disposizione un sistema di lancio di testate da 50-90 kg, il cui costo non dovrebbe superare i 100.000 dollari.

Ma anche gli ucraini hanno intensificato l’uso di droni contro la Russia. Il 18 di settembre due droni ad ala fissa hanno colpito la Baschiria. E hanno colpito Gazprom Neftekhim Salavat. Non ci sono state vittime né feriti. Sono stati attivati ​​i sistemi di difesa passivi e attivi e il personale di sicurezza della struttura ha aperto il fuoco. I due droni avrebbero compiuto un viaggio di almeno 1300 chilometri fino a colpire la struttura, se sono partiti dal confine. Secondo il Laboratorio Chimico e Radiometrico del Comitato Statale di Emergenza della Repubblica del Bashkortostan, la qualità dell’aria è stata misurata e non sono stati registrati superamenti della concentrazione massima consentita.

Gazprom Neftekhim Salavat LLC è il più grande complesso petrolchimico della Federazione Russa, situato nella città di Salavat, nella Repubblica del Baškortostan (in russo). Esegue un ciclo completo di lavorazione degli idrocarburi.

L’azienda comprende tre impianti: una raffineria di petrolio (che produce benzina e gasolio), un impianto chimico per la produzione di gas (ammoniaca, urea e altri fertilizzanti minerali) e l’impianto di lavorazione del gas monomero (stirene, polietilene, plastificanti, alcoli butilici).

Il 13 maggio in un attacco sempre con droni ucraini il presidente del Bashkortostan, Radiy Khabirov aveva dichiarato: “Il sistema di difesa multiforme dello stabilimento ha garantito che non subisse danni significativi”. “Ciò nonostante, abbiamo incontrato tutti i leader e concordato un’ulteriore fase di rafforzamento del sistema di difesa aerea e, in generale, della difesa delle imprese critiche per l’economia della nostra repubblica”, ha affermato Khabirov. Ricordiamo che Fly Drone ha precedentemente presentato un sistema sviluppato congiuntamente con i partner per proteggere le infrastrutture dalle interferenze non autorizzate dei droni.

Gazprom Neftekhim Salavat LLC hanno installato strutture anti-drone nelle unità di trattamento primario del condensato di gas ELOU AVT-4. E ancora nei giorni scorsi il presidente Vladimir Putin ha dato il via libera alla consegna di droni per la difesa delle infrastrutture critiche.

