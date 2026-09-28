CINA. Il J35 è il Drago delle Nuvole 

Il programma di sviluppo e produzione del caccia di quinta generazione Shenyang J-35 continua a portare avanti le sue due principali varianti destinate alle forze armate cinesi. Nei giorni scorsi, un programma della televisione di stato ha identificato il J-35A dell’Aeronautica militare dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLAAF) come ” Yunlong “, una denominazione che fino ad ora circolava principalmente tra appassionati e analisti. Questo riferimento costituisce la prima conferma pubblica di tale nome da parte di un organo di stampa statale cinese.

Lo speciale programma, andato in onda durante la giornata nazionale dedicata all’educazione alla difesa, ha presentato diversi velivoli dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) insieme ai loro nomi. Tra questi figuravano il J-10 ” Menglong ” (Drago Vigoroso), il J-11 ” Yinglong ” (Drago Alato), il J-16 ” Qianlong ” (Drago Nascosto), il J-20 ” Weilong ” (Drago Potente) e il J-35A ” Yunlong ” (Drago delle Nuvole), riporta ZM.

Il nome aveva già generato speculazioni nel settembre 2025, quando un altro programma della China Central Television (CCTV) presentò i progetti per le derive di coda dei velivoli J-35A, J-20, J-10 e J-16. All’epoca, i progettisti collegarono la grafica proposta ai nomi degli aerei, sebbene il nome ” Yunlong ” non fosse ancora stato confermato pubblicamente. Zhang Junshe, uno specialista cinese di affari militari, ha dichiarato al Global Times che l’identificazione da parte della CCTV può ora essere considerata una conferma ufficiale. Secondo Zhang, il sistema di denominazione dell’Aeronautica militare dell’Esercito Popolare di Liberazione combina le caratteristiche di ciascun velivolo con elementi della cultura cinese. Ha spiegato che la tradizione del drago in Cina include attributi legati alla capacità di volare e muoversi sull’acqua, nonché concetti come coraggio e saggezza. Nel caso del J-35A, Zhang ha collegato “Yunlong” a una frase dell’I Ching : “Le nuvole seguono il drago e il vento segue la tigre”.

Lo sviluppo della famiglia J-35 comprende velivoli destinati a diverse branche delle forze armate cinesi. La variante J-35 è principalmente legata all’aviazione imbarcata della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLAN), mentre il J-35A è la versione sviluppata per l’Aeronautica Militare dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLAAF). Inoltre, la Cina sta lavorando a una variante per il mercato internazionale, sebbene le sue caratteristiche e la sua denominazione finale possano differire dalle versioni nazionali.

Le stime disponibili sul volume di produzione non sono ancora state confermate ufficialmente. A giugno, analisi basate su fonti OSINT indicavano un numero di velivoli prodotti pari ad almeno 30, mentre altre stime portavano il totale tra le 50 e le 60 unità. Le immagini satellitari degli impianti di Shenyang mostravano anche lavori di modernizzazione che potrebbero aumentare la capacità industriale, sebbene anche queste proiezioni non rappresentino cifre di produzione ufficiali.

L’ampliamento della produzione consentirebbe al velivolo di soddisfare contemporaneamente le esigenze della Marina e dell’Aeronautica cinese. Nello specifico, la variante navale sarà progressivamente integrata nel sistema di aviazione imbarcato della nuova portaerei Fujian, mentre il J-35A è destinato a completare le capacità di combattimento dell’Aeronautica militare cinese (PLAAF). Le differenze tra le varianti riguardano anche elementi tecnici, come i motori utilizzati, secondo le stime riportate in precedenza.

Lo sviluppo della versione navale ha incluso prove sulla portaerei Fujian (CV-18), la terza portaerei costruita per la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione. Immagini e video diffusi tramite fonti OSINT hanno mostrato il J-35 impegnato in operazioni sul ponte della nave lo scorso gennaio, compresi lanci tramite il sistema di catapulta elettromagnetica. Questi test consentono di valutare l’integrazione tra il velivolo e il sistema di lancio della nuova portaerei.

A differenza delle portaerei Liaoning (CV-16) e Shandong (CV-17), che utilizzano rampe di lancio a trampolino , la Fujian è dotata di un sistema di lancio elettromagnetico (EMALS). Questa configurazione consente il lancio di velivoli con diverse combinazioni di carburante, armamento e peso, ampliando al contempo le opzioni per il futuro gruppo aereo imbarcato. Il J-35 fa parte di questo processo di integrazione, insieme al caccia imbarcato J-15T e al velivolo di allerta precoce e controllo aviotrasportato KJ-600.

I test del J-35 rappresentano un passo significativo verso la sua piena integrazione nelle operazioni a bordo delle portaerei. Ad oggi, le autorità cinesi non hanno reso pubblici i dettagli di ciascun test osservato nelle immagini. Tuttavia, i filmati diffusi confermano che il velivolo continua a svolgere operazioni sul Fujian e che il programma sta progredendo verso la futura integrazione con l’aviazione navale cinese.

La conferma pubblica del nome ” Yunlong ” consolida ulteriormente l’identità della famiglia di caccia J-35. Nel frattempo, la produzione del velivolo per la Marina e l’Aeronautica, insieme ai test sul Fujian, dimostra i progressi del programma su più fronti. La designazione ufficiale si inserisce inoltre in una più ampia politica cinese volta a stabilire nomi propri per i suoi principali sistemi d’arma e a rafforzarne il riconoscimento sia a livello nazionale che internazionale.

Luigi Medici

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