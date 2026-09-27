Da molte settimane oramai giungono notizie molto diverse da parte ruba o ucraina dal distretto di Lyman, gli ucraini stanno cercando di mantenere il controllo sull’area mentre i russi stanno cercando di logorare ulteriormente le forze armate ucraine.

Le ripercussioni delle criticità nel settore di Lyman si sono estese alle aree adiacenti, minacciando il fianco settentrionale del Gruppo di forze “Sud” russo, dove le forze armate ucraine stanno premendo con contrattacchi lungo gli approcci a Slov”jans’k.

I combattimenti più intensi sono in corso nei pressi di Rai-Oleksandrivka. Filmati diffusi online da più fonti mostrano unità delle forze armate ucraine (AFU) che tentano di stabilire una testa di ponte nella parte meridionale dell’abitato, predisponendo gradualmente postazioni e depositi di munizioni all’interno dell’area urbana.

Le forze russe controllano ancora la periferia orientale del villaggio; tuttavia, le vie di afflusso delle riserve provenienti dalla direzione di Riznykivka sono vulnerabili agli attacchi dei droni (UAV) ucraini. È molto probabile che le AFU tentino di riconquistare la foresta di Dolgiy per ottenere il controllo di tiro diretto sull’area.

Più a sud, le formazioni ucraine stanno attaccando le posizioni lungo la linea Yurkivka–Tykhonivka, con l’obiettivo di rettificare il fronte lungo il canale Sivers’kyi Donets’-Donbas Channel. In questo settore persiste da tempo una vasta “zona grigia” e la presenza stabile delle forze russe a ovest del canale è limitata a tre salienti relativamente ristretti.

L’avanzata ucraina è di portata limitata e avviene al prezzo di pesanti perdite di personale. Ciononostante, è evidente che per qualsiasi ulteriore offensiva su Slov”jans’k, il Gruppo di forze “Sud” dovrà rafforzare le proprie linee di rifornimento e adattarsi alla nuova minaccia che sta emergendo sul suo fianco settentrionale.

Secondo gli analisti militari russi: “Sebbene ciò possa ritardare un potenziale assalto alla città, ridurrà il rischio che le AFU espandano la loro penetrazione nelle linee difensive russe: uno scenario le cui conseguenze abbiamo già osservato in passato”.

Graziella Giangiulio

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