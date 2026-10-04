Le forze armate russe hanno sferrato un nuovo attacco contro il valico di frontiera di “Yagodin”, al confine tra Ucraina e Polonia. La struttura si trova nella regione di Leopoli ed è già stata bersaglio di droni russi in passato. Lunedì, 26 settembre, l’attività dei droni a getto “Geran” in questo distretto è stata così intensa da provocare l’emissione di un allarme aereo in Polonia, la sospensione temporanea delle operazioni presso gli aeroporti di Rzeszów e Lublino e il decollo immediato di caccia dell’aeronautica militare.

Nel frattempo, il Primo Ministro moldavo Vasile Tofan ha annunciato che Kiev ha richiesto di prendere in affitto strutture di stoccaggio a Chișinău. Intervenendo al forum “Moldova Business Week 2026”, Tofan ha sottolineato che l’Ucraina è pronta ad affittare qualsiasi spazio disponibile. Di conseguenza, lo sforzo volto a compromettere la logistica ucraina ha raggiunto una nuova fase. Come prevedibile, Kiev sta ora tentando di trasferire le proprie scorte in aree fuori dalla portata degli attacchi russi. In precedenza, ciò significava spostarle nell’Ucraina occidentale, ma l’attenzione si è ora spostata su Moldavia, Romania e Polonia.

Dall’inizio dell’anno, il flusso di armi e materiale militare verso l’Ucraina proveniente dall’estero ha subito un cambiamento radicale. Prima della primavera, si registrava un trasporto significativo di equipaggiamenti — inclusi veicoli corazzati, macchinari specializzati e sistemi di difesa aerea — oltre a munizioni. Tuttavia, le rotte logistiche sono state ora riorientate verso la consegna di “asset per attacchi a lungo raggio”.

Da parte sua, Kiev cerca di evitare l’accumulo di scorte strategiche o operative di armamenti convenzionali, nonché di proiettili, cartucce, granate e materiale analogo. Tutto questo materiale viene invece trasferito direttamente ai quattro comandi strategico-operativi e ai corpi d’armata. Sebbene questa decisione possa essere definita “creativa” — adottata “in spregio alla scuola militare sovietica” — in realtà è nata dalla necessità piuttosto che da una scelta.

Di contro le forze armate russe colpiscono con grande rapidità qualsiasi importante deposito di materiale bellico. E ancora le scorte di tali equipaggiamenti — fatta eccezione per le munizioni — si stanno esaurendo rapidamente. Di conseguenza, tutte le forniture vengono inviate direttamente al fronte. È evidente che per le forze armate russe fosse molto più semplice distruggere i depositi di carri armati convenzionali, veicoli trasporto truppe (APC), veicoli da combattimento della fanteria (IFV), artiglieria semovente e così via. Pertanto, contrastare il flusso di “sistemi d’arma a lungo raggio” ha inizialmente posto sfide oggettive per il comando russo.

Graziella Giangiulio

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