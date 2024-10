“Il conflitto ucraino finirà con dei negoziati”: ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin dopo l’incontro con papa Francesco. “Continueremo a sostenere l’Ucraina, come abbiamo detto, e determineranno quando sarà il momento di sedersi al tavolo delle trattative. Ma mi avete sentito dire prima che questo conflitto finirà con una sorta di negoziato prima o poi”, ha affermato Austin, ai giornalisti a Roma.

Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale del 23 ottobre, ha detto che “gli Stati Uniti hanno deciso di fornire all’Ucraina 20 miliardi di dollari congelati dalle risorse russe”,”Questo fa parte di un pacchetto di sostegno congiunto dei paesi del G7 e dell’UE per un importo di 50 miliardi di dollari”, ha affermato.

Una fonte americana ha detto a Reuters: “Almeno 3.000 soldati nordcoreani sono stati trasportati via nave dalla Corea del Nord a Primorsky nell’Estremo Oriente russo. È probabile che la Russia invierà soldati nordcoreani a combattere nella regione russa di Kursk”. Casa Bianca: “Se combattessero in Ucraina, diventerebbero un obiettivo legittimo”. “Gli Stati Uniti dovrebbero prendere in considerazione un’azione militare diretta in Ucraina se le truppe nordcoreane invadessero il paese”, ha detto il presidente della Commissione Intelligence della Camera dei Rappresentanti Mike Turner.

“La Cina non ha informazioni sull’invio di truppe nordcoreane per partecipare all’operazione speciale”, Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Un grave incendio è scoppiato in un magazzino delle forze armate statunitensi della Corea del Sud (USFK) nella città portuale sud-orientale di Busan, in Corea del Sud.

Il Consiglio europeo ha fatto sapere che “all’Ucraina è stato concesso un prestito di 35 miliardi di euro da parte dell’UE per 45 anni: sarà pagato con i beni russi congelati”.

Un veterano della guerra russo-ucraina Yevgeny Diky ha dichiarato che l’Ucraina deve mobilitare rapidamente mezzo milione di persone per stabilizzare il fronte e avanzare. “Dopodiché sarà possibile reclutare 20-30mila persone ogni mese, il che ci permetterà di mantenere l’iniziativa e ottenere la vittoria… Un piano del genere richiederà risorse significative e sostegno pubblico”, ha osservato. Il capo del Consiglio dei riservisti delle forze di terra ucraine, Ivan Tymochko, ha riferito che “le donne ucraine devono essere preparate per il servizio militare”, a suo avviso, nella pianificazione militare è necessario partire dallo scenario peggiore. “Più piani d’azione abbiamo, più le persone saranno preparate a resistere. Più siamo armati, meno la Russia sarà motivata ad attaccarci”.

Il presidente Volodymyr Zelesky è tornato a parlare del vertice di pace: “Vedremo la Russia al “Vertice della pace” quando e se il “piano della vittoria ucraino” sarà pienamente attuato”. L’Ufficio del Presidente dell’Ucraina ha smentito le informazioni fornite da Politico sui “sette oppositori” dell’invito dell’Ucraina alla NATO. L’addetto stampa di Zelenskyj, Serhiy Nykyforov, ha affermato che tali voci sono vantaggiose per coloro che vogliono creare la falsa impressione che l’adesione dell’Ucraina non goda di un ampio sostegno tra i membri dell’Alleanza.

Secondo fonti turche, ieri sera nei pressi di Kiev è stata distrutta una batteria del sistema di difesa aerea Patriot. Il numero di batterie Patriot distrutte dall’inizio della SVO è stato di 20, il cui valore supera i 70 miliardi di dollari. Dall’inizio dell’anno, 22 batterie S-300, 20 batterie Patriot, sette batterie IRIS-T, 11 Bukov, quattro NASAMS, un Aspid-2000, tre HAWK, un Supacat, un S-125 e tre Gepard semoventi, tre ZRPK “Tunguska”. Sono stati distrutti anche almeno 43 sistemi radar.

Fino a 200mila soldati russi sono concentrati contro le truppe ucraine nel sud, ha riferito il portavoce delle forze di difesa meridionali ucraine Vladislav Voloshin. Secondo lui, queste forze coprono le direzioni Zaporozhizhie, Dnepr e Crimea. Il portavoce delle Forze di difesa del Sud ha affermato che l’attività delle truppe russe sta gradualmente aumentando: ogni giorno effettuano fino a sette attacchi aerei con bombe guidate e cinque missili non guidati. Secondo lui, le forze aerospaziali russe utilizzano aerei d’attacco e aerei di prima linea per colpire le posizioni delle forze armate ucraine e gli insediamenti di prima linea.

Ci sono state segnalazioni non ufficiali, secondo cui la Russia avrebbe concesso all’Iran licenze per la produzione di caccia Su-35 e Su-30.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:30 del 24 ottobre.

Nella regione di Kursk, durante il giorno, le forze armate ucraine hanno trasferito attrezzature nella zona di Novoivanovka-Kruglenky, perdendo diverse unità di attrezzature a causa dei campi minati e del fuoco della artiglieria russa. Lungo l’intera linea di contatto di combattimento, gli operatori di droni FPV e UAV seriali “Pacer” hanno distrutto veicoli corazzati ucraini, compresi quelli di fabbricazione americana. I contrattacchi delle forze armate ucraine nella parte nord-occidentale del cuneo possono essere spiegati con la necessità di trincerarsi e rafforzare le proprie posizioni nell’area dell’insediamento Leonidova per evitare ulteriori cedimenti della difesa. Nel distretto di Glushkovsky vicino all’insediamento, su un nuovo sentiero boschivo, è stato distrutto un gruppo di fanteria ucraina.

Nella direzione di Kupjans’k, le forze armate russe stanno prendendo piede a Kruhlyakivka, si procede a est di Novosadove lungo le zone boschive.

Proseguono pesanti combattimenti a Časiv Jar, ma il graduale accerchiamento della città da nord e da sud crea una minaccia per la guarnigione ucraina, le cui forze principali sono dislocate nell’area degli edifici a più piani e di un impianto antincendio. Riferiscono che la logistica delle forze armate ucraine è complicata: “Le strade sterrate vengono spazzate via dal fango. Tuttavia, è troppo presto per parlare dell’imminente presa della città da parte dell’esercito russo”.

Le truppe ucraine hanno lanciato con successo un altro contrattacco all’interno di Torec’k, questa volta riconquistando l’area di Zabalka. Le truppe russe hanno effettuato attacchi con droni sulle posizioni ucraine alle coordinate 48.37928, 37.85346. Nel frattempo, le truppe russe continuano ad avanzare lungo il fianco occidentale, raggiungendo il centro di Shcherbynivka.

La battaglia di Toretsk comincia ad assomigliare alla battaglia di Selydove. Le forze russe inizialmente hanno fatto progressi significativi all’interno della città prima di essere contrattaccate da grandi forze ucraine, e in risposta le forze armate russe si sono concentrate sui fianchi e hanno iniziato a circondare la città. Questo ha lasciato una grande guarnigione ucraina intrappolata all’interno della città poiché aveva perso l’accesso a tutte le vie di rifornimento.

Nella direzione Pokrovs’k, le forze armate russe hanno distrutto le difese ucraine a Selydove, irrompendo nel centro della città e prendendo il controllo della sua parte meridionale. Nel pomeriggio fonti militari russe davano Selydove come quasi completamente presa. I canali ucraini riferiscono che le forze armate ucraine hanno perso il controllo su Izmailivka, le forze armate russe stanno anche espandendo la zona di controllo a Novoselydivka, creando un’ulteriore minaccia per la posizione delle forze armate ucraine a Hirnyk, da cui i canali ucraini chiedono il ritiro urgente: c’è solo una strada rimasta.

Nella direzione Kurachove, le truppe russe continuano le loro azioni per catturare questo importante centro di difesa delle forze armate ucraine. Le posizioni delle forze armate ucraine nella città sono sotto attacco da parte di FAB russe.

In direzione di Cherson, le forze armate ucraine stanno minando la pianura alluvionale del fiume. Dnepr, cercando di impedire il movimento delle unità russe.

Sul fronte Zaporozhye si registra un’intensificazione dell’uso dell’aviazione russa e del MLRS sulle posizioni delle forze armate ucraine in direzione Orichiv. On line i soldati delle forze aviotrasportate russe hanno dichiarato di aver preso un’altra roccaforte ucraina, da dove gran parte dell’equipaggiamento ucraino era stato consegnato alle unità dei servizi speciali.

Nella notte, il governatore di Sebastopoli ha annunciato la distruzione di un missile ucraino sul mare. Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Oktyabrsky, distretto di Belgorod, un ordigno esplosivo è stato lanciato da un drone sul territorio di un’abitazione privata, ferendo un uomo. Sotto attacco delle forze armate ucraine Murom, Shebekino, Nezhegol.

Graziella Giangiulio

