REPUBBLICA CENTRAFRICANA. Le donne tra violenza sistemica e strumento geopolitico 

Nel cuore dell’Africa, la Repubblica Centrafricana continua a rappresentare uno dei conflitti più opachi e normalizzati del continente, una guerra che non fa più notizia perché non esplode, ma che si riproduce quotidianamente attraverso violenze diffuse, controllo armato del territorio e assenza cronica dello Stato, colpendo in modo sproporzionato le donne. Dal collasso istituzionale seguito alla crisi del 2013, i corpi femminili sono diventati uno strumento centrale dell’economia di guerra: mezzo di intimidazione, risorsa da sfruttare e merce di scambio tra gruppi armati. Le milizie ex-Séléka e anti-Balaka, insieme a reti criminali e forze irregolari, hanno fatto della violenza sessuale una pratica sistemica, utilizzata per terrorizzare le comunità, consolidare il controllo locale e punire collettivamente le popolazioni percepite come ostili.

Le testimonianze raccolte da organizzazioni umanitarie parlano di stupri ripetuti, schiavitù sessuale, matrimoni forzati e lavoro coatto, in un contesto in cui l’accesso alla giustizia è quasi inesistente e l’impunità rappresenta la norma. A rafforzare queste dinamiche contribuisce la presenza crescente di attori esterni che hanno ridefinito gli equilibri di potere senza incidere sulla protezione dei civili: il sostegno militare al governo centrale, incluso l’impiego di mercenari stranieri legati alla galassia russa, ha coinciso con un aumento delle segnalazioni di abusi contro la popolazione, soprattutto nelle regioni ricche di oro e diamanti.

Il controllo delle risorse naturali continua a finanziare il conflitto e passa anche attraverso il controllo delle donne, che diventano parte integrante di un sistema di sfruttamento in cui violenza di genere ed estrazione mineraria si alimentano a vicenda. In questo scenario, lo sfollamento forzato non è una conseguenza collaterale ma una strategia di sopravvivenza: centinaia di migliaia di donne vivono oggi in campi per sfollati interni, spesso improvvisati, sovraffollati e privi di protezione, dove il rischio di nuove violenze resta elevato e l’accesso a cure sanitarie, supporto psicologico e mezzi di sussistenza è estremamente limitato. Quando la permanenza diventa impossibile, la fuga oltre confine rappresenta l’unica alternativa, aprendo un capitolo meno visibile ma altrettanto violento del conflitto.

Le principali rotte migratorie conducono verso il Camerun occidentale, il Ciad meridionale e la Repubblica Democratica del Congo, attraversando aree instabili e scarsamente controllate, dove le donne viaggiano spesso sole o con minori a carico, esposte a estorsioni, violenze sessuali e tratta da parte di gruppi armati e reti criminali transfrontaliere. Lungo la rotta verso il Camerun, una delle più battute, molte rifugiate finiscono intrappolate in una condizione di precarietà prolungata, senza accesso al lavoro e con limitate possibilità di protezione, mentre verso il Ciad e la RDC il rischio di sfruttamento aumenta in contesti già segnati da instabilità e povertà.

La migrazione, in questo senso, non rappresenta una via di salvezza ma una prosecuzione della violenza con altri mezzi, in cui il corpo femminile resta vulnerabile e negoziabile. Nonostante la presenza di missioni internazionali e una copertura mediatica intermittente, la condizione delle donne centrafricane continua a rimanere ai margini dell’agenda globale, sacrificata a una narrazione securitaria che privilegia la stabilità militare e il controllo delle risorse rispetto alla protezione dei civili e ai diritti umani. Il silenzio che avvolge la Repubblica Centrafricana non è solo il risultato della stanchezza dell’opinione pubblica, ma una scelta politica che contribuisce a rendere invisibile una guerra combattuta sui corpi delle donne, lungo rotte di fuga che non portano sicurezza ma nuove forme di sfruttamento, in uno dei Paesi più fragili e dimenticati del continente africano.

Beatrice Domenica Penali

