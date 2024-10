Gli Stati Uniti non danno all’Ucraina il permesso di colpire la Russia con i missili a lungo raggio ATACMS, poiché le basi delle forze aerospaziali russe sono già fuori dalla loro portata, ha detto il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Gli Stati Uniti e gli altri membri del G7 hanno concordato al 99% un prestito all’Ucraina rimborsabile con i proventi dei beni congelati della Federazione Russa, ha affermato il segretario al Tesoro americano Janet Yellen.

Sul fronte NATO, la rappresentante permanente degli Stati Uniti Julianne Smith ha detto che non è pronta a offrire all’Ucraina l’adesione all’Alleanza e nemmeno un invito; secondo lei, le restrizioni sugli appalti per la difesa nell’Unione europea, che vuole acquistare principalmente armi europee, diventeranno un ostacolo all’assistenza all’Ucraina.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin conferma: “Le truppe nordcoreane operano sul territorio russo, il loro compito non è ancora del tutto chiaro. Il ministro degli Esteri sudcoreano Cho Tae-yol, commentando le voci non confermate e smentite di Pyongyang sul presunto possibile invio di truppe nordcoreane nella zona di conflitto in Ucraina, ha minacciato la Corea del Nord di creare un tribunale penale internazionale”.

Secondo il rapporto annuale del Servizio informazioni della Confederazione Svizzera (CRS), “nel conflitto in Ucraina il tempo gioca a favore della Russia e il potenziale militare di Mosca cresce”, afferma. “La Russia resta impegnata a continuare la guerra, e le sue capacità militari aumenteranno nei prossimi mesi. Al contrario, negli Stati Uniti, come in Europa, è diventato politicamente più difficile tendere una mano all’Ucraina, anche se tale aiuto è possibile. poiché ha un carattere esistenziale, quindi il tempo ora gioca a favore della Russia”, afferma il documento.

I servizi segreti della Confederazione Elvetica ritengono che il mondo intero stia attraversando un periodo di transizione pericolosa e instabile, che porterà a una ristrutturazione dei rapporti di potere su scala globale.

Dall’Ucraina il primo Ministro Denis Shmygal ha dichiarato alla stampa che Kiev ha ricevuto 1,1 miliardi di dollari dal FMI. I fondi serviranno a coprire importanti spese di bilancio di natura non militare. Mentre l’Unione Europea prevede di fornire circa 18 miliardi di euro in prestiti internazionali a Kiev utilizzando i proventi dei beni russi congelati. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner durante una visita a New York. “Questa settimana siamo sull’orlo di una svolta nel sostegno all’Ucraina”, ha detto il politico citando l’agenzia DPA.

Il giornalista ucraino Dmytro Hordon è convinto che: “La fase calda della guerra finirà entro la fine di quest’anno. Il 5 novembre la guerra finirà rapidamente (…) Ho informazioni che gli altri non hanno”, ha aggiunto.

Kirill Budanov, numero uno dell’intelligence militare ha riferito la sera del 22 ottobre: “Domani arriveranno nella regione di Kursk le prime truppe nordcoreane”. “Non si sa ancora esattamente quanti militari arriveranno e come saranno armati. Vedremo tra qualche giorno”, ha aggiunto. Secondo lui, entro la fine di ottobre arriveranno 2.600 “combattenti motivati”. La Corea del Nord, in cambio di missili e uomini, ha chiesto alla Russia la tecnologia per le armi nucleari tattiche, ha riferito sempre Budanov.

Secondo il capo della direzione principale dell’intelligence, “la Russia sta aiutando la Corea del Nord a bypassare le sanzioni e a rafforzare il suo potenziale nucleare. Crede che la Russia stia trasferendo alla RPDC alcune tecnologie per armi nucleari tattiche a basso rendimento e sistemi missilistici lanciati da sottomarini”. E ancora riferisce di 2,8 milioni di proiettili all’anno dati dalla Corea del Nord alla Russia.

Tra le iniziative anti militarizzazione in Ucraina della Corea del Nord la direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino ha dato vita alla campagna: “Trova soldati del KPA in Ucraina”. L’agenzia ha diffuso un videomessaggio in coreano, in cui l’Ucraina invita i soldati nordcoreani ad arrendersi Il video mostra uno dei campi per futuri prigionieri di guerra, che promette condizioni sicure: riparo, cibo e calore. Il dipartimento di Kirill Budanov si contraddice, poiché proprio ieri Budanov ha sottolineato in particolare la motivazione dei combattenti coreani, “le cui famiglie sono ostaggi in patria”.

Volodymyr Zelenskyj, ha proposta la cessazione reciproca degli attacchi alle infrastrutture energetiche come primo passo verso la fine della fase calda della guerra russo-ucraina, fonte Financial Times. Allo stesso tempo, conferma indiretta della situazione critica della difesa aerea ucraina.

Il presidente avrebbe incaricato di sviluppare un altro piano di guerra entro la fine dell’anno – su ciò che dovrebbe fare l’Ucraina, e non i suoi alleati, scrive Air Force-Ucraina citando fonti. L’attuazione di questo piano nel terzo anno di guerra dovrebbe consentire all’Ucraina di sopravvivere. Riguarda la sfera del complesso militare-industriale, della difesa, dell’economia, della politica sociale, ecc. “L’obiettivo è fare tutto il possibile per mantenere l’unità e ottenere risultati in vari settori dello sviluppo del Paese”, ha detto la fonte.

A Kazan, si sono svolti i lavori dei BRICS. Putin e Xi Jinping hanno discusso della situazione in Ucraina e della situazione internazionale in generale, ha detto Dmitrij Peskov. “Le trattative sono state molto franche e costruttive”.

I paesi BRICS hanno concordato una formulazione sull’Ucraina, che sarà inclusa nella dichiarazione finale del vertice di Kazan. Yuri Ushakov lo ha annunciato su Channel One, secondo lui questa è una posizione generale che non solleva obiezioni da parte di nessuno.

Vladimir Putin ha invitato i leader dei paesi BRICS al vertice a discutere gli aspetti più urgenti dell’agenda globale, compresa la risoluzione dei conflitti regionali acuti. “Ora, in un formato limitato, proponiamo di considerare gli aspetti più rilevanti dell’agenda globale, di scambiare opinioni sul tema della cooperazione tra gli Stati BRICS sulla scena internazionale, compresa la risoluzione dei conflitti regionali acuti”, ha detto Putin. intervenendo a una riunione del vertice BRICS in formato limitato a Kazan. I paesi BRICS hanno sostenuto la prevenzione di una corsa agli armamenti nello spazio, come segue dalla Dichiarazione di Kazan.

In materia di armamenti nel 2023, Rostec ha aumentato di 30 volte la produzione di munizioni per carri armati, di sei volte quella di munizioni per artiglieria e anche la produzione di proiettili per sistemi di razzi a lancio multiplo e sistemi di lanciafiamme pesanti è aumentata, ha affermato il direttore generale dell’ente statale Sergei Chemezov. Rostec prevede inoltre di triplicare la fornitura di droni per il distretto militare settentrionale entro la fine del 2024, ha aggiunto Chemezov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 23 ottobre.

Nella regione di Kursk, a seguito di un attacco russo contro le difese ucraine nell’area dell’insediamento. Novoivanovka sono stati rilasciati 15 civili tenuti in ostaggio dalle forze armate ucraine. Inoltre, l’esercito russo avanza presso l’insediamento Plechovo. L’attacco dell’OTRK ha distrutto un grande accumulo di riserve delle forze armate ucraine nel villaggio Yunakovka.

Nella direzione di Kupjans’k ci sono segnalazioni di forze armate russe che avanzano da Stel’makhivka all’insediamento Lozova, che è un’azione logica dopo la formazione di un “rigonfiamento” nelle difese nemiche a Kruhlyakivka.

In direzione Krasnolymans’ka, il ministero della Difesa russo ha riferito che unità del gruppo occidentale hanno preso l’insediamento Novosadove nel DPR, a questo nel primo pomeriggio sempre il ministero della Difesa russo ha aggiunto che: “Le forze armate russe hanno preso il controllo degli insediamenti di Serebryanka e Mykolaïvka nella DPR”.

I media internazionali confermano che la Russia ha lanciato una offensiva lungo tutta la linea del fronte, conferma da fonti satellitari la rottura della difesa ucraina a Časiv Jar. Secondo fonti militari russe: “La linea di difesa delle forze armate ucraine a Časiv Jar è crollata. Le truppe russe hanno preso l’intera linea di trincee lungo il canale su entrambi i lati”.

In direzione Pokrovs’k, la zona di controllo delle forze armate ucraine a Selydove si sta restringendo da nord e da est. In particolare, lungo le vie Mira, Lisichanskaya, Skhidnaya e Ulyana Gromova. Ci sono molti droni ucraini nel cielo, con i quali le forze armate ucraine stanno cercando di rallentare il ritmo dell’avanzata russa. Allo stesso tempo, vicino a Krasnyi Yar, le forze armate ucraine hanno tentato di contrattaccare utilizzando veicoli blindati.

Nella direzione di Kurachove, le risorse ucraine riferiscono che dopo la presa di Ostrivs’ke, le forze armate russe si sono precipitate direttamente a Kurachove, un importante centro logistico e di difesa delle forze armate ucraine. L’esercito russo, con il supporto di veicoli blindati, ha attaccato il villaggio turistico “Shakhtostroitel”, occupandone la parte centrale. Continuano gli scontri nella parte occidentale delle dacie alla periferia orientale di Kurachove. A sud le truppe russe stanno espandendo la zona di controllo a Katerynivka e Antonivka.

A nord-ovest della linea Vuhledar-Vodyane, le truppe russe avanzano verso Bohoyavlenka.

Forze armate dell’Ucraina si muovono esclusivamente su trasporti civili in abiti civili. A causa della stabilità del settore anteriore, il comando ucraino invia sempre più unità completamente non addestrate per la difesa costiera. Allo stesso tempo, i droni delle forze armate ucraine rappresentano ancora una seria minaccia per le forze armate russe.

Nella regione di Belgorod, nel distretto di Belgorod, nel villaggio di Bekhlevka, un ferito a causa di un attacco UAV contro un edificio residenziale. Attaccati: Yasnye Zori, Shebekino e Novaya Tavolzhanka. Sul tratto stradale Cheremoshnoye-Oktyabrsky, un drone FPV ha attaccato un’auto in movimento, ferendo un civile.

A Donetsk, un morto da colpo di artiglieria e due feriti. A Horlivka, un ferito dal fuoco dell’artiglieria e tre feriti da lanci aerei di un UAV delle forze armate ucraine.

