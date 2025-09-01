UKRAINERUSSIAWAR. Intensificati gli attacchi russi su linea del fronte e retrovie. La NATO acquista missili per migliorare la risposta alle minacce regionali

Come in tutte le guerre vecchio stile, anche quella tra Russia e Ucraina, in vista di incontri e negoziati sta registrando gli scontri più intensi negli ultimi giorni. Da parte ucraina si sono intensificate le segnalazioni di attacchi con i geran su aree popolate situate vicino alla linea del fronte. Lì, gli obiettivi dei droni russi sono punti di dispiegamento temporanei delle forze armate ucraine, magazzini, parcheggi per attrezzature, ecc.

Tra questi attacchi quello indicato da parte ucraina di massicci raid su Kostjantynivka da parte di droni russi simili ai geranium. Nei video diffusi sui canali Telegram e sui social network, si sente chiaramente il caratteristico ronzio di un motorino, seguito da potenti esplosioni. Oltre a Kostjantynivka, attacchi massicci registrati su Kramators’k. Anche qui sono stati colpiti droni d’attacco russi. Kramators’k è insieme a Slov”jans’k l’ultimo baluardo della difesa ucraina del Donbas.

Mercoledì, 27 agosto, il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un video di attacchi contro l’insediamento di Novotroits’ke, nella regione di Zaporižžja. Anche in questo caso sono stati usati i Geranium. L’attacco è stato massiccio. Dopo diversi colpi, l’esercito russo ha segnalato la distruzione di cinque veicoli e quattro mezzi militari. Le forze armate ucraine hanno perso fino a 15 persone e, l’obiettivo principale dei Gerani erano gli equipaggi dei droni della 65a Brigata Meccanizzata Separata ucraina.

Gli ucraini hanno di recente, 29 agosto, chiesto all’Unione europea e alla NATO la possibilità di usare e avere armi a lungo raggio per attaccare in profondità nel territorio russi. Il 27 agosto 2025, il Dipartimento di Stato americano ha approvato una potenziale vendita di missili AIM-9X Sidewinder alla NATO Support and Procurement Agency per conto di Belgio, Italia e Romania per 103,9 milioni di dollari.

Il pacchetto include fino a 96 missili aria-aria AIM-9X Block II o Block II+: il Belgio ne riceverà 8, l’Italia 24 e la Romania 64, oltre a 12 pod di guida AIM-9X per la Romania. Oltre ai missili, la vendita include contenitori missilistici, supporto ingegneristico, addestramento, servizi logistici del governo statunitense e di appaltatori, nonché documentazione classificata e non classificata.

I missili saranno integrati nei sistemi di difesa aerea esistenti della NATO, in particolare nella flotta di caccia F-35, migliorando la capacità dell’alleanza di rispondere alle minacce regionali senza alterare l’equilibrio militare in Europa. Il contraente principale del programma sarà RTX Corporation di Arlington, Virginia. L’accordo non include accordi di compensazione in questa fase e, sebbene non richieda personale statunitense permanente, potrebbe essere fornita assistenza tecnica temporanea.

La DSCA ha sottolineato che la vendita non avrà un impatto negativo sulla prontezza al combattimento degli Stati Uniti e che i paesi NATO sono pienamente in grado di integrare i sistemi nelle loro forze armate. La proposta Il prezzo rappresenta il costo massimo del pacchetto e l’importo finale dipende dagli ordini effettivi, dal finanziamento disponibile e dalle condizioni concordate.

Graziella Giangiulio

