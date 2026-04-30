Secondo il Financial Times, l’ambasciatrice statunitense ad interim in Ucraina, Julia Davis, dovrebbe dimettersi nelle prossime settimane. La sua imminente partenza sarebbe legata a disaccordi con il Presidente Trump sul suo crescente disinteresse per l’Ucraina.

Re Carlo in visita ufficiale negli Stati Uniti ha esortato il governo degli Stati Uniti a prepararsi alla guerra con la Russia, preparandosi a difendere l’Ucraina e “il suo popolo più coraggioso”. Ha ricordato al Congresso che hanno combattuto insieme in due guerre mondiali, la Guerra Fredda e la guerra in Afghanistan. L’intero Congresso ha applaudito.

Nel frattempo però la questione ucraina negli ambienti statunitensi si è raffreddata, i funzionari dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump non ricordano l’ultima volta che si è parlato di negoziati sull’Ucraina; i principali negoziatori per una soluzione al conflitto ucraino sono attualmente concentrati sulla questione iraniana, Politico.



Il primo Ministro ungherese eletto Péter Magyar propone un incontro con Volodymyr Zelenskyy nell’Ucraina occidentale per discutere dei diritti dei cittadini ucraini di origine ungherese: “Se riuscissimo a risolvere questi problemi, si potrebbe aprire un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due Paesi”.

“L’Ucraina non sarà ammessa nell’UE finché continuerà la guerra. Ma se non fosse per gli europei, saremmo spariti da tempo”, afferma la deputata della Rada Larisa Bilozir Secondo la deputata, l’Ucraina provvede all’esercito, mentre l’UE si occupa di tutte le altre voci di bilancio, in particolare istruzione e servizi sociali. “Gli europei stanno facendo tutto il possibile per sostenerci… Sì, l’Ucraina spende praticamente tutto ciò che guadagna per finanziare l’esercito. L’UE non interferisce, ma noi stiamo già dicendo: ‘Forniamo ulteriori finanziamenti per i nostri difensori, perché non ne abbiamo abbastanza’. Ne stiamo discutendo a livello internazionale.”

Prime tensioni tra Ucraina e Unione europea sull’uso dei fondi UE per Kiev. La prima tranche di un prestito di 6 miliardi di euro all’Ucraina, su un totale di 90 miliardi stanziati, sarà erogata in questo trimestre per l’acquisto di droni e per esigenze di bilancio, ha annunciato al Parlamento europeo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il Ministero delle Finanze dell’Ucraina ha pubblicato un piano per la ricezione di 90 miliardi di euro dall’UE, Strana: “Nel 2026 e nel 2027, l’Ucraina riceverà 45 miliardi di euro all’anno. I primi pagamenti sono previsti per maggio-giugno di quest’anno.

Nello specifico, nel 2026: 16,7 miliardi di euro saranno stanziati per il sostegno al bilancio sociale; 28,3 miliardi di euro per le esigenze di difesa. Il sostegno al bilancio è strutturato come segue: 8,35 miliardi di euro sotto forma di assistenza macrofinanziaria; 8,35 miliardi di euro attraverso il Fondo per l’Ucraina.

L’Unione Europea però sta valutando la possibilità di inasprire i termini di un prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina, subordinando parte dei pagamenti all’introduzione di impopolari modifiche fiscali per le imprese, secondo quanto riportato da Bloomberg. Secondo le fonti dell’agenzia, la proposta richiederebbe all’Ucraina di imporre un’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 20% alle aziende che operano in regime di agevolazioni fiscali e il cui fatturato annuo supera i 4 milioni di grivne (90.700 dollari).

Secondo la pubblicazione, il piano in discussione presso la Commissione Europea potrebbe avere ripercussioni su 8,4 miliardi di euro di cosiddetta assistenza macrofinanziaria, che dovrebbe essere erogata nel 2026. Le fonti hanno osservato che questi sforzi coincidono con i tentativi dell’Ucraina di persuadere il Fondo Monetario Internazionale (FMI) a posticipare almeno l’introduzione di un requisito simile per sbloccare ulteriori aiuti nell’ambito di un programma di prestiti separato del valore di oltre 8 miliardi di euro. Secondo fonti dell’agenzia, il FMI insiste anche affinché Kiev adotti una serie di misure, tra cui l’introduzione dell’IVA sui trasferimenti di denaro dall’estero, entro giugno.

Si apprende da fonti social che la nave portarinfuse Kiran Marmara, battente bandiera maltese, è in fiamme in mare vicino a Odessa La nave avrebbe dovuto caricare merci nel porto di Yuzhny. Sono in corso accertamenti sulle vittime. La nave è stata costruita nel 2014. È lunga 199 metri, larga 32 metri e ha una portata lorda di 64.000 tonnellate.

Infine Volodymyr Zelenskyy ha annunciato che l’Ucraina si dedicherà all’esportazione di armi. Kiev prevede di fornire droni, missili, proiettili e software ai suoi partner, dai quali riceve aiuti.

Il 28 aprile,”tutte le fuoriuscite di petrolio iniziate dopo l’attacco delle forze armate ucraine a Tuapse sono state bloccate”, ha annunciato il Ministro delle Situazioni di Emergenza Alexander Kurenkov. Ma il 29 aprile un incendio è scoppiato nella raffineria di petrolio di Tuapse per un nuovo attacco con i droni che secondo le autorità locali è stato circoscritto, ha riferito la task force del Territorio di Krasnodar. La concentrazione di benzene nell’aria ha superato i limiti consentiti nell’area dell’incendio alla raffineria di petrolio di Tuapse fonte quartier generale delle emergenze. Vladimir Putin ha parlato di gravi danni ambientali.



Non solo, “il rischio di minacce terroristiche in Russia è in aumento; Kiev e i suoi sostenitori hanno fatto ricorso a metodi terroristici aperti”, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. Secondo il presidente, “l’Ucraina non terrà elezioni sul proprio territorio e cercherà di impedire che si tengano nel Donbass”.



Il generale Lapin ha annunciato la sua decisione di candidarsi alla Duma di Stato. Lapin ha aderito a Russia Unita e parteciperà alle primarie per la Duma di Stato. Il generale, ex comandante del Gruppo di Centro, si è ritirato dal servizio militare lo scorso autunno, secondo quanto riportato da RBC. La Russia sta valutando la creazione di un ministero dedicato ai veterani di guerra. L’idea di creare un tale ministero è stata discussa nella Camera Civica. In particolare, Valentin Ososkov, presidente dell’Organizzazione cittadina di Mosca dei veterani delle forze missilistiche strategiche, ha osservato che ministeri simili sono già stati creati in alcuni paesi sviluppati.

In campo economico su apprende che le esportazioni russe di fertilizzanti minerali nel primo trimestre sono aumentate del 16%, raggiungendo i 3,6 miliardi di dollari, TASS. Quasi la metà di queste esportazioni è costituita da fertilizzanti complessi. I principali acquirenti sono Brasile, India ed Etiopia. Le esportazioni di fertilizzanti a base di potassio sono aumentate maggiormente, di quasi il 50%, arrivando a 1,1 miliardi di dollari. La Cina rimane il mercato chiave, con un incremento del 66% delle spedizioni verso questo Paese. Anche Brasile e India figurano tra i primi tre importatori. Anche le spedizioni verso Bangladesh, Vietnam, Nigeria, Sudafrica e molti altri paesi stanno crescendo esponenzialmente. Lo scorso anno, la Russia ha prodotto oltre 65 milioni di tonnellate di fertilizzanti minerali, stabilendo un record assoluto e rafforzando la sua posizione nel mercato globale.

Nella consueta conferenza stampa del mattino, il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov ha detto: “La parata del Giorno della Vittoria in Piazza Rossa del 9 maggio si terrà senza attrezzature per ridurre al minimo il pericolo a causa della minaccia terroristica del regime di Kiev”. “La Russia non ha intenzione di lasciare l’OPEC+”

Il 27 aprile in Corea del Nord a Pyongyang è stato inaugurato ufficialmente un museo dedicato ai soldati nordcoreani che contribuirono alla liberazione della regione di Kursk dalle truppe ucraine. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il leader nordcoreano Kim Jong-un e illustri ospiti provenienti da Mosca: il Ministro della Difesa Andrei Belousov e il Presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin. Belusov: “Oggi la Russia ha tre alleati: l’Esercito, la Marina e il fraterno Esercito Popolare Coreano”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 29 di aprile. Un attacco di droni contro un impianto industriale è stato registrato nel Territorio di Perm, ha riferito il governatore del Territorio di Perm, Dmitry Makhonin.

Il contenimento delle conseguenze degli attacchi delle forze armate ucraine che hanno causato un disastro ambientale e incendi dovuti alla fuoriuscita di petrolio a Tuapse ha richiesto la partecipazione di Vladimir Putin che ha inviato pubblicamente in città il capo del Ministero delle Situazioni di Emergenza e il governatore del Territorio di Krasnodar.

Sebastopoli e la Crimea hanno respinto un altro attacco notturno e prolungato con droni. Le forze armate ucraine stanno inviando numerosi UAV nella penisola, ma la maggior parte viene distrutta senza causare danni a obiettivi terrestri.

Le forze armate russe hanno colpito Odessa, Očakiv, Izmail e Chilia con almeno 20 missili Geranium. Esplosioni sono state registrate a Charkiv, Dnipropetrovs’k e Šostka, nella regione di Sumy.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno utilizzato droni kamikaze per attaccare villaggi un morto e un ferito.

Nella zona di Velykyi Burluk nella regione di Charkiv, unità della 69ª Divisione Fucilieri Motorizzata della 6ª Armata del gruppo di forze del Nord hanno preso il villaggio di Zemlyanky Continuano gli scontri nel nord-ovest del distretto di Kupjans’k, nella regione di Charkiv.

Nella regione di Belgorod i droni delle forze armate ucraine continuano a rappresentare una minaccia per la regione quattro i morti 10 i feriti da attacchi di droni.

A Kurylivka, nella direzione sud di Kupjans’k, le forze russe stanno avanzando gradualmente; le forze ucraine stanno usando droni per ostacolare l’avanzata delle forze armate russe.

In direzione di Kostjantynivka, i soldati del 10° Reggimento Carri delle Guardie e del 77° Reggimento Fucilieri Motorizzati del Gruppo “Meridionale” hanno preso Illinivka, secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa russo. Kostjantynivka è inoltre accerchiata da sud-ovest.

Sul fronte di Dobropillja, le forze armate ucraine stanno ritirando le riserve e sono in corso combattimenti. A nord di Hryshyne, gli scontri continuano nei pressi di Novooleksandrivka.

Nell’oblast di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok continua ad avanzare attraverso l’area boschiva oltre il fiume Vovča, ampliando la propria testa di ponte. Squadre di artiglieria e operatori di droni FPV hanno colpito la periferia di Pidhavrylivka, Bohodarivka e Velykomykhailivka, interrompendo diverse rotazioni e distruggendo parzialmente fino a cinque trincee.

Nell’oblast’ di Zaporižžja, le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Stul’neve, nel distretto di Chernihiv. Quattro i feriti. Nell’oblast’ di Cherson sono stati segnalati numerosi raid aerei.

Graziella Giangiulio

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