IRAQ. Aperta prima tratta della strada per lo sviluppo

Il primo Ministro uscente iracheno Mohammed Shia al-Sudani ha inaugurato il primo tratto della Development Road che collega il porto di Grand Faw all’autostrada internazionale a Governatorato di Bassora, sottolineando che la strada rappresenta uno dei pilastri più importanti del progetto del porto di Grand Faw e della Strada Strategica per lo Sviluppo.

Una dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Stampa del primo Ministro giovedì 4 dicembre 2025 indicava che “il primo Ministro Al-Sudani ha inaugurato il primo tratto della Strada per lo Sviluppo, che collega il porto di Grand Faw all’autostrada internazionale nel Governatorato di Bassora, per una distanza di 63 chilometri”.

Secondo la dichiarazione, Al-Sudani ha sottolineato che “questa strada è uno dei pilastri più importanti del progetto del porto di Grand Faw e della Strada per lo Sviluppo, a cui il nostro governo ha dedicato grande attenzione, in quanto è il più importante nella storia dello Stato iracheno”. Ha inoltre sottolineato “l’inaugurazione della prima fase dei cinque ormeggi e i significativi progressi compiuti nel completamento del tunnel sottomarino e del canale di navigazione, dopo che il tasso di completamento dei cinque progetti principali era solo del 20% quando il nostro governo ne ha assunto la responsabilità”.

Il primo Ministro iracheno ha spiegato che “questo progetto riflette fedelmente gli sforzi del governo per la transizione da un’economia basata sulla rendita a un Paese che incoraggia e sostiene i settori agricolo, industriale e commerciale, attraverso il completamento di progetti vitali e la creazione di infrastrutture che rappresentano il motore principale dell’economia nazionale”. Ha inoltre sottolineato la “comunicazione con i partner regionali e internazionali che desiderano contribuire all’attuazione del progetto della Strada per lo Sviluppo, data l’interconnessione di interessi e la creazione di partnership economiche per migliorare la stabilità e la prosperità”.

Ha inoltre affermato che “il governo ha lavorato in coordinamento con l’amministrazione locale del Governatorato di Bassora e con il supporto del settore pubblico e pubblico, per superare gli ostacoli e raggiungere fasi avanzate nell’attuazione del progetto”, osservando che “l’Alto Comitato per la Strada per lo Sviluppo continua le sue riunioni per preparare i requisiti per l’attuazione del progetto e, con la dedizione dei lavoratori del nostro Paese, lo completeremo”.

Vale la pena ricordare che la strada si estende dall’ingresso del porto di Grand Faw fino al canale di Khor Al-Zubair, quindi attraversa il tunnel sommerso fino al lato di Umm Qasr per collegarsi all’autostrada internazionale (Safwan Road). Comprende due ponti, uno lungo 800 metri e l’altro lungo 400 metri.

Ricordiamo che il progetto rappresenta un punto di collegamento da e per l’Europa. E vede coinvolti numerosi attori stranieri tra questi il più impegnato economicamente la Turchia. Altro ruolo centrale è affidato alla regione del Kurdistan. Molto interessata all’infrastruttura anche l’Iran che vede nella strada un mezzo di espansione commerciale.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/