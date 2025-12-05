YEMEN. Yemen, UAE e KSA cercano di eliminare dal potere il partito Eslah e le tribù di riferimento

Il Consiglio di Transizione Meridionale (STC), sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti, ha avviato un’operazione chiamata Operazione “Speranza per il Futuro”, con il via libera degli Emirati Arabi Uniti, per prendere il controllo delle aree settentrionali della provincia di Hadhramaut dalle forze sostenute dall’Arabia Saudita. Annunciata la presa di Seiyun.

Dopo un periodo di tensione e lotta di potere tra il Consiglio di Transizione Meridionale (STC) e le tribù dell’Hadhramaut e le forze sostenute dall’Arabia Saudita, ieri le forze dell’STC hanno iniziato il loro movimento verso la città di Sa’yan e altre aree settentrionali della provincia dell’Hadhramaut.

Le forze dell’STC sono riuscite ad attraversare il villaggio di Sah e a prendere il controllo dell’aeroporto di Sa’yan e di alcune parti della città, incluso il palazzo presidenziale.

Sono stati pubblicati anche resoconti sull’ingresso delle forze dell’STC nei villaggi di Trim, Shabam e Al-Qatran, ma il controllo su queste aree non è ancora stato stabilito e sussiste la possibilità che i contrattacchi possano espellere le forze dell’STC.

Un gran numero di forze sostenute dall’Arabia Saudita è attualmente schierato nelle aree ricche di petrolio e lungo la strada di Al-Abbar; si prevede che in queste aree si verificheranno pesanti scontri tra le due parti.

Fonti vicine al regime sostenuto dall’Arabia Saudita affermano che l’Arabia Saudita ha ordinato alla Guardia Nazionale di supportare la prima regione militare (le forze armate del regime sostenuto dall’Arabia Saudita) per impedire l’avanzata delle forze del STC nell’Hadhramaut.

A tal fine, i rappresentanti della Guardia Nazionale hanno tenuto un incontro con il colonnello Saleh Al-Ja’aymali, comandante della prima regione militare. L’Arabia Saudita, non intervenendo seriamente nel conflitto dell’Hadhramaut, ha di fatto dato alle forze del STC l’opportunità di acquisire maggiore potere. Tuttavia, secondo gli analisti della regione è troppo presto per giudicare gli eventi in corso. È possibile che sauditi ed emiratini abbiano pianificato di dividere l’Hadhramaut ed eliminare il regime di Eslah, che controlla parti dello Yemen con il sostegno dell’Arabia Saudita.

In ogni caso, il partito Eslah e le tribù che lo sostengono sono attualmente costretti a scegliere tra due opzioni: Combattere le forze dell’STC per riconquistare i loro territori nell’Hadhramaut; o fuggire verso la loro base principale, la città di Marib.

Lucia Giannini

