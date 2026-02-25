ISRAELIRANWAR. Iran: altissima la tensione. Nel mirino statunitense anche Hezbollah e le milizie irachene. Israele non è pronto con i piani di evacuazione dei civili in caso di guerra 

Molto divergente la comunicazione statunitense, in merito ai negoziati sul nucleare, da quella iraniana. Negli USA gli unici a portare alla calma sono stati la portavoce della Casa Bianca Caroline Levitt sull’Iran: “La prima opzione per il presidente Trump è sempre la diplomazia, ma è pronto a usare la forza letale quando sarà il momento giusto e quando necessario”. E il Senatore democratico Tim Kaine: “Una guerra con l’Iran sarebbe un disastro assoluto e il Congresso deve fare tutto il possibile per impedirla. Senatore democratico Tim Kaine: Presenterò una risoluzione sui poteri di guerra per costringere il Congresso ad affrontare la questione”.

Differente la questione vista dai punto di vista dei media che parlano di attacco aereo e missili senza attacco di terra entro poche ore, il tutto in attesa del discorso del Segretario di Stato americano Marco Rubio che informerà i membri del Senato stasera (21:00 ora italiana del 24 febbraio) sulla questione iraniana, poche ore prima del discorso sullo stato dell’Unione del Presidente Trump.

In Iran, si continua a puntare sull’accordo: il Vice Ministro degli Esteri iraniano per gli Affari Politici, Majid Takht Ravanchi, in un’intervista a NPR: “Teheran è pronta a raggiungere un accordo il prima possibile e faremo tutto il necessario per raggiungerlo. Una guerra, se scoppiata, non può essere contenuta e speriamo di non trovarci in una situazione del genere. L’attacco degli Stati Uniti all’Iran è una vera scommessa. Se si verificasse un attacco o un’aggressione contro l’Iran, risponderemo secondo la nostra pianificazione difensiva. Tutti dovrebbero sapere che iniziare una guerra è possibile, ma porvi fine non è facile. Inizieremo i negoziati a Ginevra con totale sincerità e buona volontà e speriamo che questo approccio positivo sia ricambiato dalla parte americana. I negoziati proseguiranno nello stesso quadro di quelli svolti a Muscat e Ginevra e attraverso il meccanismo indiretto del Ministro degli Esteri dell’Oman. Se c’è una volontà politica tra tutte le parti, credo che si possa raggiungere un accordo il prima possibile”.

Secondo il New York Times: “I colloqui di giovedì sono visti come un ultimo disperato tentativo di raggiungere un compromesso prima che il presidente Trump ordini un attacco. Secondo fonti a conoscenza delle discussioni dell’amministrazione, le due parti prenderanno in considerazione una proposta che eviterebbe la guerra: consentire all’Iran di mantenere un programma limitato di arricchimento dell’uranio per scopi civili. Trump sembra tutt’altro che soddisfatto di diversi resoconti dei media sullo scetticismo del Capo di Stato Maggiore Congiunto, Generale Dan Kaine, riguardo alla ripresa degli attacchi contro l’Iran. In un post su Truth Social, Trump ha dichiarato: “Numerosi resoconti provenienti da fake news media affermano che il Generale Daniel Kaine è contrario alla nostra guerra contro l’Iran. La storia non attribuisce questa enorme quantità di informazioni a nessuno ed è errata al 100%”. Ha poi aggiunto: “Tutto ciò che è stato scritto su una potenziale guerra con l’Iran è stato scritto in modo errato e intenzionale. Sono io che prendo la decisione. Preferirei raggiungere un accordo, ma se non lo raggiungiamo, sarà una giornata molto brutta per questo Paese e, purtroppo, per il suo popolo, perché sono grandi e meravigliosi, e niente del genere dovrebbe mai accadere loro”

In Israele il Controllore dello Stato israeliano invita il governo a prepararsi all’evacuazione di decine di migliaia di persone in vista di un possibile scontro con l’Iran. Secondo il Giornale ebraico Maariv: “Il rapporto del Controllore di Stato sull’evacuazione e l’assorbimento dei coloni in seguito all’attacco del 7 ottobre 2023 conferma il caos totale nelle operazioni di evacuazione e la mancanza di coordinamento con l’esercito, e in alcuni casi i coloni sono stati evacuati mentre erano in pericolo”. Problematica che non è stata risolta.

L’Iran è vicino a concludere un accordo con la Cina per l’acquisto di missili da crociera antinave CM-302, riporta Reuters. I missili, con una gittata di circa 290 km, sono progettati per penetrare le difese navali volando a bassa quota e ad alta velocità. Gli esperti stimano che il loro dispiegamento migliorerà le capacità d’attacco dell’Iran e creerà ulteriori rischi per le forze navali statunitensi nella regione.

I ministri degli Esteri egiziano e qatariota affermano la necessità di intensificare l’azione congiunta araba che contribuisca al ripristino della sicurezza e della stabilità regionale. E affermano la priorità di ridurre l’escalation e contenere le crescenti tensioni nella regione.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e in Asia Occidentale aggiornato alle 16:30 del 24 febbraio. Il Capo di Stato Maggiore Congiunto, Generale Dan Kaine, ha dichiarato al Presidente Trump e ad alti funzionari che una campagna militare contro l’Iran potrebbe comportare rischi significativi, tra cui la possibilità di essere coinvolti in un conflitto prolungato, Axios. Il potenziale militare statunitense è sufficiente per quattro o cinque giorni di attacchi intensivi contro l’Iran, riporta il Financial Times, citando l’intelligence israeliana. Secondo il quotidiano, con attacchi meno intensi, la capacità militare durerebbe una settimana.

Washington Post: La dimensione delle forze statunitensi attualmente dispiegate nella regione è una delle più grandi degli ultimi due decenni. La folla statunitense nella regione indica la preparazione per una campagna militare che durerà diversi giorni senza un’invasione di terra.

Nel frattempo la portaerei CVN-78 Gerald R. Ford è a Suda Bay, Creta, per un ancoraggio di più giorni, consentendo alla nave di rifornirsi di provviste e ai marinai a bordo di riposare prima di proseguire il viaggio verso il Mediterraneo orientale, vicino a Israele.

Le immagini satellitari cinesi ad alta risoluzione mostrano che tutte le navi della Guardia Costiera statunitense hanno lasciato il Bahrein, con almeno un cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke avvistato mentre lasciava il porto. Sei caccia F-16CM Fighting Falcon del 13° Squadrone Caccia, 35° Stormo Caccia, dell’Aeronautica Militare statunitense, di stanza presso la base aerea di Misawa, nel nord del Giappone, sono stati schierati lunedì presso la base navale Diego Garcia nell’Oceano Indiano, supportati da cinque aerei cisterna KC-135R/T della base aerea di Kadena. Tutti questi F-16 sono progettati per svolgere missioni “Wild Weasel”, note anche come Soppressione delle Difese Aeree Nemiche (SEAD). Dodici caccia F-22 hanno iniziato un volo verso il Medio Oriente, accompagnati da aerei cisterna. I caccia hanno fatto scalo alla base aerea di Mildenhall, nel Regno Unito, la scorsa settimana, ma da allora non sono decollati a causa di un guasto al velivolo cisterna.

Un’immagine satellitare scattata ieri dalla base Prince Sultan in Arabia Saudita: 16 aerei da rifornimento americani KC-135R. 6 aerei da allerta precoce e controllo aereo E-3 Sentry

Entrambi i piloti sono morti ieri in un incidente in elicottero in un mercato nella provincia di Isfahan, in Iran. Anche due civili a terra sono rimasti uccisi. Un tribunale iraniano ha condannato a morte un uomo arrestato durante le proteste di gennaio, ha riferito la sua famiglia a Reuters.

L’Iraq invita tutti i suoi studenti in Iran a lasciare immediatamente il Paese. Nel frattempo sale la tensione con gli Stati Uniti che hanno minacciato le milizie in caso di appoggio all’Iran.

Aerei da combattimento appartenenti alla coalizione internazionale sorvolano Deir ez-Zor. L’esercito americano ha iniziato l’evacuazione della base di Qasrak nella provincia di Al-Hasakah, la sua base più grande e importante nel nord-est della Siria. È stato riferito che le truppe americane hanno iniziato a ritirarsi dalla base aerea di Kharhab al-Jayr in Siria. SDF subentrano.

Fonti locali siriane riferiscono che una pattuglia israeliana composta da 7 veicoli militari si è infiltrata nel villaggio di Al-Masriyah, nella campagna occidentale di Daraa. E un’altra pattuglia israeliana composta da 3 mezzi penetra nel villaggio di Al-Ajraf, nella campagna centrale di Quneitra, e istituisce un posto di blocco.

Il monarca giordano conferma che il suo Paese non permetterà che il suo spazio aereo venga violato e che non diventerà un campo di battaglia.

Gli Stati Uniti hanno nuovamente emesso un avviso di viaggio di livello 4 per il Libano, un divieto di viaggio totale. L’ambasciata statunitense in Libano conferma di aver evacuato il personale governativo “a causa della situazione di sicurezza”. Nel pomeriggio Israele ha condotto un’operazione di vasta portata con mitragliatrici da Jabal Blat verso Yatar Sadik. L’esercito libanese: “Ordini di rafforzare un punto di monitoraggio a Marjayoun e di rimanervi dopo un attacco israeliano”. Secondo Reuters: “Israele ci ha minacciato di colpire le infrastrutture se Hezbollah avesse partecipato a una guerra tra Stati Uniti e Iran”

Secondo i media israeliani, un aereo cisterna dell’aeronautica militare statunitense è atterrato all’aeroporto internazionale Ben-Gurion in Israele.

A Gaza il numero totale di feriti arrivati ​​negli ospedali di Gaza nelle ultime 24 ore è di 7. Alcune vittime sono ancora sotto le macerie e sulle strade, poiché le ambulanze e le squadre della protezione civile non sono state in grado di raggiungerle fino a questo momento. Il 24 febbraio è arrivata una spedizione di 6 camion di gas che sono state distribuite ai cittadini.

Ancora assalti delle forze israeliane in CIsgiordania: le IDF chiudono la strada “Qabr Halwa” a est di Betlemme. Scontri violenti scoppiano mentre i giovani affrontano l’attacco dei coloni nella zona di “Wad Sa’ir”, a nord-est di Hebron. Le forze israeliane chiudono tutti gli ingressi a Betlemme, nella Cisgiordania meridionale, Spari delle IDF contro campo di Nur Shams a Tulkarem. Le IDF hanno fatto irruzione in altre case e continuano a convertirne alcune in caserme militari durante l’aggressione su vasta scala in corso da ieri sera nella città di Turmusaya, a nord-est di Ramallah. Le IDF installano un cancello metallico sotto il ponte di Deir Dibwan, a est di Ramallah. Due uomini arrestati nella zona di “Hawara” di Masafer Yatta, a sud di Hebron da parte delle IDF.

Esercito israeliano: Poco fa è pervenuta una segnalazione di un tentativo di speronamento vicino al checkpoint del tunnel in Cisgiordania, e le forze stanno ora inseguendo il colpevole.

Le IDF hanno assaltato Airport Street vicino al campo di Qalandia, a nord di Gerusalemme. Scontri scoppiano nella città di Kafr Aqab e nei dintorni del campo di Qalandia, a nord di Gerusalemme e le IDF lanciano bombe assordanti e gas lacrimogeni.

