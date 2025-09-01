CULTURA. A Venezia svelato il programma ufficiale del 10º Ferrara Film Festival

Il Ferrara Film Festival, giunto alla sua decima edizione (20-28 settembre 2025), è lieto di annunciare la conferenza stampa nazionale di presentazione del programma, che si terrà il 3 settembre 2025 alle ore 17:00 presso l’Hotel Excelsior (Sala Tropicana 2) del Lido di Venezia, nel contesto della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Novità di questa edizione 2025 l’ingresso accanto al Fondatore e Direttore Artistico Maximilian Law di una nuova Co-Direttrice Artistica, la giornalista e scrittrice Claudia Conte. La sua esperienza come imprenditrice sociale e culturale arricchirà il festival con una prospettiva fresca e inclusiva, rafforzando il suo impegno verso la promozione di opere cinematografiche che uniscono arte, cultura e impatto sociale.

“Sono profondamente orgogliosa di assumere questo incarico, che accolgo con entusiasmo e grande senso responsabilità” – afferma Claudia Conte – “Il Festival non deve essere solo un semplice evento, ma anche un motore di sviluppo sociale ed economico, e un punto di riferimento internazionale capace di attirare investimenti e produzione di qualità”.

Durante la conferenza stampa a Venezia interverranno ospiti di grande prestigio come Paul Haggis, regista e produttore doppio Premio Oscar (per le hit mondiali di “Crash” e “Million Dollar Baby”) e l’attrice Stefania Rocca. Ad accompagnare i due artisti Maria Vittoria Rava, Presidente della Fondazione Rava, che da 25 anni aiuta l’infanzia, le donne fragili e i nuclei familiari in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Infine per le istituzioni, l’on Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

Con un programma che spazia da anteprime mondiali a opere indipendenti, il 10º Ferrara Film Festival si distingue per la sua selezione internazionale senza precedenti. I quasi 60 film in concorso e (più ulteriori 30 film in eventi collaterali) saranno la spina dorsale di un ricchissimo palinsesto con oltre 150 ore programmazione nell’arco dei 9 giorni di festival, che includeranno masterclass, convegni, presentazioni letterarie, mostre fotografiche, retrospettive, eventi musicali ed eventi dedicati alla moda.

“Festeggiare quest’anno dieci anni di Ferrara Film Festival è un’emozione che è difficile descrivere – dichiara Maximilian Law, il Fondatore e Direttore Artistico del Ferrara Film Festival – e mi sento solo di dire che il miglior modo di festeggiare è aver messo insieme la migliore squadra di sempre e il miglior programma che abbiamo mai avuto. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per rendere tutto questo realtà”.

Per vedere la conferenza stampa in diretta streaming il 3 settembre (ore 17:00) e per richiedere l’accredito gratuito al 10º Ferrara Film Festival, si prega di visitare il sito web ufficiale del festival.

